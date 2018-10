Takhle to tam fungovalo. Petra Procházková řekla více o práci pod Babišem

Druhý nejbohatší Čech, Andrej Babiš, v roce 2013 koupil mimo jiné MF Dnes a Lidové noviny. Krátce poté se stal jako lídr hnutí ANO ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Řada novinářů tehdy oba jmenované deníky opustila, neboť nevěřili, že si noviny uchovají na Babišovi nezávislost. Odešel např. investigativní reportér Jaroslav Kmenta.

Dnes jsou oba deníky odloženy ve svěřenském fondu Andreje Babiše, ze kterého se zatím stal dokonce premiér. Tvrdí, že na chod svých deníků nemá vliv. Petra Procházková to ale vidí jinak. Novinářka tvrdí, že si premiér v deníku stále uchovává určitý vliv, což dokládá na příkladu dopisu ředitelky Mezinárodního dětského kříže Taťjány Horákové. Stojí přitom za pozornost, že tuto dámu ani zmíněnou organizaci nezná prakticky nikdo z oboru. I navzdory tomu server Lidovky.cz zveřejnil její dopis, v němž se Horáková zastala Babiše v kauze 50 syrských sirotků do Česka. Procházkové však ani tak nevadilo to, že server uveřejnil text z podezřelého zdroje. To se prý občas stane mnoha médiím. Mnohem víc Procházkové vadí, že zmíněný dopis přišel do novin z okolí premiéra. Podle ní je to důkaz, že Babiš své noviny stále ovlivňuje. Dáma už nevěří, že šéfredaktor deníku István Léko dokáže zajistit nezávislost novin.

„Mně bylo řečeno vedením redakce, že článek je od kamarádky pana premiéra Babiše. Věřila jsem tomu, že vedení Lidových novin v čele s Istvánem Lékem, kterého já znám strašně dlouho a opravdu jsem mu důvěřovala, mě ochrání před tím politickým vlivem pana premiéra Babiše,“ poznamenala Procházková na kameru.

Vedle Procházkové teď z LN odcházejí i další novináři ze zahraniční redakce. Již zmíněný Jaroslav Kmenta k tomu poznamenal, že novináři měli Babišův deník opustit mnohem dřív, protože mnohem dřív bylo jasné, že si tam stávající předseda vlády uchovává vliv. Já jsem si říkala, že jsem v Lidových novinách strašně dlouho, ještě dávno před Andrejem Babišem a říkala jsem si, že ho zkusím přežít,“ nabídla ve studiu ČT opačný pohled Procházková.

„Těšila jsem se tam obrovské osobní svobodě, tvůrčí svobodě, nikdo mi do článků nezasahoval, prostě se mi tam dobře psalo. Měla jsem pocit, že mám vliv na čtenáře v tom směru, že v té oblasti, kterou se zabývám třicet let, to je Rusko, východ a muslimské země, že mohu říct, co si myslím. Tak jsem si hledala to vysvětlení tak dlouho, že už to najednou nešlo,“ řekla Procházková.

Stojí si za tím, že neodešla z deníku v roce 2013. Z Ruska věděla, že to, že si ty či ony noviny koupí nějaký oligarcha, ještě nemusí ovlivnit svobodu novinářů. Čtenáři vědí, kdo deník vlastní, a s touto informací nakládají po svém. Procházková doufala, že s Babišem to bude stejné. Ale případ s Taťjánou Horákovou ukázal, že nebude.

Přitom k podobnému případu došlo v okamžiku, kdy Lidové noviny sepsaly článek, který údajně vycházel z práce Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a mělo se v něm psát, že vyšetřovatelé nenalezli pochybení ve věci firmy Čapí hnízdo. Ta je také momentálně odložena ve svěřenském fondu premiéra, ale před pár lety čerpala evropskou dotaci ve výši takřka 50 milionů určenou pro malé a střední podniky, na kterou by však jako součást obřího holdingu Agrofert neměla mít nárok. Existuje tak podezření, že Babiš jako majitel Agrofertu okradl evropské daňové poplatníky. Případem se dnes zabývá česká police a předseda vlády je trestně stíhán.

Server aktuálně.cz po nahlédnutí do zprávy OLAFu zjistil něco jiného. Podle kontrolorů prý ve skutečnosti k pochybením dojít mohlo. Jak je tedy možné, že Lidové noviny ze zprávy odvodily určitý závěr, a konkurenční server dospěl po studiu stejného dokumentu ke zcela opačnému závěru?

Procházková si to dnes vysvětluje tak, že LN chtěly znejistit čtenáře. „To je podle mě ten fígl, takové to ředění pravdy. Pustit něco, co není úplně pravda, ale jenom trošku, pak se ukáže ta jiná pravda, kterou pustí konkurence, a čtenář je totálně zmaten a řekne si: ‚Ježíš, každý říká něco jiného, tak se o to radši nebudu zajímat.‘ A to je ten cíl. V tom ty Lidovky jedou,“ pravila Procházková.

Nechce však odsuzovat nikoho, kdo z Lidových novin neodešel, protože ani ona sama neodešla v roce 2013. Lidové noviny prý budou vycházet dál, ale jejich značka je podle Procházkové poškozena.

autor: mp