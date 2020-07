Teroristka. A jiní výtečníci. Amerika objevuje, kdo stojí za Black Lives Matter

reklama

Na americkém webu heritage.org vyšel článek, který rozkrývá agendu a pozadí hnutí Black lives matter, které po celém světě nabírá na síle. Na začátku článku je uvedeno, že mnozí si hnutí spojují s ochranou života, svobody a honem za štěstím, obzvlášť u Afroameričanů. Firmy a jedinci, kteří si kvůli těmto důvodům přidávali hashtag #BLM na svůj profil či dokonce dali hnutí peníze, dle Heritage přispěli radikální organizaci založenou marxisty, jejichž cíl prý není udělat Ameriku snem pro každého, ale naopak úplně Ameriku změnit.

Celý článek ZDE:

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 29531 lidí

To, kdo jsou zakladatelé hnutí Black lives matter, ukázal Heritage ve videu. „Mnozí si myslí, že BLM je prosbou o rovnost před zákonem, ale za čím Black lives matter doopravdy stojí? Pro zjištění se nepotřebujeme dívat dál než na jejich lídry,“ zněl začátek videa. Kdo jsou tedy ti lídři? Alicia Garza, Opal Tometi a Patrisse Cullors, tři afroamerické ženy. Následoval projev Cullorsové z roku 2015. „Ve skutečnosti máme ideologický rámec. Já sama a Alicia (Garza, poz. red.) jsme vycvičení organizátoři. Jsme vytrénovaní marxisti,“ pověděla jedna ze zakladatelek hnutí.

Tři zakladatelky hnutí Black lives matter.

Následně se ve videu doporučilo navštívit webové stránky hnutí a přečíst si požadavky, které hnutí má, abychom se dozvěděli, jak hluboko proměna společnosti jde. Požadavky jsou uvedeny ZDE. „Narušíme strukturu nukleární rodiny, jak je obvyklá na Západě (model soužití lidí, kdy v jedné domácnosti žije manžel, manželka a jejich děti, poz. red.) podporou navzájem jako rodin a vesnic, které se kolektivně starají o sebe,“ zněl jeden z požadavků. „Nemůžeme si být jisti, ale je těžko uvěřitelné, že tato radikální agenda je to, pod co se většina podepsala, když sdílela hashtag #BlackLivesMatter na sociálních sítích či, že každý zaměstnanec, zákazník či akcionář ve společnosti Nike požaduje roztržení rodiny,“ pokračovalo video.

Následovala informace o Garze, která měla vytvořit frázi Black lives matter v roce 2013, kdy byl George Zimmerman osvobozen. Zimmerman byl muž, který zastřelil černošského studenta Trayvona Martina a následně byl v roce 2013 osvobozen, což vyvolalo řadu protestů a poprvé se objevily hesla typu Black lives matter. „Její kamarádka Cullors přidala hashtag #BlackLivesMatter, díky kterému se heslo mohlo snadno šířit skrz sociální média. Tometi vytvořila digitální platformu blacklivesmatter.com. Dle Roberta Stilsona z Výzkumného centra Kapitolu, se skupina stala globální sítí v roce 2014 a ‚z rozpočtu podporovaným projektem‘, jakožto progresivní neziskovou organizací v roce 2016. Tato evoluce pomohla povzbudit agendu mnohem ambiciózněji než národní škrty v rozpočtu policie,“ zaznělo dále.

Cíle organizace Black lives matter jdou prý mnohem dál, než si myslí většina lidí. Prý jsou skryté, pokud nebudeme číst mezi řádky. „Jejich radikální marxistická agenda se zaměřuje na nahrazení základních stavebních bloků společnosti – rodiny, která se má nahradit státem a zničením ekonomického systému, který vytáhl více lidí z chudoby než jakýkoliv předchozí systém. Jejich plán je bídou, ne spravedlností. Musí být odmítnut,“ vyzval komentátor na konci videa.

Fotogalerie: - Odhalení orla

Video pojednávající o ideologii hnutí Black lives matter.

Dle článku se Opal Tometi v roce 2015 měla bratříčkovat s venezuelským marxistickým diktátorem Nicolásem Madurem, o jehož režimu napsala: „V posledních 17 letech jsme byli svědky toho, že se šampion bolívarské revoluce zasloužil o demokracii a vytvořil férový a transparentní volební systém, uznávaný jako jeden z nejlepších na světě.“

Dále se v článku poukazovalo na partnerskou organizaci BLM, a to na Movement for Black Lives, která je známa pod zkratkou M4BL, která volá po zákazu všech policistů a všech vězení. Dále chtějí „progresivní restrukturalizaci daňových zákonů na místní, státní a federální úrovni s cílem zajistit radikální a udržitelné přerozdělení bohatství.“ Kromě toho M4BL požaduje „retroaktivní dekriminalizaci, okamžité propuštění a výmaz záznamů všech trestných činů souvisejících s drogami a prostitucí a náhrad za ničivý dopad ‚války s drogami‘ a kriminalizace prostituce.“ Tato agenda prý není to, pod co se většina lidí podepsala.

Anketa Je dobře, aby právo na obranu se zbraní v ruce bylo zahrnuto do Ústavy ČR? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2273 lidí

V americké televizi Fox News v pořadu Tuckera Carlsona byla reportáž o tom, že fundraiseři v Black lives matter jsou částečně teroristé. „Oficiální primární skupina Black lives matter je projektem jiné organizace – Thousand Currents. Co je zajímavé, je to, že ve vedení Thousand Currents je Susan Rosenberg, což je odsouzená teroristka, která strávila 16 let ve federálním vězení předtím, než dostala od prezidenta Clintona milost v posledním dni v jeho úřadě,“ uvedl Tucker reportáž. Následoval rozhovor s Bernie Kerikem, bývalým komisařem a též mužem, který eskortoval Rosenbergovou od soudu do věznice.

„Kdo je Susan Rosenberg a proč je jednoznačné, že pracuje pro Black lives matter?“ tázal se moderátor. Prý je třeba jít zpátky do roku 2015, kdy Black lives matter bylo skupinou revolucionářských marxistů. „Je to skupina, která chce svrhnout vládu USA, je to skupina, jejíž tři zakladatelky byly inspirované ženou Joann Chesimard, jejíž africké jméno bylo Assata Shakur, která žila v exilu na Kubě potom, co měla spáchala atentát na vojáky v New Jersey. „Byla zapojena do řady bombových útoků a poprav policistů v New Yorku, San Franciscu a jinde. To je to, kdo jsou. To je to, o čem to celé je a to je to, co se snažím ostatním lidem vysvětlit v posledních dvou až tří letech,“ popsal Kerik.

Anketa Miroslav Kalousek nebude v příští sněmovně. Bude to jeho konec ve velké politice? Bude 64% Nebude 36% hlasovalo: 2170 lidí

V posledních týdnech jsme se měli dle Kerika dozvědět to, že Susan Rosenbergová je jedna z jejich fundrasingových guru. „Susan Rosenbergová v roce 1985, když se podíváte na fotku, byla odsouzena za vlastnění stovek liber výbušnin. Byla zapojena ve velké brinksové loupeži, kde byli zabiti policisté a členové ochranky. Byla zapojena v 19. květnové komunistické organizaci, která stála za hromadou bombových atentátů, například na Kapitol Spojených států amerických, akademii námořnictva a řadu dalších míst po Spojených státech. Byla radikální revolucionářkou a byla propuštěna z vězení na svobodu. Dostala v poslední den vlády prezidenta Clintona milost. Po 16 letech vězení, kdy dostala 58 let, a teď je z něj pryč.

Pro koho pracuje? Pro Black lives matter. Myslím, že tu něco chybí. Myslím, že Donald Trump by se měl dívat na hnutí Black lives matter jako na teroristickou organizaci a myslím si, že je ohromující, že 200 amerických firem, které jsi zmínil, darovalo peníze této skupině, která chce svrhnout vládu, a pokud to nemůžeš vidět na tom, co dělají běžně každý den, pak je třeba se začít dívat na jejich spolupracovníky a na lidi okolo nich, protože tato věc jde až do šedesátých, sedmdesátých a brzkých osmdesátých let, kdy tito lidé, tito marxističtí revolucionáři chtěli udělat převrat v této zemi,“ zakončil rozhovor Bernie Kerik.

Watch the latest video at foxnews.com

Susan Rosenbergová byla ještě nedávno uvedena spolu s dalšími členy správní rady na webových stránkách www.thousandcurrents.org. Před pár dny však byl seznam členů správní rady smazán. Díky webovému archivu je stále možné se na její jméno na stránkách podívat. Odkaz na webový archiv ZDE.

Screenshot zachycující členy správní rady z webového archivu.

