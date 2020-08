Tenkrát Kocáb úplně skončil. Bylo to v ČT. Tisíce děkovných mailů z celého světa... Ne jemu

VZPOMÍNKY A PERLY Debata, která zásadním způsobem formovala postoje, pokud jde o migrační krizi. Tak mluví advokátka Klára Samková o jejím duelu s Michaelem Kocábem na téma migrace, který byl odvysílán 25. 8. 2015. Od té doby ji prý do ČT už nezvou. A taktéž od té doby si z Kocába dělají legraci kvůli jeho idealismu. A do třetice, od odvysílání debaty jí chodí tisíce děkovných dopisů, že vyjádřila to, co si mnozí další myslí.

reklama

Na úvod běžely na obrazovce obrázky migrantů směřujících do Evropy a Samková moderátorovi řekla, že z těchto obrázků rozhodně dobrý pocit nemá. „Já mám pocit zničené vlasti, své i těch lidí. Zničeného právního řádu, který ukázal, že je naprosto nefunkční, v podstatě dochází k úplnému rozvalu právního řádu Evropské unie i České republiky,“ mínila.

Ani Kocáb neměl dobrý pocit a řekl, že na ně Evropská unie není připravena. „My zejména ne, my nemáme integrační infrastrukturu. Mluvíme o 1500 lidí, které můžeme přijmout a představte si, že jich do Evropy přijdou miliony, protože jenom 10 milionů lidí je bez domova, ze Sýrie a z Iráku,“ prognostikoval Kocáb a doplnil, že i když nebyla ČR připravena, že s tím „bude muset něco dělat“, protože se jedná o největší humanitární katastrofu od 2. světové války.

Fotogalerie: - Tisíc migrantů denně do EU

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Obávám 57% Neobávám 32% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 11% hlasovalo: 513 lidí

Samková naopak přijímání migrantů kategoricky odmítla a hned svůj postoj zdůvodnila. „Protože je to výsledek kriminální činnosti. Uvědomme si, že ti lidé se zde neocitli sami o sobě a sami od sebe. Oni se tady ocitli na základě velmi sofistikované činnosti kriminálních gangů, které my tímto způsobem přímo i nepřímo financujeme. A tím, že tady těm lidem poskytujeme azyl, a já vím, že to zní velmi antihumánně, tak v podstatě posilujeme tyto kriminální živly toho nejhrubšího kalibru,“ pravila a dodala, že se jedná o obchodníky s lidmi.

Moderátor namítl, že se jedná o lidi utíkající před válkou. Ale Samková kontrovala, že byla ve francouzském Calais. „Tam nejsou lidé, kteří utíkají ze země, ve které je válka,“ prohlásila a doplnila, že se v táborech nachází mladí a svalnatí muži, jež se statusem uprchlíka nemají nic společného. Moderátor pak připomenul její slova z roku 1997, kdy uvedla, že také uvažovala o emigraci. „Já jsem snad někdy uvažovala o tom, že by mě někdy někdo živil? Že bych někde seděla s nataženou rukou a že bych se neuplatnila?“ reagovala Samková ostře na toto srovnání a obvinila moderátora, že „demontuje“ její slova. Dle ní se jednalo o uměle řízenou migrační vlnu, která demontuje Evropu.

Psali jsme: To nejhorší na konec: Italská farmářka natočila svůj pozemek po nájezdu migrantů. „Sežrali mý psy, vys*rali se všude kolem, ožrali... Kdo mi pomůže? Tak kdo?!" Europoslanec David bez obalu: Idiot! Je tu další německá válka, a my prohráváme! VIDEO „Na naše děti se nesahá!“ Mladík napadl dívku, která šla proti němu po chodníku. A co přišlo pak, humanistům neudělá dobře „Vynucené silou?“ Toto vám asi uniklo. EU utahuje šrouby. Jiří Kobza připomíná slova Martina Schulze

Další otázka směřovala na Kocába, zda převaděčství nezbavuje migranty nároku na azyl, a ten souhlasil, že převaděčství musí být potlačeno, ale na druhou stranu prý pašeráci jen využívají katastrofální humanitární situace. A uprchlíci dle jeho slov nárok na „naši pomoc“ neztrácejí.

Moderátor se Samkové zeptal, zda si tedy máme z migrantů v Evropě vybírat, ale ta hned odpověděla, že z těch v Evropě určitě ne, protože vědomě porušili zákony. Vybírat si má Evropa z těch, kdo jsou v uprchlických táborech. A ptala se, proč zde nejsou dívky, které byly brutálně znásilněny v Mosulu nebo kurdské děti, ale ti, kdo de facto vydírají a přesunují odpovědnost na Evropu.

Klára Samková a Michael Kocáb v debatě o migraci

Kocáb argumentoval, že kdyby se jednalo o malý incident, tak by tak šlo postupovat. „Ale toto je exodus,“ mínil, ale Samková hned namítala, že se nejedná o exodus, ale cílenou destrukci EU. „I kdybychom to připustili, stejně nemáme žádnou možnost tomu zabránit. To je přeci něco, co se děje proti vůli všech evropských států. Tady není žádný stát, který by to podporoval. Přece do nich nebudeme střílet. Přece je nenecháme utopit ve Středozemním moři. Prostě my jsme vystavení nové, nečekané situaci, kdyby vy jste byla odpovědná, Kláro, tak byste to nevyřešila, a vy můžete být takto radikální jenom z pozice člověka, který kritizuje stávající kroky, ale sám není odpovědný za ty kroky, které by udělal,“ apeloval Kocáb. Samková pak přešla k tykání a vyčinila Kocábovi, že když on měl „odpovědnost“ za Romy, tak jeho výsledky byly katastrofální, takže doufá, že u uprchlíků to nedopadne stejně.

Samková pak přešla k EU, o které prohlásila, že je naprosto bezradná a bezmocná, neboť neví, co má dělat. A kritizovala Schengenskou smlouvu, protože podle jejího právního názoru ji není možné naplnit. Takže je nutné ji zrušit, ale to pro změnu rozporoval Kocáb, že to migranty nezastaví a že řešení je nutné najít v souladu se současnou lidskoprávní legislativou. Zmiňoval, kolik migrantů už je v Turecku.

Fotogalerie: - Policejní zátah na migranty

Na zmínky o Turecku reagovala Samková podrážděně, řka, že Turecko bombarduje jediné skutečné bojovníky proti Islámskému státu, tedy Kurdy, a „navždy se vyřadilo ze společnosti slušných zemí“. A že Evropská unie neudělala nic proti Islámskému státu. Turecko dle ní opustilo NATO, Evropskou unii a současnou situaci zneužívá. „Oni sami mají tyto lidi jako rukojmí. Já s nimi mám, Michale, stejný soucit jako ty máš s nimi. Ale ti lidé jsou zneužíváni. A pokud to nezastavíme o úroveň výše, to znamená u těch lidí, kteří je zneužívají, tak ta individuální pomoc pomoci nemůže. To je nekonečné.“

Samková se s Kocábem také neshodla na tom, že se proud migrantů nedá zastavit. Kocáb tvrdil, že na hranicích severní Afriky a jižní Evropy není možné postavit Hladovou zeď, ani ustanovit námořní blokádu. „Jedinou věc můžeme zastavit. A to je na nás, zastavit v sobě nárůst xenofobie,“ tvrdil Kocáb a dodával, že kdyby Kláře Samkové zastavil před domem autobus Norů nebo Němců, možná by je nedokázala všechny ubytovat, ale určitě by si je kvůli tomu neošklivila. Na to Samková namítla, že bydlí na Václavském náměstí a dánští studenti ji velice iritují.

Reakce Kláry Samkové na Kocábova slova

Mínila, že je třeba nastavit takové právní podmínky, aby exodus skončil. A to přes zrušení Schengenského prostoru, který brání státům v ochraně jejich hranic, protože ochrana hranic byla de facto delegována na Evropskou unii. Kocáb se ptal, jak mají Itálie či Řecko bránit své hranice, a moderátor položil otázku, zda tedy myslí, aby se neprodyšně uzavřely státní hranice, což Samková potvrdila. „Ano, odmítat uprchlíky a zároveň velice radikálně zaútočit na Islámský stát,“ navrhovala spolu s tím, že Turecku má být sděleno, že jeho jednání jako člena NATO je naprosto neakceptovatelné a mělo by být z aliance vyloučeno.

Fotogalerie: - Prague pride na vodě

Kocáb argumentoval, že udělat hranice v Evropě znamená rozpad EU a Samková podotkla, že EU se už rozpadá. Ale hudebník vedl svou, že to je to, co by islámští radikálové chtěli. Nicméně s vojenskou intervencí vyslovil souhlas.

Na závěr položil moderátor advokátce otázku, že když už jsou migranti tady, jak je možné zajistit, aby společnost nebyla xenofobní a přestala je odmítat. Samková ovšem nesouhlasila, že by společnsot byla xenofobní. Podle ní má základní sebezáchovné pudy. Odmítla nařčení z xenofobie, rasismu, nacismu i jiných ismů. I Kocáb rozporoval, že by společnost byla xenofobní. Ale tvrdil, že je potřeba myslet na budoucnost a nevytvářet z migrantů nepřátele. „Ti nám pak udělají peklo, že nás pánbůh chraň,“ varoval. „My máme jedinou možnost, přijmout je,“ zakončil.

Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 1% Ne 97% Podle toho kdo 2% hlasovalo: 13828 lidí

Vznešené úvahy se však nezabývají situací, kdy se jedinec stane ‚osobností‘, aniž by to měl tak nějak v plánu a změní běh událostí, aniž by to taky tak nějak plánoval... a to ještě za podpory ‚mas‘, které se náhle najdou tak nějak jaksi odnikud...“ uvedla a dodala, že toto je přesně příběh jejího dialogu s Michalem Kocábem na ČT.

„Přihodilo se to před čtyřmi lety, kdy mne Česká televize pozvala do svého vysílání a k rozhovoru s Michalem Kocábem na téma ‚uprchlická krize‘. Dlužno dodat, že od té doby se Česká televize již takové nerozvážnosti nedopustila a samozřejmě mne nikdy nikam už nepozvala. Abych však byla spravedlivá, musím otevřeně přiznat, že ani před tím jsem nebyla žádná ‚mediální hvězda‘, která by se producírovala v ČT měsíc co měsíc či nedaj Bože dokonce týden co týden, jak to můžeme vidět v řadě případů třeba u Václava Moravce.

Takže jsem přišla do studia a prostě jsem si tam sedla na pozadí a začala jsem odpovídat na otázky redaktora, stejně jako vyprávěnky Michala. Musím ještě říci, že ke své smůle jsem naprostý antitrémista. Kamery mi nevadí – nevnímám je. Dva roky ve federálním shromáždění a účast na tisících soudních stáních mne dovedla k přednesu, který je sice poznamenán mou ‚advokátní rozvláčností‘, ale okolí mi je doopravdy ukradené. Takže jsem tak nějak zapomněla, že se na mne přes televize dívají statisíce lidí a chovala jsem se tak, jako kdybych byla s Michalem Kocábem a redaktorem v obýváku. Což začalo už tím, že jsem si odmítla ‚na kameru‘ s Michalem vykat.

Sorryjako, ale když si s někým sedmadvacet let tykám, tak považuji za nedůstojné to najednou měnit. Nu a dál už pokračovala tragédie v přímém přenosu. Říkala jsem, co si myslím a nenechala jsem si to vyvrátit – a to prostě proto, že argumenty, které předkládal Michal s moderátorem, jsem já vyvrátila lusknutím prstu,“ vzpomínala na svůj a Kocábův výkon.

„Následky tohoto mého dvacetiminutového televizního vystoupení byly ... prostě neuvěřitelné. Zaprvé, jak již řečeno, moje ‚kariéra‘ v České televizi definitivně skončila. Dalším osobnostním důsledkem však bylo – a to nikoliv jen dle mého vlastního názoru – že tímto dialogem definitivně skončila činnost Michala Kocába jako důvěryhodné veřejně činné osoby, kterou je možno brát vážně. Jeho odtržení se od reality bylo tak zjevné (a říkám to i přes to, že já osobně chápu Michalovy ideje a v zásadě s nimi souhlasím, respektive, souhlasila bych, kdyby celé lidstvo tančilo na obláčcích jako andělíčci a ne že se k sobě chovají jako vraždící hovada, což Michal prostě odmítá brát na vědomí), že se stalo něco typicky českého: Národ, charakterizovaný jistým historickým nepřátelským potentátem jako ‚smějící se bestie‘, si začal dělat z chudinky Michala... jak to říci decentně... prostě národ si z něj začal dělat legraci.

Fotogalerie: - Samková versus Kroupa

Rozhovor, stažený na Youtube, má desítky tisíc zhlédnutí. Je archivován a je dostupný na nejrůznějších webech soukromých osob i institucí. Stal se součástí proklínaných ‚řetězových e-mailů‘. Celý pořad byl otitulkován anglickými titulky a ‚šel do světa‘. A mně začaly chodit reakce taky z celého světa. Austrálie, Jižní Amerika, USA, Kanada, Jihoafrická republika, ‚nudnou‘ Evropu nepočítám...

Nikoliv desítky, ale stovky a tisíce e-mailů z nejrůznějších částí světa, a to až do úplného zahlcení mé e-mailové schránky... Vyjádření podpory a vyjádření úlevy, že ‚konečně někdo řekl, jak to je‘. Aniž by mne něco podobného napadlo, stala se ze mě ... celosvětová celebrita,“ zhodnotila, co z celého dialogu vzešlo.

Na závěr Klára Samková dodává: „No... tak jo, no... Člověk někdy pohne zeměkoulí, aniž by to měl v plánu. Tedy – pohne... spíš ji tak polechtá... protože ono se ve své podstatě nic nestalo. Pravda: ‚Drang nach Westen‘ se už – alespoň ne v takové míře – nekoná a bude věcí historie, zda mi bude přiznána zásluha na tom, že i já jsem položila jedno stéblo křižmo uměle poštvaným a politicky zneužitým hordám, zaplavujícím Evropu, do cesty. Upřímně řečeno – je to jedno. Důležitý je výsledek. Nějaký je... z mého pohledu je – nedostatečný. Prostě příště se budu muset víc snažit.“

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D. BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bohumín? A co vládci, kteří zabíjejí statisíce, říká Zdeněk Zbořil. Vzkaz Prague Pride a Pirátům „11 cikánů pryč.“ Bohumín: Článek, ze kterého se zvednul kufr. A hnusné video COVID? U nás lehčí než chřipka. Na tu umřelo 1500 ročně, na „koronu“ zřejmě míň, říká studie Bulovky „Tomu cypovi provaz.“ Bohumín: Otec budoucího ženicha vraždil. Syn mu zemřel, žena odešla, píše MF Dnes

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.