Tajné video s mladou Petrou Buzkovou. Rozjel se pro něj Šlouf do Bratislavy. Za tím, kdo ví vše. Za generálem Lorencem. O tom, co je na záznamu, se ještě nyní pouze šeptá

„Reportéři deníku Mladá fronta DNES Sabina Slonková a Jiří Kubík přinesli dne 16. května 2000 informaci, že získali od nejmenovaného spolupracovníka sociálnědemokratického premiéra Miloše Zemana materiál nazvaný „operace Olovo“, který vznikl mezi jeho poradci. Jeho účelem mělo být zdiskreditování další významné představitelky ČSSD, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, Zemanovy oponentky a tehdy populární političky Petry Buzkové (chemická značka olova Pb je shodná s iniciály Buzkové). Spis mimo jiné obsahoval smyšlené pomluvy o tom, že Buzková týrala svou malou dceru a že před sametovou revolucí se živila prostitucí a spolupracovala s komunistickou Státní bezpečností. Vedení ČSSD v čele se Zemanem odmítlo, že má se spisem cokoli společného, stejně se vyjádřil i šéf Zemanových poradců Miroslav Šlouf. Buzková podala trestní oznámení pro pomluvu,“ uvádí Wikipedie k poměrně historické události.

Naší redakci se ovšem podařily získat některé dodnes nepublikované detaily. Oba zdroje, s nimiž jsme měli možnost hovořit, totiž tyto události popsaly téměř shodně.

„Nevím, kdy to bylo, ale ta historka se v ČSSD traduje dodnes a muselo o ní slyšet mnoho lidí, ačkoli nahlas se moc nepředává. Když se kdysi Miloš Zeman nesnášel s Buzkovou, což se opakovalo taky v případě Jirky Paroubka a dalších, poprosil prý jeho tým Mirka Šloufa, aby něco zjistil. Neřekl bych, že šlo o sci-fi, nemělo to za cíl vymyslet si nějaký nesmysl, dodat kamufláž a pustit to ven. Zpočátku prý šlo skutečně o fakta a podklady,“ sdělil náš první zdroj z řad ČSSD.

Druhý na jeho slova navázal.

„Slyšel jsem o tom, že Mirek Šlouf měl za úkol najít něco na Petru Buzkovou. Ona byla hrozně populární a obecně z ní mělo dost lidí v ČSSD strach. Jenomže její slabinou byli chlapy, mluvilo se o chmelových brigádách a tak. Co vím, tak Šlouf tehdy odjel do Bratislavy za generálem Lorencem, skutečně spolu prý seděli a skutečně se bavili o záznamu, na kterém by měla být Petra Buzková tajně nahrána,“ přiblížil.

Než se dostaneme k videu samotnému, připomeňme blíže jednu z hlavních figur na historické šachovnici, tedy generála Aloize Lorence.

Jestli byl někdo, kdo disponoval nejen domněnkami, ale také materiály, fotkami či videi, byl to právě Lorenc.

„To byl člověk, který měl nepředstavitelný archiv a nepředstavitelné množství informací. Mirek Šlouf za ním jel a chtěl ty záznamy podle všeho nejen vidět, ale také získat. Dokonce se říkalo, že mu za ně nabízel slušný peníze, čemuž se generál zasmál. Mluvilo se o tom, že je na nich Petra Buzková v choulostivé pozici, Šlouf měl to video i vidět, ale nikdy ho nedostal do ruky. Co jsem slyšel, Šlouf poměrně čestně rezignoval s tím, že mu Lorenc odpověděl, že tyto věci se ven nedostávají, a tím to celé skončilo a Mirek se vrátil do Prahy s nepořízenou.“

Oba zdroje sice popsaly, co měl dotyčný záznam obsahovat, navíc velmi barvitě, ale tuto část se ParlamentníListy.cz rozhodly neuveřejňovat.

