Tak se mi zase ozval... Pohlavní údy a konečníky létaly! Ivan Vyskočil se znovu střetl s mužem, který mu nabízel milion za odmítnutí vyznamenání od Zemana

„Mám pocit, že se Praha zbláznila. A z toho mám trochu hrůzu, protože přece jen bydlím blízko hlavního města a mohlo by se mě to také týkat,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a vysvětluje, co ho v tomto směru „straší ze sna“. „Primátor Hřib zcela jistě co nevidět vyhlásí válku Číně. A já se obávám, že to nevyhraje. Starosta Prahy 6 Kolář už vlastně vyhlásil válku Rusku – Putinovi. A nedej pánbůh, aby se Putin rozčílil! Protože to statečný a neohrožený Kolář také nevyhraje. No a ten úžasnej starosta z Řeporyjí, který si na vašem webu vymiňuje, aby byl oslovován – vážený pane starosto, tak tomu vzkazuji: velevážená zbytečnosti, Pavle Novotný, vy vyhlašujete válku úplně všem, včetně čtenářů Parlamentních listů a voličů Zemana a Babiše. A to taky nevyhrajete!“ naráží Ivan Vyskočil na nedávný starostův rozhovor v Parlamentních listech, kde si Pavel Novotný velmi mírně řečeno „nebere servítky“ jak vůči prezidentovi, premiérovi, tak i vůči čtenářům PL. „K tomu se ještě v Nedělním ránu vyjádřím,“ slibuje Ivan Vyskočil a vrací se k tématu „socha maršála Koněva“.

Psali jsme: Kok*te! Mazec, praskne jim cévka. Pavel Novotný z ODS se zaměřil na čtenáře PL. A pak to jelo Pavel Novotný: Koněv byl ksindl. Zeman je monstrum. Babiš zločinec, ale pozor, může být prezident. Jejich voliči, běž se zabít. Greta je nemocná, ale já... Kolem Koněva to stále vře: „Jsi vym*daná p*ča, smrdíš!“ Pavel Novotný se neudržel. Kolář má ochranku. A Pekarová burcuje: Jsme ve válce! Pavel Novotný: Přeji si, aby Zeman umřel. Ty jdi do prdele chudáku, koště

Válčit se sochou? Čin hodný hrdiny…

Anketa Jste pro zachování sochy maršála Ivana S. Koněva na původním místě v Praze 6? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 22724 lidí

Cedule i u lavičky Ferdinanda Vaňka

„Tak hlavně, že má Praha 6 lavičku ‚Ferdinanda Vaňka‘. Prý vyšla se vším všudy na 850 tisíc korun. Nic proti ní nemám, jen to, že vypadá prostě příšerně. A už to někdo někde napsal, že kdyby to zadali studentům z AVU, tak by jim to kluci vyšvihli za pár korun,“ pokyvuje hlavou Ivan Vyskočil a vzhledem k tomu, že Ferdinand Vaněk je alter ego bývalého prezidenta Václava Havla, dodává: „Tuto lavičku je také třeba doplnit tabulkou jako u Koněva. A sice to, jak Václav Havel souhlasil ochotně s bombardováním Jugoslávie. Za ty tisíce by se snad doplňující tabulka pořídit mohla, pane Kolář?“

Fotogalerie: - Koněvem sem, Koněvem tam

Lenine, ty šulíne, co tu děláš v Hulíně

Ohledně soch a různých památníků pak herec přidává vtipnou historku. „Kdysi v Hulíně postavili pomník Leninovi a někdo mu v noci natáhl na záda batoh, a pod něj nastříkali nápis – Lenine, ty šulíne, co tu děláš v Hulíně,“ směje se Ivan Vyskočil a dodává: „Ale to prostě byla legrace, a i když ta doba byla blbá, tak pomníky se prostě bourat nemají. Ostatně, každá doba přináší něco svého a přináší i své pomníky. I kdyby byly dnes k smíchu, jsou prostě obrazem doby. Nakonec, vezměte si, faraoni byli tyrani, otrokáři... no a měli bychom zbourat pyramidy, Údolí králů...? Protože si ti faraoni pomník nezaslouží? Protože jsou to lumpové a rozhodně by v očích sluníčkářů neobstáli. To je přece nesmysl, ne?“ říká a dodává: „Přece nejsme Islámský stát, který boří všechny památky. Zkrátka, pomníky by se likvidovat neměly. Vůbec! A maršál Koněv, ten už si neúctu ani trochu nezaslouží.“

Psali jsme: VIDEO Starosta Kolář mluvil o hnusu z Hradu. A mezitím pod okny: Rudý sajrajt do Ruska. Za to tričko by vás měli zatknout Historik: Koněv byl tvrdý muž bez ohledů na ztráty. Se srpnovou invazí 1968 nejspíš nesouhlasil. Nazývat jej masovým vrahem je nezodpovědné Gabal, Kolář st., generál Pavel a Koštoval udeřili na ruského ministra. Nejde jen o starostu Koláře, ale i o naše jádro FOTO Řežba u Koněva: Ty svi*ě, pustili se do sebe zastánci a odpůrci sochy. Porvali se i důchodci: Pojď, ty mrcho! Dostaneš!

Co bude dělat chudák demoblok?

Anketa Měl by se Andrej Babiš bát demonstrací „Milionu chvilek“ v období kolem 17. listopadu? Měl 6% Neměl 94% hlasovalo: 12397 lidí

A moc se mu líbila slova jednoho kolegy z branže: „Velmi hezky to řekl pan režisér Svoboda, který uvedl, že ty, co rozkradli miliardy, tak ty nestíhají. A tady na Čapí hnízdo, kde se řeklo, že se vlastně nic neukradlo, nic se neztratilo, navíc tam pracují lidé, vydělávají tam, slouží to lidem... tak za to by někoho chtěli stíhat,“ pokyvuje hlavou Ivan Vyskočil a dodává. „No, to je tak do očí bijící, že normální lidi pak na to nakonec reagují tím, že pana Babiše volí.“

Mail od bývalého kamaráda, aneb létaly pohlavní údy…

„Tak se mi zase ozval, jak on sám říká – bývalý kamarád, Pepa Kudláček. Napsal mi velmi jadrný mail. A tématem byl opět především pan prezident,“ načíná poslední téma dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a připomíná, jak mu v době, kdy na veřejnost proniklo, že má dostat vyznamenání od prezidenta, právě Josef Kudláček nabídl milion korun, když vyznamenání odmítne. „Měl jsem to udělat nějak demonstrativně, abych pana prezidenta co nejvíc zostudil. On si asi představoval, že to vyznamenání hodím na zem nebo něco takového,“ kroutí hlavou ještě teď při té vzpomínce Ivan Vyskočil. „Já jsem ale na to vyznamenání pyšný a takovouhle opičárnu bych nikdy neudělal. A to přesto, že se mě někteří novináři ptali, jestli to vezmu, nebo nevezmu. A byly to takové ty návodné otázky – ale vy si to nevezmete, že ne? A já jsem říkal, ne, já si pro to půjdu, rád a s radostí!“ připomněl herec.

Ale zpátky k novému „psaní“ od Josefa Kudláčka pro bývalého kamaráda Ivana Vyskočila. „Takže pan Kudláček mi napsal, abych si přečetl nějaký článek od pana Horanského – Jak ‚ušvejkovat‘ hradního pána, který jsem samozřejmě nečetl a ani číst nehodlám. A už v tom doporučení pan Kudláček dehonestuje pana prezidenta, mluví o něm jako o ‚senilním zlém starci‘ a ještě mnohem hůř. Ostatně, už v předmětu mailu je uvedeno ‚Jak ušvejkovat zmrda na Hradě‘,“ cituje Ivan Vyskočil a dodává: „To, že nadává mně, to mi jde jedním uchem tam a druhým ven, jak mě naučila moje turecká žena. Tyto věci ve mně prostě nezůstávají,“ směje se.

„Odpověděl jsem mu tedy jednoduše – Josefe, nepiš mi. A to ho tak rozčílilo, že mi napsal dopis plný vulgárních výrazů, nejen na mě, ale opět i na pana prezidenta. Létaly pohlavní údy, konečníky...“ říká Ivan Vyskočil. „Prostě je to snůška takových sprosťáren, že jsem nelenil a odepsal jsem mu, že je škoda, že takovou krásnou intelektuální esej neotiskne v tom jejich plátku Forum, že je to plné impertinentních narážek a jemných bonmotů. A tak vybraného slovníku, že by veřejnost o to neměla být ochuzena. Pouze pro mne je to přece házení perel sviním,“ dodal.

Psali jsme: Holky, tady si neza*ukáme... Ivan Vyskočil vypráví své neskutečné zážitky s lidmi, co chodí na Prague Pride Ivan Vyskočil profackoval žalobníčky na Zemana. Čaputová? Jela tramvají a sluníčkáři se... A snad Hřib nevyhlásí válku Číně! „Tomu nevěří ani náš pes,“ utřel Ivan Vyskočil finance Milionu chvilek. A také mladé umělce a Zdeňka Svěráka Ivan Vyskočil po zlém zážitku účtuje se „sluníčkáři“: Zemanovcům rozstřískat hlavy na srač*y, aby ty vaše pravda a láska zvítězily?! To snad ne

Angažujte severokorejskou hlasatelku!

„Pan Kudláček také píše, že dříve jsem prý vykládal sprosté vtipy na Klause a Zemana. No, já si je nepamatuji. Ostatně, po revoluci politické vtipy ani moc nebyly. Nebylo proč… Samozřejmě, že jsme byli všichni naježení proti všemu, co mělo jakoukoliv i slovní souvislost se socialismem. Nerozlišovali jsme ve své zaslepenosti mezi slovy socialismus a sociální a jakýkoliv názor přicházející z levé strany politického spektra byl pro nás nepřijatelný. Byť to byly názory rozumné, jako volání KSČM proti prodávání rodinného stříbra do cizích rukou,“ vzpomíná Ivan Vyskočil.

„Ano, vydemonstrovali jsme si svobodné volby, volnost pohybu a jiné, ale jinak bych se nejraději rozjel do míst, kde jsem v tom 89. agitoval a těm lidem se tam omluvil. Stejně jako třeba biolog pan Větvička. A to jsem také panu Kudláčkovi napsal. Omluvil bych se za rozkradenou republiku, zničené továrny, zničené zemědělství a rozkradenou půdu zastavěnou příšernými sklady a za regiony lidí bez práce. Vždyť kdyby ten Havel žil, tak už snad nemáme ani Českou zbrojovku,“ podotýká Ivan Vyskočil a dodává. „A proti ní se ještě zase vyjádřili ti naši angažovaní umělci v Karlových Varech. Ale přitom všichni pořád hrabou z těch státních peněz. Já jsem opravdu proti tomu, aby se jim platilo za nadávání na český stát!“ říká rázně Ivan Vyskočil. A některým svým kolegům vzkazuje: „A pak bych těmto Geislerovým, Štěpánovým a dalším doporučil, aby angažovali tu úžasnou hlasatelku severokorejské televize. Tu, která tak sugestivně těm lidem říká, co si mají myslet. A kdyby ji pěkně naučili česky a předepsali, co má říkat, mohla by vystupovat v České televizi, která by ji určitě vzala. A i tady by celému národu říkala, co si má myslet. Protože bohužel Štěpánová ani Geislerová to nezvládají. Ne, ty to nezvládají! Ale tato ženská, ta by nás všechny vyučila. Protože to je tak sugestivní projev, že i já si u toho sedám na zadek, když to vidím.“

Řeč ze 4. cenové a nafintěný pan učitel Fiala

„Abych se ještě vrátil k těm vulgaritám v mailech, co jsem od pana Kudláčka nedávno dostal... Oni někteří ti pravdoláskaři, třeba ten Pavel Novotný, abych ho tedy uctivě oslovil – jeho velevážená zbytečnost, tak i bývalý přítel Kudláček mají takovou určitou řeč, která je hluboce pod řečí uhlířů ze 4. cenové skupiny. Ale hluboce! A ještě se obouvají a trefují do těch, kteří něco dokázali, zatímco oni... no nevím,“ krčí rameny Ivan Vyskočil.

A jak už na začátku Nedělního rána sliboval, vrací se ke starostovi Řeporyjí. „Třeba jeho vážená zbytečnost je reprezentantem ODS. A to tedy nechápu, že po přečtení těch jeho článků může ještě někdo ODS volit. A taky nechápu, že ten učesaný, nafintěný a navoněný pan učitel Fiala je s tímto člověkem v jedné straně. To je mi záhadou. A jestli je, no tak je prostě ze stejného ‚chlívku‘,“ směje se Ivan Vyskočil. A vážněji už dodává na adresu Pavla Novotného: „Člověk se obává občas některé věci říct, že to je na žalobu, ale tento pán z Řeporyjí vykřikuje na pana Babiše a zveřejňuje sprosťárny a osočování, že je zloděj. Jako by mu pan Babiš něco ukradl. On ho chytl při tom za ruku? To je přece žalovatelné. Takoví smradi a nactiutrhači by měli být pohnáni před soud a dostat pořádně přes prsty!“ uzavírá rázně dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

Pravidelná rubrika NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora