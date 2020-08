Tehdy Jan Kraus narazil: Dělal politiku a řekli, že je zvíře. Které?

VZPOMÍNKY A PERLY V roce 2010 proběhly volby do pražského zastupitelstva. Zvítězila v nich TOP 09. Koalici ale postavila ODS spolu s ČSSD. Proti čemuž tehdy protestovali nejen někteří voliči, ale např. i bavič a moderátor Jan Kraus. Pozval si sociálního demokrata Březinu a začal ho drtit, že koalice ČSSD a ODS je prasárna, že mu jako voliči „lezli do zadku“ se změnou a nakonec je vše při starém. A říkal mu, že si pro ně dojdou na magistrát a bude „házečka“, neboli defenestrace. Od předsedy pražské ODS Borise Šťastného si za to tenkrát Kraus vykoledoval označení za tukana obrovského. „Elitní a s obdivem pozorovaný, nicméně nafoukaný a zpupný pták,“ prohlásil pro PL.

V listopadu (přibližně měsíc od těchto voleb) si do své show pozval Karla Březinu, budoucího prvního náměstka primátora a zastupitele za ČSSD. Nejdříve ho griloval otázkami na jeho vztahy a soukromí, všímal si například, že se Březina oženil a zároveň čekal dítě s minulou partnerkou. Naznačil také, že Březina měl sexuální úspěchy kvůli své funkci. „U vás možná sehrála roli ta skutečnost, že jste byl ve vysoké politické funkci, jste byl ministr bez portfeje, to na ženy působí jako afrodisiakum. Jak to vypadalo potom s kvalitním sexem, když jste vylít z tý funkce?“ ptal se a Březina odpověděl, že ani poté, co „vylítl“ z funkce si na kvalitní sex nemohl stěžovat. Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 652 lidí

Ale pak už se Kraus dostal ke „šlamastyce“. „Tak teď k tý prasárně,“ prohlásil Kraus poté, co tvrdil, že se v show jedná i s politiky jako s lidmi. Březina protestoval, že to není korektní označení, ale Kraus namítal, že to je jeho korektní označení pro zmíněnou koalici mezi ČSSD a ODS. „Pro mě je to prasárna,“ uvedl a Březina se zeptal proč, na což mu Kraus odpověděl, že otázky klade on.

„Je to zajímavý, měli jsme tu volební kampaň, tam jsem viděl pana Dienstbiera, kandidát na primátora, říkala ČSSD,“ začal Kraus a Březina řekl, že kdyby měli primátora, byl by to Jiří Dienstbier. „Já vím, teď začnou ty vaše finty, ale já to dopovím,“ řekl moderátor. Březina vysvětlil, že volební lídr je lídr jen do té doby, dokud jsou volby, po volbách je řadový zastupitel.

Pak začal Kraus naznačovat, že vláda ČSSD a ODS v Praze (1998 až 2006) byla prodloužením opoziční smlouvy a dorážel na Březinu: „No strašný. Uznáváte, že je to strašný? Je to strašný. 8 let.“ A ptal se, zda se mu výsledky (ČSSD získala v Praze přibližně 18 %) zdají dobré, Březina přitakal, že ČSSD mnoho věcí prosadila. „Vy myslíte, že se opraví silnice, to by se opravilo stejně, ne?“ mínil Kraus, Březina namítal, že například sociální bydlení by se nestavělo, jako se údajně nestavělo v období 2006–2010. „Víte, mně to připomíná, jak říkali komunisti, kolik máme ledniček oproti roku 1945,“ podotkl Kraus a pak se delší dobu věnoval Březinově předchozímu zaměstnání poradce v ČSOB.

Ing. Karel Březina ČSSD



„Teďka, prosím vás, tady k tý prasárně,“ vrátil se Kraus opět k Praze. „Vy jste vlastně udělali zpátky to, co bylo. Poté, co ti voliči vším, co dali najevo, že by chtěli změnu, dokonce tady pan Dienstbier deklaroval, že ať je ČSSD v opozici nebo ať je ODS v opozici, že to takhle už nepůjde, na základě toho byl zvolen tím lídrem, a pak to skončí tím, že nám slavnostně oznámíte, že bude to, co bylo. A teď nám všichni říkáte: Uvidíte, jak to bude jiný,“ stěžoval si moderátor.

Březina namítl, že v období 2006–2010 měla ODS většinu a ČSSD byla v opozici, nicméně Kraus mu vmetl, že seděl v komisi u karty OpenCard. Březina namítl, že v komisi byl až potom, co byl zpracován audit. „Ne, ale vy jste tam byli opozice, která byla dobře placená, tak tam hačala a vždycky řekla...“ osočoval Kraus a Březina se ohradil, že to je od něj neseriozní a nefér a Kraus se divil, že po sestavení velké pražské koalice mu bude Březina říkat, že toto je neseriozní a nefér.

Vyvracel, že by ČSSD byla špatná opozice, ale Kraus jako volič si na tom trval. „Nedávno jste mi lezli do zadku,“ popsal volební kampaň. „Nedávno jste nám slibovali hory doly a teď nám vysvětlujete, že jsme popletený,“ dodal. Doplnil, že v programu slibují „nebe na zemi“ všechny strany, ale pak se to neplní. Březina ho vyzval, ať tedy sleduje, jak se program bude plnit. „Ne, ne, ne, my jdeme v úterý na magistrát, víte to? Já tam budu taky a bude házečka, zase. Co je defenstrace víte. Česká tradice, byly tři, pro vás dobrá zpráva, že jednou se nic nestalo těm vyhozenejm, a bude házečka asi znova,“ hrozil moderátor.

Březina poznamenal, že je zajímavé, že se bude házet ještě předtím, než se něco stane, ale Kraus se tázal, na co by se mělo čekat. „Pojďme si hodit, dokud je čas,“ vyzýval a ptal se, zda mu není divné, že lidé demonstrují a petici proti koalici podepsalo 10 tisíc lidí. „To nemůžete lidem vždycky, když jsou naštvaný, říct: Ne, to je vaše právo být naštvanej, to je jako svoboda,“ namítal Kraus, když Březina tvrdil, že taková je demokracie. A že si ČSSD prosadila program, teď ji mají voliči kontrolovat? Dle Krause to jsou žvásty. „Jsem někde slyšel, že jste prosadili 90 % programu. Takže ODSka ta tam jenom tak swinguje? To jsou ale kreténi, že to sežrali, co?“ nechtěl uvěřit Březinovým slovům.

Mínil, že ODS byla největším symbolem toho špatného, co se na magistrátu dělo, a hned za ní byla ČSSD. „Alergie voličů je na to, že si připadají obelhaní vašima předvolebníma slibama, tou rétorikou, tou avizovanou změnou, která taky lidi přilákala. Lidi křížkujou, kroužkujou, my jak blbci to máme jako křížovky, tam nad tím hodiny... A skončí to tím, že vy řeknete, že máte takovej programovej průnik, že musíte být spolu,“ vysvětloval a přidal narážku na primátora Svobodu, povoláním gynekologa: „A ještě jste to dohodli v noci na gyndě. Příznačný, ne?“

Krausovo jasné přiklonění se na jednu stranu barikády a jeho jednání s Březinou tehdy nadzvedlo tehdejšího předsedu pražské ODS Borise Šťastného. „Pan Kraus se ve svém pořadu choval jako tukan obrovský,“ postěžoval si ParlamentnímListům.cz v exkluzivním vyjádření. „Tedy jako elitní a s obdivem pozorovaný, nicméně nafoukaný a zpupný pták.“

„Svým pravdoláskovským, aktivistickým a tendenčním pojetím mi připomněl, že za svobodu a demokracii v naší zemi, včetně té zastupitelské, je třeba i dvacet let po pádu komunismu stále bojovat,“ dodal.

Původní vyjádření Borise Šťastného:

Dobová koláž ParlamentníchListů.cz

Koalice ODS a ČSSD však vydržela jen rok. Ze strany ODS byla vypovězena 21. listopadu 2011 a ODS se pak spojila s vítěznou TOP 09. Dodejme, že Borisi Šťastnému bylo vypovězení předloženo jako hotová věc, nakonec tedy podepsal. Ani primátor Svoboda, který údajně tuto výměnu inicioval, však nevydržel do konce volebního období. V tajném hlasování byl v květnu 2013 odvolán, spolu s dalšími dvěma radními ODS a v zastupitelstvu se spojila TOP 09 s představiteli ČSSD a KSČM. Primátorské křeslo převzal Svobodův náměstek Hudeček. Tyto tahanice pak voliči zohlednili ve volbách v roce 2014, kdy zvítězilo hnutí ANO a primátorkou se stala Adriana Krnáčová. V koalici se sociálními demokraty a trojkoalicí Zelených, KDU-ČSL a Starostů pak vládla až do konce volebního období.

