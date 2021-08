Temný scénář kauzy Čapí hnízdo? Rychlý výslech Babiše juniora, pak únik do médií a bum! Těsně před volbami to půjde ven

reklama

Kauza Čapí hnízdo se rozhodnutím státního zástupce Jaroslava Šarocha vrací policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování. „Důvodem pro vrácení věci jsou zejména nové informace, které se objevily po ukončení vyšetřování a předložení spisového materiálu státnímu zástupci,“ uvedl tiskový mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Okamžitě se objevily posměšné reakce, že Čapí hnízdo je nejspletitějším případem české kriminalistiky, a proto musel být vrácen k doplnění. „Délka té kauzy je dost mimořádná, ale nikdo z nás neví, jaké byly příčiny. Nezvyklé to je, ale mohou k tomu být obvyklé příčiny,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Karol Hrádela, advokát se specializací na obchodní a trestní právo.

Podle něj nelze z rozhodnutí dozorového státního zástupce učinit žádný závěr. „Nemáme k tomu potřebná fakta. Dám vám příklad. Měl jsem soudní spor, který trval dvacet let, byla tam i nějaká úmrtí a jiné věci. To, že se něco vleče, nemusí být ještě nic špatného. Navíc v kauze Čapí hnízdo je to dáno tím, že se v poslední době, tedy už po předložení spisu státnímu zástupci, objevily informace, které nebyly předtím známé. Třeba ty, o nichž do médií hovořil Babiš mladší, a tak ho musejí vyslechnout. A začal o tom mluvit, až když už měl spis státní zástupce,“ poukazuje advokát na zviditelňování premiérova syna nejen setkáváním s opozičními politiky, ale i poskytováním rozhovorů pro média.

Návrh na obžalobu premiéra těsně před volbami

Vyšetřování by mělo být doplněno zejména o výslechy svědků. Jedním z nich bude bezpochyby Andrej Babiš mladší, dalším by podle Seznam Zpráv měl být bývalý manažer farmy. Ten se měl policii přihlásit s tím, že chce doplnit svou původní výpověď poskytnutou při výsleších v letech 2017 a 2018. Někteří komentátoři naznačují, že tento vývoj a další prodloužení hraje vzhledem k blížícím se volbám do karet premiéru Babišovi. „Ale vyšetřovatelé na to mají čas do 15. září, tak by se to před volbami mohlo krásně stihnout. A pokud by to podali s návrhem na obžalobu, tak státní zástupce ani nemusí do voleb rozhodnout a stejně budou média plná toho, že na předsedu vlády byl podán návrh na obžalobu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Karol Hrádela.

Přestože tedy aktuální informace o vrácení spisu vyšetřovatelům může na první pohled budit dojem, že je v zájmu Andreje Babiše, ve skutečnosti to může být přesně naopak. Lze si totiž představit následující scénář. Do 15. září mají vyšetřovatelé nový termín k došetření. Pak dojde na seznámení s výsledkem vyšetřování, a pokud by přibyly jen dva výslechy, klidně by se to do 20., případně 25. září mohlo stihnout. Státnímu zástupci by pak mohli vyšetřovatelé podat návrh třeba kolem 30. září. Vzhledem k tomu, že jejich návrh unikl do médií zatím vždy hned vzápětí, není pochyb o tom, že k tomu dojde i tentokrát. 1. října se nebude psát a mluvit o ničem jiném, než že byl podán návrh na obžalobu premiéra. A za týden 8. a 9. října jsou volby. Skvěle načasováno.

Šibeniční termín to být nemusí, svědek je natěšený

I když se termín 15. září pro doplnění vyšetřování zmiňuje jako šibeniční, pokud půjde jen o dva výslechy, nebude problém ho dodržet. Andrej Babiš mladší povzbuzený schůzkami se zástupci opozice už je celý natěšený, jak to svému otci zavaří, takže bude policii k dispozici určitě kdykoli. „Samozřejmě se dá očekávat, že bude nadávat na svého tátu a říkat, že nepřevzal akcie. Ty akcie mohl převzít někdo na základě plné moci, plná moc nemusela být ani písemně, takže tam může být tisíc a jeden důvod. Bylo tam příliš mnoho takových zkreslených věcí. Ale nemá smysl hloubat nad tím, co bude vypovídat, spíše je zajímavá ta spekulace, že se to zase objevilo tak, že to padne těsně před volby,“ poznamenává Karol Hrádela.

V souvislosti s děním kolem Andreje Babiše a kauzou Čapí hnízdo není nezajímavé se seznámit s příběhem bývalého přerovského primátora a senátora ČSSD Jiřího Lajtocha, jak o něm na České justici píše Petr Dimun, bývalý ředitel tiskového odboru a mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR. Trestní stíhání vůči Jiřímu Lajtochovi bylo zahájeno v srpnu 2011, dvakrát ho však zastavila státní zástupkyně Marie Kodytková. Její rozhodnutí ovšem vždy zrušil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, přičemž následně jí byl případ nadřízenými odebrán a Kodytková na protest rezignovala na funkci státní zástupkyně.

Neodůvodněné stíhání je rizikem pro samotnou demokracii

Jiří Lajtoch byl pak pravomocně zproštěn obžaloby na konci listopadu 2016, dva roky poté, co „vyprchala“ jeho politická kariéra. Ústavní soud v této věci konstatoval, že neodůvodněné stíhání veřejných činitelů je „rizikem pro samotnou demokracii“. V těchto dnech Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl, že stát má exsenátorovi Lajtochovi vyplatit za nezákonné trestní stíhání 1,1 milionu korun.

