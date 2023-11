Tak nízké mzdy, že už to i bankéřům přijde moc. Maláčová má nápad, jak to řešit

reklama

Maláčová v sérii příspěvků na síti X upozorňuje, že už i bankovní ekonomové si všimli, že Češi mají příliš nízkou minimální mzdu. „České mzdy jsou tak nízké, že už na to upozorňují i bankovní ekonomové. Tj. lidé, kteří mají svému zaměstnavateli pomoci vytvořit co největší zisk, který je pak vyveden do zahraničí. V HN jsem si přečetla názor pana Skořepy, že se nemáme bát rychlého růstu minimální mzdy. Že razantní navýšení minimálky může ekonomice prospět. Dokonce i o dvanáct procent. Souhlasím, odbory i sociální demokracie to říkají odjakživa. Já to jako ministryně dělala,“ píše Maláčová s tím, že česká minimální mzda je ve srovnání s okolními zeměmi velmi nízká vzhledem k průměrné mzdě.

Podle ekonoma Skořepy prý navíc české firmy vykazují abnormální zisky, na což poukazuje i ČNB. „Já dodám, že když se zvýší minimálka, stoupnou příjmy státu, protože spousta lidí pracuje legálně za minimálku a zbytek bere bokem,“ radí Maláčová.

Ta se Skořepou nesouhlasí v tom, že by se měly zrušit zaručené mzdy. „Naopak, zaručené mzdy je potřeba zvednout a hlavně zpřehlednit. Pokud se odborníci shodují, že hospodářský model levné práce se pro Česko vyčerpal a že český trh práce je vyluxovaný, je potřeba zvýšit i cenu kvalifikované pracovní síly. Měli bychom snížit počet stupňů zaručené mzdy a odvíjet je od dosaženého vzdělání,“ navrhuje Maláčová.

Určitý násobek minimální mzdy by tak byl pro člověka s vyučením, určitý pro maturanta, někoho s bakalářským vzděláním a tak dále. „Třeba by to pomohlo zkvalitnit i české školství a vzdělání by začalo mít zase hodnotu. Nebo máte pocit, že současné zaručené mzdy, které Fialova vláda zmrazila, plní svoji funkci? Vždyť jsou směšně nízké!“ dodává Maláčová.

