Tak to bylo! Od Pirátů vytekla zloba. Vedení, kampaň, vše špatně. Veřejně

Volby skončily a mnozí rekapitulují, analyzují a uchylují se k sebereflexi. Jedním z nich je také publicista Patrick Zandl, pirátský politik, který se zamýšlí nad dalším postupem strany, jež v letošních volbách výrazně pohořela. Volební debakl byl podle něj masakr a předsednictvo by mělo vyvodit důsledky. Zandl tepe vedení za to, aby dalo prostor protichůdným názorům na účast ve vládě.

reklama

Svůj obsáhlý text, který zveřejnil na facebookových stránkách, adresuje především Pirátům. „Volby dopadly masakrem. Můžeme si dlouho smutnit po důvodech. Kroužkování, hnojomety, zrady, nepřízně voličů, s jistou mírou selektivní slepoty najdeme důkazy pro kterékoliv vysvětlení. Nezpochybnitelným faktem ale je, že volby jsme si prohráli především my sami,“ dodává s tím, že je nikdo nenutil jít do koalice se STAN, v níž jsme byli vykroužkováni. „Nikdo nás nenutil hlásat pofidérní témata a mlčet k tématům klíčovým. Nikdo nás nenutil být svobodnými nebo kontroverzními, aby nám to mohlo být vyčítáno. Takoví jsme byli my sami,“ hodnotí s tím, že není ostudou udělat chyby, ale důležité je se z nich poučit.

„Bylo chybou vybrat si (i na doporučení STAN) agenturu tří maníků, kteří s kampaní takového rozměru neměli nejmenší zkušenost? Bylo to možná punkové rozhodnutí hodné Pirátů dát příležitost a nechat zazářit. Jenže už na začátku léta bylo jasné, že žádná zář se nekoná a agentura je velký průšvih, jehož korekce měla okamžitě a bezprostředně přijít,“ myslí si politik a dodává, že bohužel ale nepřišla. Podle něj v tomto kontextu šlo o selhání pirátské exekutivy, mediálního odboru a následně i předsednictva. Podle něj členové masivně volali po nápravě, ale kampaň byla omlouvána. Podle něj se ale nejedná o selhání agentury, ale selhání vedení, které ji nezměnilo. „Byl jsem z těch, kdo hlasitě bili na poplach, jakým průšvihem naše volební kampaň je. Na interní letní videodebatě, kde jsme já a Janka Michailidu kampaň rozcupovali, bylo zajímavé to, že těžko najdete v Pirátské straně dva odlišnější protipóly než mě a Janku. A přesto jsme se shodli naprosto okamžitě, že kampaň je průšvih,“ popisuje své tehdejší pohnutky s tím, že Piráti v premiérské kampani pokračovali do roztrhání těla.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zpětně to hodnotí jako chybu. „Měli jsme více křičet, být neodbytní a nepodpořit vedení v páchání sebevraždy,“ pokračoval a zamyslel se, co nyní dál. Je zásadní podle jeho slov dostát svým předvolebním slibům a vyjednávat o vládě. Připomněl, že vedení nemá žádný morální mandát uzavírat dlouhodobé závazky jménem strany. „Ty může teď uzavírat jen celostátní fórum, tedy hlasování všech členů strany. Vedení je ‚v podmínce‘, protože volební debakl je především jejich průšvihem,“ připomíná, že vládní účast nemůže být schválena jinak. Podle něj se ale celé pirátstvo postupně vmanipulovává do pozice, kdy bude muset návrhy schválit. „A to je situace, na jakou musíme být obzvláště citliví. Do stejné pozice jsme byli postaveni projednáváním (ještě nikoliv schválením) koalice se Starosty. Čekalo se od nás schválení, byla to ‚naše morální povinnost‘. Této pasti je nutné se vyhnout, abychom měli svobodu volby,“ připomíná a dodává, že volit nové předsednictvo se bude až v lednu.

Psali jsme: Tento výraz Piráta musíte vidět. Zjistil pravdu o Bartošovi a volbách

„Vyjednávají o vládě tudíž za Piráty lidé, jejichž úsudek se ukázal v minulosti být katastrofálně mylným a přivedl stranu na hranici zkázy. To je špatně,“ apeluje Zandl s tím, že by měli být přizváni lidé mimo předsednictvo. Podle něj je zásadní, aby byla zahájena komunikace všech, kteří jsou pro, nebo proti vládní angažovanosti. „Těžko znovu nezvolíme předsednictvo, jemuž jsme odhlasovali návrh vládní účasti. Těžko se tak poučíme z chyb,“ argumentuje. Vyzdvihuje také, že současné předsednictvo má svou legitimitu tím, že jejich postup byl hodnocen pozitivně, pracují v Parlamentu a stojí za stoupajícími preferencemi. „Tato legenda skončila 9. října masakrem, který veškerou tuto práci devastoval. Můžeme se nyní utěšovat bájemi o tom, jak jsme se obětovali pro demokracii nebo že STAN bude realizovat program, který je z převážné části náš. Ale to jsou báchorky, které záhy zůstanou zapomenuty,“ hodnotí výsledky volebního debaklu. Proto považuje za zásadní ujasnit si, co od vstupu do vlády očekávají. Především to, zda se bude moci realizovat jejich program a jak budou dále postupovat ve vládě řešící ekonomickou devastaci Česka a jakými znalostmi mohou přispět k obnově.

„Nebo nám jde o finanční a personální přežití strany, kdy ‚upíchneme‘ naše ‚kádry‘ v pozicích blízko vládě, budeme je vzdělávat a za čtyři roky slavně zvítězíme?“ poukazuje na druhou stranu téže věci. Zamýšlí se i nad rovinou opoziční. „Je snad lepší odejít do pragmatické opozice, kdy budeme konzervativní vládu kontrolovat a nenecháme to jen na prospěchářských stranách? A kdy pro racionální návrhy ruku zdvihneme, zatímco se neušpiníme návrhy nám nevyhovujícími? To vše za rizika, že se propadneme do sice nezkompromitované, ale neviditelnosti?“ uvažuje a neví, jak si tyto všechny věci členové před hlasováním ujasní. Valné řešení nenachází. Debata tohoto stylu prý neběží, jen jednou týdně je videohovor, který je podle něj nesystematický. „Komunikace předsednictva směrem ven je stejná jako dříve – minimální. To by tolik nevadilo, kdyby existoval nástroj pro oponenty, jak být slyšen. Jenže ten se v Pirátské straně ztratil,“ stěžuje si dále politik a publicista. Zásadně se zasazuje, aby vedení dalo prostor protichůdným názorům. „Aby se nestalo to, co se stalo při vyjednávání koaliční smlouvy, že byly názory oponentů ignorovány, byly odsunuty do pozice stěžovatelů na jedinou správnou linii a marginalizovány,“ tepe předsednictvo a závěrem dodává, že Piráti nestojí na jedné osobě. To by se pak od ANO příliš nelišili. Uzavírá svůj facebookový příspěvek apelem na všechny Piráty, aby se zamysleli nad tím, jak současnou situaci nejlépe zvládnout.

Psali jsme: To mají rozhodnout voliči, ne Pekarová! Zákaz pro Okamuru? Bylo hodně dusno Tento výraz Piráta musíte vidět. Zjistil pravdu o Bartošovi a volbách Balcarová (Piráti): Tatra vyvíjí nákladní automobil na vodík Ferjenčík (Piráti): Rádi bychom měli rovné zastoupení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.