Tenhle nesmysl se snad nenaplní a bude to dobře, prorokuje Neff

Spisovatel Ondřej Neff zaznamenal, že tzv. uhelná komise doporučila vládě ukončit veškerou těžbu uhlí v roce 2038. Stejně jako v Německu. Podle spisovatele je to hloupost, která snad zapadne. Podobně jako některé plány EU. Kdyby nenastala, mohl by podle Neffa Čechům, Moravanům i Slezanům nastat velký problém.

Publicista Ondřej Neff se narodil v roce 1945, takže už toho hodně pamatuje. Pamatuje si například, jak komunisté slibovali, že bude Západ dohnán a předehnán a jak ještě za života lidí pamatující 60. léta 20. století pozná komunistický ráj na zemi. Pamatuje si také, s jakými ambiciózními plány přicházela EU a slibovala, jak bude nejdynamičtěji rostoucím společenstvím na světě už v roce 2010.

Z toho taky jaksi sešlo, takže se cíl posunul o deset let, do roku 2020. Z nejdynamičtější ekonomiky taky sešlo. EU bude něco jiného, bude to zachránce světa před klimatickou změnou. Dosáhne toho tím, že se zbaví uhlí. Jednotlivé státy se nadšeně vyslovují, do kterého že roku se uhlí zbaví. Říká se tomu ambiciózní plán, pro nás je tedy cílovým rokem 2038," napsal Neff na serveru Neviditelný pes.

Nic z toho se ale zatím nenaplnilo. Jak plány vládců z Moskvy, tak plány politiků v Bruselu zůstaly toliko na papíře a Neff teď doufám, že ve stejném propadlišti dějin skončí také již zmíněné doporučení tzv. uhelné komise české vládě, aby veškerou těžbu uhlí ukončila do roku 2038.

„Zatím se zdá, že se lidé moc touhle vizí nezneklidňují. Nějak jim nedochází, co by to pro ně znamenalo, kdyby to mělo nastat. To je dobře. Je velmi pravděpodobné, že se na ten nesmysl časem zapomene. Když to tak dopadlo vždycky, proč by to teď mělo dopadnout jinak?“ zeptal se Neff na závěr.

