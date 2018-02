Taxi? Jsem z toho už nešťastná, uvedla v televizi Krnáčová. A prozradila, co chystá pro Ester Ledeckou

Poté, co poslanci začátkem týdne odmítli možnost připravit změnu zákona, která by řešila největší problém v oblasti taxislužeb, taxikáři opět vyhrožují stávkou a situace zdá se neřešitelná. „My jako město můžeme jenom zmírnit dopady potencionální stávky, kterou zažívali Pražané v minulých týdnech. Nepochopím protest tímto způsobem. Taxikáři, kteří mají již velmi špatnou reputaci, touto stávkou, která je podle mě nesmyslná, jenom znepříjemní život Pražanům,“ řekla k tématu pražská primátorka.

„Není to tak jednoduché vytvořit zákon a pak ho prosadit. Trvalo by to více než 2,5 roku. My ani nemůžeme regulovat taxislužbu v celé republice, a vlastně to ani nechceme. Již jsme pracovali na novele silničního zákona, chtěli jsme povinnost zprostředkovatele. Aby ti, kteří zprostředkovávají službu, měli stejné povinnosti. To nám bylo ale zamítnuto, respektive vyškrtnuto Ministerstvem průmyslu a obchodu, konkrétně bývalým ministrem Mládkem. Tudíž nám bylo znemožněno regulovat zprostředkovatele. Jsem z toho už nešťastná. Jediní, kteří jsou na tom bití, jsou Pražané a my bohužel nemáme nástroj, jak to vyřešit,“ řekla v pořadu Krnáčová.

Dalším tématem byl Libeňský most, kde se aktuálně řeší, zda bude zbourán nebo se bude opravovat. Primátorka Krnáčová je spíše pro zbourání vzhledem k tomu, že je již vypracován projekt, a jsou subdodavatelé.

„Náměstek Dolínek, který má v kompetenci dopravu, slíbil, že zřídí pracovní skupinu, ze které by mělo vzejít doporučení, jak se s mostem dále naloží. Ale já jsem nabyla dojmu, že most je v takovém stavu, že náklady na opravu by byly skoro stejné jako na stavbu nového. Jelikož to není kulturní památka, tak je logické ho nechat zbourat a postavit nový most,“ řekla primátorka.

Ta rovněž začátkem měsíce pozastavila rozhodnutí o úpravě magistrály vzhledem k nekonkrétnosti schváleného materiálu. Změny se měly týkat například nových semaforů nebo přechodů. „Výkon usnesení jsem pozastavila, protože si myslím, že je nesprávné už z toho důvodu, že kolegové hlasovali o něčem, o čem vlastně nevěděli, že hlasují. Když mluvíme o severojižní magistrále, mluvíme o hlavní dopravní tepně, která projíždí Prahou a udělat tam nějaké zásadní změny, jako třeba další přechody nebo zužovat pruhy, by mělo zásadní vliv na celkovou plynulost dopravy v Praze. My jsme chtěli vidět model, jakým způsobem by doprava plynula, kolik by to stálo, vyjádření městských částí, kterých se to týká a časový harmonogram, a to jsme neměli,“ přiblížila, proč se rozhodla rozhodnutí pozastavit.

Krnáčová v pořadu Otázky pro primátorku také zhodnotila bezpečnost v hlavním městě, činnost městské policie a spolupráci s jinými záchrannými sbory. „Praha je šestým nejbezpečnějším městem v Evropě a náš integrovaný záchranný tým je skvělý, koordinace probíhá velice profesionálně. Naše záchranná služba školí leteckou záchranku v Šanghaji, to znamená, že máme velmi vysoký kredit. Poslední události to jenom dokazují. Jsem velice ráda, že spolupráce je takto výborná, dokonce se je chystám ocenit na začátku března a poděkovat jménem Prahy, za to, jací jsou a jakou práci odvádějí.“

Došlo i na téma ochrany proti terorismu, zda je primátorka příznivcem betonových zábran, které jsou například na Staroměstském náměstí. „Že bych byla nadšenec těch zábran, to rozhodně nejsem. Ale když mi policie řekne, že je tam musím dát a že je to užitečné a bezpečné, tak to samozřejmě udělám,“ sdělila.

Na závěr pořadu Krnáčová prozradila, jakou akci v následujícím týdnu chystá a kam by ráda Pražany pozvala. „Budeme chtít pozvat Ester Ledeckou a oslavit její báječnou výhru na Staroměstském náměstí. Bude to někdy v příštím týdnu,“ řekla primátorka a vtipně ohodnotila její úspěch. „To je jako když jde někdo soutěžit ve štrikování a nakonec vyhraje v šití, je to opravdu obrovský úspěch.“

