Tak lidi obejdou karanténu. Smůla. Advokát Sokol má jasno

reklama

Právník Tomáš Sokol v rozhovoru pro CNN Prima News varoval, že český státní rozpočet čeká zatěžkávací zkouška. Až se podnikatelé přihlásí o finanční náhrady za pandemické uzávěry svých podniků.

Pár slov poznamenal i k šibenicím na demonstracích.

„Když ministr vnitra řekne, že se vnitro zabývá šibenicemi, tak se to dá vykládat všelijak. Soukromě jsem velmi liberální, myslím si, že občané mají právo se vyjadřovat, ale to, že tak činí způsobem, který mi přijde opravdu neadekvátní, ještě neznamená, že by to bylo za hranou zákona. Já bych něco takového nedělal, nepřipadá mi to úplně normální, ale to, aby se tím zabývalo Ministerstvo vnitra. To se mi nezdá. To, že někdo vleče na demonstraci šibenici a říká, že ji tam vleče jako symbol toho, že trpí svoboda, tak to bych asi nechal být,“ upozornil Sokol.

Stranou právníkovy pozornosti nezůstal ani pandemický zákon jako celek. Sokol prohlásil, že se sice neztotožňuje se vším, co je v zákoně napsáno, ale chápe nutnost jeho přijetí, protože smysluplné alternativy by se hledaly těžko.

„Já jsem se na návrh té novely samozřejmě díval. Je to tedy poměrně složité dílo. Samozřejmě, že to je do určité míry bianco šek, pro toho, kdo bude rozhodovat, ale to už bylo předtím. Totéž platí o krizovém zákoně, který také umožňuje poměrně radikální zásahy do občanských práv a svobod a otázka je, co z toho chceme regulovat a co nechceme. Ten zákon nepochybně reaguje na zkušenosti, které reagují na zkušenosti s tím, co Nejvyšší správní soud rušil, protože už to bylo za hranou povoleného. Toho, co dovoloval stávající pandemický zákon. A pokouší se dosáhnout ideálu. Jestli to je, nebo není špatné, to je věc individuálního posouzení každého ustanovení a to bychom tady byli dlouho. Neříkám, že se ztotožňuji s tím textem jako celkem, ale celkem mu rozumím, protože jiná alternativa, a to bych tedy řekl při pohledu na ty protestující, že to málokdo u nich četl, tak jiná alternativa je, že ten pandemický zákon, který momentálně máme, tak prostě skončí jeho účinnost, tak vláda bude mít k dispozici, pokud by potřebovala zasahovat, tak bude mít k dispozici pouze krizový zákon s jeho mnohem radikálnějšími opatřeními. To znamená, že já si myslím, že místo toho celého pokřiku by bylo racionálnější bavit se o tom, jak ten pandemický zákon zlepšit. I když podotýkám, že on je geneticky zasažen od samého počátku, protože to žádný legislativní fešák nebyl. Už od té chvíle, kdy byl přijat, protože ho tak trochu vařili jako pejsek s kočičkou,“ uvedl Sokol.

Další informace naleznete zde

Poté kroutil hlavou nad posíláním SMS lidem, aby zůstali v karanténě. Po technické stránce mu to prý sice přijde logické, ale lidem stačí, aby si vypnuli telefon, aby se tvářili, že SMS nedostali a pak půjde pobyt v karanténě nařízený přes SMS těžko vynutit.

Poté upozornil, že covid už se dostal k soudu a už se řeší vyrovnání státu s podnikateli, kterým se nelíbí, že jim stát znemožňoval podnikat. „Nedá se říct nic jiného, než že stát bude krvácet,“ zaznělo od Sokola.

Konstatoval také, že i u něj nebylo zbytí a musel si zvyknout na nošení respirátorů. Osobně prý nosí roušky všude tam, kde to je nutné, ale kdyby už roušky nikdy nosit nemusel, prý by byl jen rád.

V druhé polovině rozhovoru vyjádřil názor, že povinné očkování proti nemoci covid-19 by mohlo projít i u Ústavního soudu ČR.

„Pokud by argumenty pro povinné očkování byly opravdu silné, tak tam si myslím, že by to i u Ústavního soudu ČR mohlo projít, byť se některými výjimkami. Pokud by to bylo dostatečně zdůvodněno. Pokud by příslušné kapacity řekly, že je to nutné, aby nedošlo k nějakým masovým ztrátám na životech, tak si myslím, že by to projít mohlo,“ uvedl Sokol.

Psali jsme: Vole, slyšel Okamura ve Sněmovně. Mezi poslanci ODS a SPD to vře A uděláme si opoziční okénko... Okamurovi po hodině a půl znovu zapnuli sněmovní mikrofon. A už to jelo SPD přes devět hodin blokuje projednávání pandemické novely. Opoziční poslanec si přinesl spacák Obstrukce? Noční Sněmovna nemá smysl, ťukal si v ČT na čelo Vondrák

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama