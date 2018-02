Téma vraždy slovenského novináře ve večerní ČT. Fridrichová spustila o výhrožování českým novinářům a vypráskala Hrad

„Zatím žádné nové zásadní informace nevíme. Panuje zde šok a zděšení z toho, že došlo k tak hroznému činu vraždy,“ sdělil v úvodu šéfredaktor a dodal, že se čeká jak bude celé vyšetřování pokračovat. Během dnešního dne přišly infomace o tom, že by nějakou roli mohla v případu hrát italská mafie, což vidí Kostolný jako jednu z možných verzí příběhu. „Byl to poslední velký případ, na kterém Kuciak pracoval. Je to příběh o propojení italské mafie na slovenské eurofondy. Je předčasné spekulovat, zda to byl důvod vraždy, ale i policejní prezident hovořil o tom, že motivem vraždy se zdá být práce novináře. „A ta poslední, kterou se chystal vydat, byla právě toto,“ dodal.

Šefredaktora prý překvapilo to, jak rychle policie motiv vraždy jasně určila. Jako by nepřipustila jinou alternativu, až večer začal policejní prezdient hovořit o více možnostech a že žádný vyloučit nemůže. Možná byl na začátku ve stejném šoku jako my všichni, protože novináře zde nikdy nikdo nezavraždil,“ uvedl a dodal, že Kuciak psal hodně o skandálech propojených na politiku a nebylo jich málo. „Policie i politici na ně reagovali velmi arograntně a necitlivě, mávali nad tím rukou, prostředí zde není práci novinářů nakloněné,“ zmínil.

„Je jasné, že Robert Fico (slovenský premiér) i Kaliňák (ministr vnitra) mají okolo sebe lidi, kteří zjevně mají zaopatřenou bezpečnost, ochranu před policií a vyšetřováním. Jsou to lidi, kteří podnikají v různých sférách a jsou schopní dostávat se k různým zakázkám a byznysům nekontrolovaně a velmi jednoduše,“ řekl a dodal, že strana Smer, která vládne na Slovensku už deset roků, vznikla jako byznysový projekt podnikatelů a zdá se, že propojení byznysu s politiky je velmi těsné a silné.

I v České republice je podle Nory Fridrichové část dominantní politické elity, která používá ostrý slovník a výhrůžky, které chodí novinářům, obsahují velmi často stejný slovník. „Výhrůžky dostáváme, kdykoli se dotýkame konktrétních politických jmen. „Jednou přijde, že nám useknou hlavu, podruhé, že nás oběsí a budou se na to dívat naše děti,“ řekla a dodala, že investigativní novinařina je velmi důležitá a očistná pro kulturu politického protředí u nás.

Jedna věc jsou podle Šlerka nadávky a výhrůžky, kterým novináři čelí, když píší o politicících, ale pokud se to na Slovensku stalo tak, jak říkal policejní prezident, tak to už je podle něho něco úplně jiného. „Jsme svědky vraždy, která symbolicky slouží jako varování ostatním novinářům, týká se to byznysových kauz a přesahuje to rámec politiky,“ řekl Šlerka a dodal, že pohrdání médii je ze strany ústavních činitelů standardní, ale Kuciakovi bylo vyhrožováno a policie nezasáhla. „Ano, novináři se bojí, zda policie koná dostatečně,“ kvitovala redaktorka.

Fridrichovou překvapilo prý i to, že nebylo žádné vyjádření Hradu. „Zachování Hradu nebylo adekvátní situaci. Čekala bych kondolenci rodinám zavražděných. Ovčáček akorát odvedl pozornost od výroků o likvidaci novinářů,“ uzavřela s tím, že sám Ovčáček se asi cítí být výroky ohrožen.

autor: nab