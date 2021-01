Takový hloupý řeči! Na Josefa Klímu se valí zlá věc. I na jiné

Jméno investigativního novináře Josefa Klímy je v Česku dobře známé a do jisté míry spjaté s případem Jiřího Kajínka. Nedávno byl novinář hostem StandaShow na YouTube a mluvil i o propuštěném vězni. „Pan Klíma opakovaně neříká pravdu. Já to neříkám rád, ale prostě takhle to je,“ řekl nejslavnější český vězeň ve svém videu. Vadily mu tři věci.

reklama

Klíma v rozhovoru ve StandaShow uvedl, že milost pro Jiřího Kajínka mu nevadila. „I kdyby byl dvojnásobný vrah, on nezabil žádnou těhotnou ženu, zabil chlapy, kteří se v té branži dost drsně pohybovali v Plzni a odseděl si za to 24 let. To je podle mě docela dost,“ mínil. Bratr zavražděného Pokoše má ovšem jiný názor, podle něj měl Kajínek za mřížemi zůstat. Investigativní novinář také uvedl, že když se mluvilo o milosti pro Jiřího Kajínka (rok 2017), tak se Vojtěch Pokoš ozval. A v tu dobu se prý jeho vztah s Kajínkem začal lámat. Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 35% Ne 65% hlasovalo: 938 lidí

Pokoš Klímovi řekl, že se Kajínka bojí, na což Klíma argumentoval: „Jestli jste mluvil lež, tak on si dá zatraceně pozor, aby těch 7 let byl hodnej, protože by jinak skončil v kriminále. On není hloupej, on si je vědom ceny svobody.“

Přišlo také na smysluplnost trestu doživotí. „Řadu z nich po X letech propustí, protože oni mají právo v nějakém pravidelném intervalu po určité době žádat o podmínečné propuštění a úřady jim vyhoví. Nebo ne na poprvé, ale na podruhé, na potřetí. A propustí je. Čili ten doživotní trest není ve skutečnosti doživotní. U některých jo, u některých ne,“ tvrdil investigativní novinář.

Anketa Mělo by být Lukašenkovu Bělorusku odňato pořádání letošního hokejového mistrovství světa ? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 6777 lidí

Jiří Kajínek

Celá věc dle něho souvisí se jménem Philipp Janýr. Janýr uprchl z Čech, protože byl odsouzen za krácení daní a žije v Rakousku. Původně chtěl prý pomáhat Kajínkovi, ale když ten odmítl, začal spolupracovat s Pokošem proti němu. „To je takovej férovej kluk,“ poznamenal ironicky. A Janýr prý Pokoše přivezl do Rakouska, kde mu zařídil práci a bydlení. A taktéž byl v kontaktu s novináři, tedy i s Josefem Klímou.

Když Miloš Zeman začal mluvit o milosti, Janýr dle Kajínka kontaktoval Klímu, nikoliv Pokoš, který „nestál o to, lézt před nějakou kameru“. A Klíma pak jel do Rakouska. „Možná se to zdá jako maličkost, ale není to maličkost,“ řekl bývalý trestanec.

Zmínil také, že Kroupa a Klíma svědčili u soudu, zda jim Vojtěch Pokoš mimo záznam řekl, že Kajínek není pachatelem. „Pak to popřeli a Klíma řekl, že on u toho nebyl, a Kroupa pak řekl, že si to nepamatuje, to už je někde jinde úplně. Ale byli předvolaní jako svědci, že jim Vojta Pokoš mimo záznam řekl, že já jsem nebyl tím pachatelem. A dneska zase pan Klíma říká: Jo, Vojta mi to potvrdil,“ pokračoval Kajínek a shrnul, že to, co říká Klíma, a jaká je realita, se může lišit, i když ho mrzí, že to musí říct.

Dotkl se také tvrzení, že musí 7 let sekat dobrotu, protože má podmínku a teprve pak může „řešit“, kdo ho dostal za mříže, např. Pokoš. „Je úplně jedno, jestli já něco takového udělám v podmínce nebo po podmínce,“ žasl Kajínek nad prohlášeními, že něco takového by ho do kriminálu dostalo na dlouho ať už tak nebo tak a v jeho věku by to znamenalo doživotí. „Co to je za hloupý názory, za hloupý řeči. Jak to mám jinak vnímat?“ dodal.

Fotogalerie: - Chceme prodloužení

Kromě toho měl třetí námitku – proti tvrzení, že doživotní vězni jsou propouštěni. „Je zvláštní, že pan Klíma říká něco, co zase není vůbec pravda,“ reagoval. Připomenul, že doživotní vězni mají právo požádat po 20 letech o podm. propuštění. Ale ti, kdo mají tzv. zostřující paragraf, tedy jsou ve zvýšené ostraze, až po 30 letech. „Tím chci říct, že ještě v této zemi nikoho nepropustili,“ namítl na slova investigativního novináře. On sám není příklad toho, že by byl soudem propuštěn, protože z vězení ho dostala milost prezidenta Miloše Zemana.

Ale propuštěn byl František Müller, jakožto první doživotní vězeň v Česku. Ale zde Kajínek argumentuje, že František Müller nebyl českými soudy odsouzen a navíc nikoho nezabil. „Nebyl odsouzen v Česku. Tenhle člověk byl odsouzen v Německu, jeho komplic byl odsouzen v Česku. Ale Müllerovi dali v Německu doživotí a ten jeho komplic stihl utéct do Česka a v Česku dostal třináct let,“ upozornil na rozdíl. Tento komplic byl prý hlavní pachatel. Müllera prý Němci po patnácti letech „vykopli“ do Česka. „V Česku ho nechali sedět, tady odseděl, jestli se nepletu, 23 let, a propustili ho tady na podmínku,“ doplnil Kajínek s tím, že se nejedná o doživotně odsouzeného, protože podle soudního systému v Česku by dostal 13 nebo 14 let. „V životě by nedostal ani 15 let,“ tvrdí bývalý vězeň. Právě proto byl údajně Müller propuštěn, protože dostal nepoměrně tvrdý trest.

„Mě opravdu mrzí, že mezi mnou a panem Klímou není normální domluva. Protože já osobně si myslím, že ta domluva je možná. A pan Klíma říká veřejně, že možná není, že to prostě nejde. Takže tady je aspoň vidět, kdo je ten vstřícnější,“ komentoval svůj vztah k investigativnímu novináři. Jeho video nemá vyznít, že je vůči němu nesnášenlivý nebo ho dokonce nenáviděl. „Ale také nechci, aby někdo tyhle věci překrucoval. A říkal nepravdy,“ řekl Kajínek. Nechce se prohlašovat za Jana Husa. „Ale já si dnes můžu dovolit ten luxus říkat pravdu,“ rozloučil se.

Psali jsme: Mrtvý generál Lučanský: Šílenosti za mřížemi. „Udělal si to sám“. A lékař to potvrdí, vypovídá nejslavnější vězeň Kajínek vytáhl proti Noře Fridrichové: Vykašlala se na mě Orličtí vrazi? Vím všechno, řekl Kajínek. A spustil, třeba o sestře hlavního strůjce „Tu blbost jsme vyhnali na východ a ona se nám vrátila ze západu.“ Novinář Klíma varovně nejen k dnešní mladé generaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.