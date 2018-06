Tak ČT prý naši tiskovou konferenci opět nemůže přenášet, smál se Zeman. Pak poslal vzkaz novinářům, jejichž obzorem je kurník

Prezident podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka podpořil zavedení bezdoplatkových zón na bydlení v ubytovnách. „Pan prezident se také zajímal o stavbu justičního paláce, protože v roce 2013 poklepal na základní kámen stavby, ale teď s překvapením zjistil, že se vlastně ani nezačalo stavět,“ podotkl hejtman, který doufá, že se s touto stavbou konečně pohne kupředu. Požádal prezidenta, aby v tomto směru apeloval na nové členy vlády, aby se na projektu začalo pracovat.

Když si vzal slovo Zeman, ocenil, že v Ústeckém kraji dostal tolik hlasů ve druhém kole prezidentské volby. „Já jsem za to vděčnej,“ zdůraznila hlava státu. Ústecký kraj však zajímá Zemana i proto, že tento region v minulosti sloužil jako zásobárna energie, ale dnes má problémy. Kromě Ústeckého kraje se to týká i krajů Karlovarského a Moravskoslezského. Těmto krajům by prý vláda měla vrátit to, co si od nich stát kdysi bral. „Věřím, že nová vláda bude vracet tento dluh, protože si to tyto kraje samozřejmě zaslouží,“ zdůraznil Zeman.

Kromě toho připomněl, že na Žatecku brzy zahájí provoz firma Nexen, takže se v regionu ještě více podaří snížit nezaměstnanost.

Posléze se vysmál novinářům. „Jak znám naše novináře, tak ti se určitě budou ptát jen na Ústecký kraj. Je vůbec nezajímá nějaký pan Poche nebo sestavování vlády. To je pro ně úplně ukradené, takže věřím, že na otázky na Ústecký kraj dojde,“ smál se novinářům Zeman. „Slyšel jsem, že Česká televize jako obvykle nemůže přenášet naši tiskovou konferenci. Tentokrát prý proto, že tady není signál,“ doplnil na konto veřejnoprávní televize Zeman.

Než došlo na ony dotazy novinářů, prezident prozradil, že by se z Ústeckého kraje mohl stát kraj jezer – v rámci revitalizace krajiny po dlouhé těžbě nerostných surovin.

Vzápětí přišel dotaz České televize, zda už dostal seznam ministrů. Prezident prozradil, že o seznamu ví a předpokládá, že se bude s jednotlivými kandidáty scházet a nečeká, že vzniknou nějaké problémy. „S výjimkou pana Pocheho neočekávám, že budou jakékoli problémy,“ uvedl prezident.

Poté věnoval Zeman pár slov také projektu velkého kanálu, který by propojil Dunaj – Odru – Labe. „Kolegyně a kolegové, já občas ve vašich novinách čtu, že je to tzv. megalomanský projekt. Já lituji lidi, jejichž obzor nepřesahuje oblast kurníku. Těm taková stavba může přijít megalomanská,“ vypálil Zeman s tím, že stavba tohoto kanálu by mohla trvat 15 let. Z této stavby by se mohlo stát slavné dílo.

„Prosím ČT, aby si napříště nechala spravit za obrovské peníze, které dostává od koncesionářů, svá technická zařízení, na shledanou.“

autor: Miloš Polák