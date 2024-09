Tak ne energetika. Síkela má prý dostat obchod

08.09.2024 18:09 | Monitoring

Nynější ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela pravděpodobně nedostane jako eurokomisař energetiku, ale gesci obchodu. Naznačil to v Otázkách Václava Moravce ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Já jsem napřed úplně nepochopil, proč to Die Welt otiskl, protože já měl v tu chvíli úplně jinou informaci,“ poznamenal na konto německého deníku Die Welt, který Síkelovi přisoudil s odvoláním na své zdroje v Bruselu právě energetiku. Tu by měla získat španělská nominantka. „Je to Timmermans v sukních,“ řekla na její adresu Klára Dostálová za ANO.