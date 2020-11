Tak jdi do... Vakcína na covid rozhádala kavárnu. Šlo o EU. Ono je prý vše jinak

Zajistila Česku vakcínu EU? Bude to ta správná? A kdy bude? Na toto téma se pohádali dva odmítači fake news, Jan Cemper z Manipulátorů.cz a proevropský aktivista Tomáš Peszyński. Vzájemně se obvinili, že šíří fake news, píší hovadiny, lžou atd. „Tak jdi do prdele,“ vzkázal proevropský aktivista vyvraceči dezinformací.

Svět obletěla zpráva, že vakcína firem Pfizer a BioNTech, která je v třetí fázi testování, má dle firmy 90% účinnost. „Výsledky jasně ukazují, že naše vakcína fungující na principu mRNA zabraňuje nakažení u většiny idí, kteří ji dostanou. To znamená, že jsme o krok blíž k řešení pro tuto globální pandemii,“ stojí na stránkách společnosti. Pfizer a BioNTech však nejsou jediné firmy, které vakcínu vyvíjejí. Roman Prymula vkládá naděje do vakcíny firmy AstraZeneca. Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 2403 lidí

Právě o tyto dvě vakcíny se pohádali Jan Cemper, šéfredaktor Manipulátorů.cz a Tomasz Peszyński, šéf spolku Pulse of Europe. O tom, kdo šíří o vakcíně fake news. „A je to tady. Skutečná vakcína bude brzy. A díky EU ji máme zajištěnou i pro nás. Proto jsme v EU. Proto je třeba, aby Česko EU podporovalo a nikoliv rozvracelo,“ napsal Pulse of Europe na facebooku, spolu s infografikou, která tvrdí, že Pfizer už oznámil funkční vakcínu na covid-19. „Zatímco česká vláda trvá na vývoji české vakcíny, Evropská unie už předem zajistila 100 milionů dávek této vakcíny pro Evropany včetně Čechů.“

Cemper na to opáčil, že nemá rád fake news. „Česko má už rezervované 3 miliony dávek od AstraZeneca. Ta vakcína bude dřív,“ odvolával se na článek Deníku.cz. Peszynski se zase odvolal na článek iRozhlasu, podle kterého byla vyvíjena i česká vakcína pod vedením poslankyně ANO Věry Adámkové. Ale vývoj se zasekl a do fáze klinické studie vakcína zřejmě nedospěje. I v otázce toho, kdy vakcína bude, se Peszynski odvolával na iRozhlas. Dle něj chce Pfizer s BioNTechem požádat o nouzové schválení do konce listopadu, vakcína by tedy byla teoreticky dostupná už v prosinci.

„Společnost Pfizer věří, že bude schopna dodat 50 milionů dávek do konce tohoto roku a kolem 1,3 miliardy do konce roku 2021. Největší výzvou ale může být logistika,“ píše se v něm. „Kecáš. V prosinci bude od AstraZeneca. Prvních 200 milionů dávek od Pfizeru má rezervovaných USA, takže v ČR bude až tak v létě. Píšete hovadiny,“ namítal Cemper a odvolal se na Lidové noviny.

„Regulační úřady mají neustále k dispozici naše data. Pokud budou dostatečně rychlé, až my budeme připraveni, mohli bychom lidi začít očkovat v lednu nebo dokonce na konci prosince,“ uvedl generální ředitel AstraZeneca Soriot v sobotu pro švédský deník Dagens Nyheter, píše deník.

Odmítači fake news se pak dostali do varu. „Jseš neinformovaný a hovadiny píšeš ty. Kdyby sis o tom něco zjistil, tak by si věděl, že EU má vakcíny u Pfizera předjednané a vůbec to není závislé na tom, kolik toho chtějí USA...“ tvrdil proevropský aktivista.

Ale Cemper kontroval rozhovorem s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlíbkem. „Domnívám se, že Pfizer nebude mít první dostupnou vakcínu. Například vakcína od firmy AstraZeneca bude jedna z prvních, která se objeví v Evropě i v České republice. Původně jsme si mysleli, že to bude v prosinci, nakonec to bude nejspíš v únoru nebo v březnu příštího roku, takže se nedomnívám, že by vakcína od firmy Pfizer byla dostupná dříve,“ říká Chlíbek v rozhvoru pro Radiožurnál.

Ale Peszyński si to nechtěl nechat líbit. „Asi ti uniklo, že v tom tvém vlastním citátu je uvedeno, že i ta druhá vakcína je dojednaná přes EU. Nic, co jsme napsali, není lež. Za prvé, Pfizer vymyslela vakcínu – pravda. EU ji zajistila – pravda, Česká vláda podporuje výrobu vlastní vkacíny – pravda. Tak jdi do prdele,“ vzkázal šéfovi Manipulátorů.

„Ale jasně že jo. Ale vy to pojímáte, jakože Česko spoléhá na vakcíny z Česka. To je jedna velká lež. Země EU se dohodly, že obě vakcíny objednají společně. Žádná země EU si neobjednává vlastní dávky. Je to z toho důvodu, aby byla větší objednávka, protože lze předpokládat, že výrobce nejprve dodá velké objednávky, pak až ty menší. Není to tak, že EU nás zachraňuje. Z obou objednávek má ČR rezervované určité množství,“ namítal Cemper na Pezsyńského výtky.

„My jsme někde napsali, že se Česko spoléhá na vakcíny z Česka? Kdyby to tak bylo, tak bychom přece nemohli připustit, že Česká vláda dovolila přivést vakcínu z EU!!! My jen upozorňujeme na to, že česká vláda zcela zbytečně utrácí peníze za vývoj české vakcíny. Jestli chceš hodnotit něčí zprávy, tak by si měl hodnotit to, co tam je, a ne co tam není,“ rozčiloval se aktivista.

Cemper začal vysvětlovat: „Jaké dovolila přivést vakcíny z EU? Jde o společnou objednávku, ale v každé z nich bude mít ČR předobjednané množství, které chce. Od AstraZeneca má ČR objednaných 3 miliony vakcín, od Pfizeru jedná o dvou milionech. Tečka. Žádné EU objednala. Objednala si to ČR v rámci jednotné zakázky. ČR to zaplatí...“

Ale Peszyński měl poslední slovo: „Ach, můj bože... ty nechápeš, že na tu vakcínu je pořadník? A že by naše vláda, i kdyby to platila zlatýma cihlama, nedostala ani jednu z těch vakcín, kdyby to nešlo přes společnou objednávku z EU?“

