Tak vidíte! Andrej Babiš komentoval své osobní miliardy

Premiér Andrej Babiš se na brífinku vysílaném na ČT24 vyjádřil k výročí sto dnů jeho vlády. Pochválil svou vládu za to, co se jim podařilo doma – například důchody a jízdné nebo navyšování platů ve státní sféře – i v zahraničí, kde zmínil prosazení reverse charge u DPH v Evropské unii a odmítnutí kvót. Při otázkách Andrej Babiš komentoval lithium, a zda jeho politická činnost neovlivnila jeho jmění a také zákon o sociálním bydlení. Brífinku se také zúčastnil předseda ČSSD Jan Hamáček.

Babiš uvedl, že dnes je to 100 dní, co jeho menšinová koaliční vláda navázala na jeho menšinovou nekoaliční vládu. Babiš svou vládu pochválil za schválení rozpočtu na příští rok a za to, že o 10 miliard klesne předpokládaný deficit. Dále Babiš chválil, že mají v plánu snižovat u jistých položek DPH a že se jim povedlo přimět společnost Uber, aby s nimi podepsala memorandum. Mezi dalšími úspěchy Babiš zmínil navýšení důchodů a slevy na jízdném a také růst platů ve státní sféře.

V oblasti investic Babiš zmínil plán zmapovat investice na 10 let. Zmínil dálnice a kolik který ministr postavil. Řekl, že Aleš Řebíček (tehdejší ministr dopravy za ODS) stavěl pro svou firmu Viamont, ale nikdo o střetu zájmů podle jeho paměti nepsal. „Investujeme, příští rok navyšujeme o 32 miliard,“ ubezpečil novináře Babiš. Prý má v plánu novelizovat i stavební zákon a dávat stoprocentní dotaci za stavbu sociálních bytů. „Stavět musí obce a města,“ řekl Babiš.

Pak přešel na zahraniční politiku. Sdělil, že s prvním místopředsedou vystupují jednotně a mají stejné názory a že slíbil, co splnil: zrušit kvóty a prosadit reverse charge. Čerpání evropských fondů se prý také zlepšuje. Ke zlepšení má docházet i v digitalizaci státních služeb. „Naše vláda funguje, já chápu, že média jsou smutná, že nemáme konflikty,“ poznamenal Babiš a popřel, že by výsledek komunálních voleb nějak ovlivnil jeho vládu.

Otázka z České televize směřovala na lithium, o kterémž se mělo diskutovat na dnešní schůzce. Babiš odpověděl, že klíčová povolení k těžbě zdaleka ještě vydána nejsou, například o vlivu na životní prostředí, stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti. Další dotaz, tentokrát od Seznamu Zprávy zněl: „Nemyslíte si, že vaše působení v politice mohlo ovlivnit vaše jmění?“ Podle časopisu Forbes prý pokleslo o třináct miliard. Babiš označil žebříčky za nesmyslné s tím, že je to virtuální hodnota jeho bývalé firmy, ze které prý odešel a nevlastní ji, vzkázal Transparency International. Dodal, že je vidět, jak po jeho odchodu má horší výsledky jeho bývalá firma a lepší výsledky stát, takže ti, kdo prohlašovali, že jde do politiky, aby měl Agrofert lepší výsledky, neměli pravdu.

Jako další přišel dotaz na zákon o sociálním bydlení. Zde se Babiš shodnul s Hamáčkem, že je lepší změnit název na Dostupné bydlení, a když redaktorka trvala na tom, že ANO ve volebním programu slíbilo zákon, Babiš ji odbyl, že vláda má za sebou pouhé tři měsíce a připravit zákon trvá dva až tři roky. Poznamenal též, že se nikam nechystají a hodlají vládu udržet až do roku 2021.

