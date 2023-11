Taška z Primarku na demonstraci, aha? Senátor TOP 09 vytočil lidi až k poznámkám o gaunerech

reklama

Více než sedm tisíc škol po celé republice se v pondělí rozhodlo stávkovat proti rozhodnutím vlády Petra Fialy, že učitelé ani příští rok nedosáhnou na slibovaných 130 % průměrné mzdy a v rámci konsolidačního balíčku počítá Ministerstvo školství s dalšími škrty. Největší demonstrace se soustředila v Praze, kam dorazily tisíce lidí z celé republiky.

Jak upozornil senátor Jiří Růžička, někteří si výlet do Prahy zpestřili nákupy. „A mezitím vrcholí demonstrace na Malostranském náměstí...,“ sdílí Růžička na Facebooku fotku demonstrantky s nákupní taškou z Primarku. Ze tento příspěvek ale Růžička schytává drsnou kritiku.

„No ne, oni si dovolili koupit levné hadry z Bangladéše,“ reagovala ironicky jedna z diskutujících. Koaliční politici by podle ní měli raději mlčet, každé jejich vyjádření situaci jen zhoršuje.

Na to si mnozí vzpomněli už v minulém týdnu, když nový místopředseda TOP 09, poslanec Matěj Ondřej Havel, napsal mimořádně útočný blog o českých školních kuchařkách, které působí dětem traumata svými UHO omáčkami a řízky jako podrážka.

Poznámka senátora Růžičky, bývalého ředitele pražského gymnázia (které mimochodem rovněž stávkovalo) ale mnohé rozčílila ještě více.

„Vy jste velikej grázl! Ne každý bere od státu (!!!) 300 000 Kč měsíčně, ne každý má dotovaný oběd za 50 Kč, ne každý má dotované bydlení, ne každý si může kupovat drahé hadry. Někteří musejí pracovat, platit si svůj život sami a kupovat levné hadry,“ píše další komentující.

Růžička prý tímto příspěvkem jen ukázal, jak je odtržený od reality obyčejných lidí. „To jako že si někdo dovolil nakoupit levné (přesto předražené) zboží? Možná by bylo lepší se aspoň nevyjadřovat než dávat na odiv svoji ignoranci, pohrdání a svoji domnělou nadřazenost... To, že se ten člověk následně účastní demonstrace, je naprosto irelevantní. Je vidět, že jako většina ostatních z horních pater naprosto nechápete, o co jde,“ má jasno jiný diskutér.

„Paní má levnou tašku z Primarku, a proto jí senátor s platem cca 100 tis. bere právo demonstrovat,“ přidávají se v komentářích další.

A kritiku schytává Růžička dokonce i od svých vlastních voličů. „Smažte to, prosím. Primark opravdu není nic k závidění, je to levnej obchoďák s levným oblečením, vyráběným ve sweatshop fabrikách v Bangladéši. Kdyby měla paní tašku z nějakýho fancy shopu z Pařížský, tak by to možná dávalo smysl, ale tohle je pod vaši úroveň. Nenechte mě litovat, že jsem vás volil. Díky,“ píše jiný komentující.

Růžička ovšem vysvětluje, že byl jeho příspěvek špatně pochopen, ve skutečnosti se tím nepovyšuje nad obyčejné lidi a demonstranty, ale naopak ho mrzí, že takoví demonstranti, kteří v době vrcholící akce raději nakupují, celou akci devalvují.

„Fotka je vyfocena přesně v době, kdy na Malostranském náměstí vrcholila demonstrace!“ informuje senátor. „A nezdá se vám, že tím myšlenku celé demonstrace devalvují? Mně ano. A štve mě to,“ odpovídá Růžička, který v minulých dnech demonstraci de facto podpořil, když na sítích uvedl, že plánované snižování peněz není dobrou cestou a ve školství je potřeba provést strukturální změny.

„Tisíce škol všech typů v pondělí neotevřou své brány. Další školy projeví svoji nespokojenost jiným způsobem. Marně ministr vysvětluje, zbytečně premiér kroutí hlavou a říká, že tomu nerozumí. Ano, stát má hluboko do kapsy a musí šetřit, ale jestli nás něco zachrání, tak to budou vzdělaní lidé. Omezovat počet vyučovaných hodin, snižovat platy nepedagogů nebo nechat napospas hendikepované, cesta není. Cestou jsou strukturální změny – omezení odkladů školní docházky, racionálnější naplnění tříd, hospodárnější rozdělení peněz a efektivnější vysokoškolské studium, kde téměř čtyřicet procent studentů nedokončí svá bezplatná bakalářská studia. Jinak se pondělní nechtěný průzkum veřejného mínění může opakovat dříve, než bychom si přáli!“ napsal Růžička o víkendu.

Podle některých je na fotce poznat, že celá demonstrace organizovaná odbory v čele s Josefem Středulou byla fiaskem. „A pak že se jezdí nakupovat do Polska. Stačí jedna blbá stávka a prodeje v Praze rostou. Bravo, rudé odborové šály. Vy jste byli vždycky koumáci. Jen pro ty kuchařky jste léta nic neudělali, ani pro zdravotnictví,“ píše se v jenom z komentářů.

„To už je taková tradice – ROH pořádalo zájezdy do Prahy na různé výstavy o komunistech – moc lidí na ně nešlo, ale nakoupili v Bílé labuti atd. a všichni byli spokojeni,“ stojí v dalším příspěvku.

Kromě Růžičky se do demonstrace pustili i jiní lidé, spojení s koaliční vládou. Kritizovali například přítomnost „proruských sil“ na pódiu demonstrace na Malostranském náměstí.

„Propojení demonstrace s lidmi od Jindřicha Rajchla je naprostým zneužitím situace nepedagogických pracovníků,“ tweetoval lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Tím byl míněn řečník Daniel Sterzig, známý jako bloger „Vidlák“.

„Zneužít stávky učitelů, kteří stávkují mimo jiné i za své nepedagogické kolegy, ke svým osobním účelům a politickým ambicím je naprosté chucpe,“ přidala se členka vládních poradních týmů a prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.

