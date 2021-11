Tak to ne, Fialo. Šrám na slavném dni šéfa ODS. Jde o Zemana

Musí prezident akceptovat návrh premiéra na každého ministra? Tuto otázku PL.cz položily ústavnímu právníkovi Zdeňku Koudelkovi. „Samozřejmě, že nemusí. Pan Fiala má pravdu v tom, když říká, že ústava hovoří jasně. Ústava říká, že ministry jmenuje prezident republiky. Kdyby ústava chtěla, aby je jmenoval předseda vlády, tak by to tak napsala. Předseda vlády může jenom navrhovat,“ objasnil. „Nejsou to časté jevy, ale ani ojedinělé výjimky. Stává se to jak u nás, tak i v zahraničí, že i v parlamentní demokracii prezident rozhoduje, kdo bude ministr, protože tak to říká ústava,“ doplnil.

Pětikoalice má podepsanou koaliční smlouvu s dvanácti prioritami. Na tiskové konferenci při té příležitosti reagoval i předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala na to, zda prezident Miloš Zeman akceptuje všechny jeho návrhy na ministerské posty. Nejvíce se spekuluje o případném ministru zahraničí Janu Lipavském z Pirátské strany. Ten by mohl u prezidenta narazit kvůli Izraeli. Konkrétně jde o jeho postoj ke stěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Zřízení velvyslanectví v Jeruzalémě jako takového by bylo v rozporu s mezinárodním právem i společným postojem EU,“ řekl serveru Lidovky.cz Lipavský. Čímž se ovšem dostává do rozporu s přáním prezidenta Zemana, který je velkým přítelem Izraele. Což ovšem na české politické scéně není zdaleka sám. Naopak. Ze stran pětikoalice má své zastánce zvláště v ODS. A je tu příklad i z nedávné minulosti, kdy prezident Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho. Důvodů sice bylo více, ale patřila k nim i nedostatečná podpora Izraele.

Budoucí premiér Petr Fiala však na tiskové konferenci uvedl, že ústava mluví poměrně jasně. „Je to předseda vlády, který předkládá návrh na jmenování členů vlády, a tak jak chápeme ústavu, tak pan prezident bude tento návrh akceptovat,“ řekl předseda ODS. „Já věřím a chci věřit, že všichni ústavní činitelé jsou si vědomi toho, jaká je jejich role a udělají vše pro to, aby byla ústava naplněna,“ dodal. I dle místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury je nepravděpodobné, že by pětikoalice měnila kandidáty na ministry kvůli možnému zápornému postoji prezidenta Zemana. Petr Fiala by podle jeho názoru na takové případné požadavky nepřistoupil. „Jsem přesvědčený, že (Fiala) bude stát za svým návrhem a že si jej obhájí a prosadí,“ sdělil v České televizi v souvislosti se spekulacemi právě okolo Lipavského. „Myslím, že bychom kapitulovali hned na začátku, a je chyba těch, kteří na to někdy v minulosti přistoupili,“ doplnil.

Ústava hovoří jasně

Jak je to tedy s výkladem ústavy, musí prezident akceptovat návrh premiéra na každého ministra? Tuto otázku ParlamentníListy.cz položily ústavnímu právníkovi Zdeňku Koudelkovi. „Samozřejmě, že nemusí. Pan Fiala má pravdu v tom, když říká, že ústava hovoří jasně. Ústava říká, že ministry jmenuje prezident republiky. Kdyby Ústava chtěla, aby je jmenoval předseda vlády, tak by to tak napsala. Předseda vlády může jenom navrhovat,“ objasnil. Jak si tedy vysvětlit slova Petra Fialy? Činí svým vyjádřením nějaký nátlak na prezidenta? „Každý, kdo navrhuje, by byl rád, aby jeho návrh byl akceptován. Například když politické strany navrhují své kandidáty do voleb, tak by byly rády, aby je voliči akceptovali. Ale třeba u Pirátů došlo k tomu, že je voliči neakceptovali. Stejně tak nemusí prezident republiky akceptovat všechny návrhy, které jsou mu podány,“ vysvětlil Koudelka.

Když já jmenuji, tak i já rozhoduji

Psal se říjen roku 2005 a je zajímavé, co řekl prezident Václav Klaus v rozhovoru pro iDnes o ústavě a jmenování ministrů. „Ústava říká, že prezident jmenuje, a neříká, že prezident musí jmenovat. Takto to chápu já.“ Nakonec však Davida Ratha ministrem zdravotnictví jmenoval. „Ale až v té chvíli, kdy mu splnil jeho podmínku a vzdal se své funkce v Lékařské komoře,“ připomněl Koudelka.

A jmenoval další příklady. „Edvard Beneš odmítl jmenovat Zdeňka Fierlingera ministrem zahraničí v březnu 1948. Jsou příklady i ze zahraničí. V blízkém Slovensku odmítl prezident Kováč návrh na jmenování Ivana Lexy ministrem privatizace, který mu předložil premiér Vladimír Mečiar. A i v Německu odmítl prezident návrh kancléře Konrada Adenauera v roce 1953 na jmenování ministra spravedlnosti. A přitom málokde v Evropě je tak silný spolkový kancléř a slabý prezident jako v Německu. A i tam prezident řekl, když já jmenuji, tak i já rozhoduji,“ uvedl Zdeněk Koudelka. Slovenský prezident Kiska také odmítl v březnu 2018 jmenovat ministrem vnitra Jozefa Ráže mladšího, syna známého zpěváka z kapely Elán. „Nejsou to časté jevy, ale nejsou to ani ojedinělé výjimky. Stává se to jak u nás, tak i v zahraničí, že i v parlamentní demokracii prezident rozhoduje, kdo bude ministr, protože tak to říká ústava,“ uzavřel Zdeněk Koudelka.



