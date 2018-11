Tak už i německá CSU přijde o šéfa. Horst Seehofer prý skončí

„Seehofer by měl své rozhodnutí oznámit tento víkend na jednání špiček CSU, kde by se měla projednávat kandidátka pro volby do Evropského parlamentu,“ napsal podle serveru Novinky.cz Die Zeit s tím, že ve vedení strany by ho měl nahradit Markus Söder, nynější bavorský premiér. Tímto gestem Seehofer následuje postoj Angely Merkelové, která oznámila, že se nebude na prosincovém sjezdu ucházet o post šéfky strany. „Horstovi se ulevilo, že nebude dalším přírůstkem na Merkelové mužském hřbitově,“ řekl serveru zdroj ze Seehoferova okolí. Nynější ministr vnitra Seehofer patří k největším kritikům kancléřky v případě migrace. Podle některých analytiků se jeho spory s kancléřkou negativně projevily na výsledcích obou stran v zemských volbách v Bavorsku a Hesensku.

„CSU získala v Bavorsku jen 37,2 procenta hlasů. V roce 2013 ji přitom podpořilo 47,7 procenta hlasujících. Křesťansko-sociální unie tak musela hledat koaličního partnera,“ uvádí server Novinky.cz.

