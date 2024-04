Tesco, Lidl. Babiš to spočítal vládě. Doslova

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš na čtvrteční mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny vysvětloval přítomným poslancům a školákům na exkurzi, jak se zdražily za vlády Petra Fialy potraviny. „Tohle je rohlík, 43 gramů, tukový,“ máchal Babiš rohlíkem u řečnického pultu. „Víte, kolik stál tenhle rohlík za Babiše? 1,70 až 1,90 koruny. Kolik stojí za Fialy? 2,70 v Lidlu a 2,90 v Tescu. Je to trojčlenka,“ vyučoval Babiš, který si připravil i další příklady zdražených potravin.

reklama

Opozice svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi, kde chce řešit údajné „vymlčené korupční kauzy vládních stran“. Bývalý premiér Andrej Babiš vládě vyčetl, že kryjí vlastní korupci a klientelismus, což jsou jejich jediné hodnoty.

Premiér Fiala v reakci tato obvinění odmítl. „Myslím, že ta pravá skutečnost, proč tu teď jsme, se skrývá jinde. Jedním z těch důvodů určitě je, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš nedokáže unést, jak se tato sněmovna nedávno postavila k jeho nečestným praktikám v politickém boji a hlavně bezpečnostním rizikům, které ze stylu jeho práce vyplývají,“ reagoval Fiala, že je Babišovým paranoidním přesvědčením, že všichni víceméně lžou, kradou, podvádějí.

Při pokračování schůze už Babiš od tématu korupce přešel k tradiční kritice vlády a reagoval zejména na vládní proklamace, že zvládli zkrotit inflaci, která je nyní na úrovni dvou procent.

„Tohle je rohlík, 43 gramů, tukový,“ máchal Babiš rohlíkem u řečnického pultu. „Když je inflace 2 %, vysvětlete tady mladým, co to je ty 2 %. Víte, kolik stál tenhle rohlík za Babiše? 1,70 až 1,90 koruny. Kolik stojí za Fialy? 2,70 v Lidlu a 2,90 v Tescu. Je to trojčlenka, která jste třída?“ tázal se Babiš školáků, kteří byli ve Sněmovně na exkurzi. Ti odpověděli, že jsou osmáci.

„Osmá třída? Tak to se učí v 7. třídě základní školy. Trojčlenka. Kolik je procent navýšení? Určitě ne 2 procenta. Takže prosím vás, oni vás stále oblbují v tom, že ty 2 %. To je nárůst u toho strašně drahého zboží z minulého roku, to je meziroční nárůst,“ vysvětloval školákům a přítomným poslancům, kteří jeho matematické schopnosti ocenili potleskem.

„Oni se tváří, že vlastně ty 2 procenta, že to je malinko. Tak není, protože ty ceny se navýšily u těch už vysokých cen. Takže by bylo dobré, kdybyste si změnili podklady. Vy se pořád tváříte, že je tady levno, ale není. Piškoty za nás stály 16 a za Fialy stojí 27,50,“ přidal Babiš další příklad zdraženého zboží. „Doufám, že mě sledujete na sítích, tam jsem to všechno nahrál, oni vám lžou, ráno, odpoledne i večer lžou,“ dodal Babiš směrem ke školákům.

Psali jsme: 16 Kč za piškoty, dnes 27,50 Kč. Babiš ve Sněmovně omlátil o hlavu cenovky. Pak přišlo finále

Podobně už Babiš počítal zdražení základního zboží na úterní schůzi Poslanecké sněmovny, kde u řečnického pultu mával třeba toaletním papírem. „Pětikoalice stále oblbuje lidi s dvouprocentní inflací,“ povzdechl si předseda hnutí ANO. „Nevěřte pětikoalici,“ vzkázal českým občanům Babiš, který si s sebou do sněmovny přinesl tašku s nákupem, aby ukázal, že za jeho vlády se dala řada věcí koupit levněji. Na řečnický pultík vytáhl například piškoty, léky, ale třeba i toaletní papír.

„Kolik stály dětské piškoty za naší vlády? Za Babiše? Šestnáct korun. Dnes ráno jsem je kupoval za 27,50 korun. Tak to jsou ty ceny, ne dvě procenta inflace. A teď? Toaleťák. To také používáme každý den,“ mával předseda opozičního hnutí ANO směrem k vládním poslancům rozbaleným toaletním papírem. „Za Babišovy vlády stál 92 korun. Teď stojí ten samý 161 korun,“ vypočítával Babiš v úterý.

Psali jsme: Premiér Fiala: Nejsem ze stejného světa jako vy, pane předsedo Babiši Babiš (ANO): Vládní strany tvrdošíjně odmítají otevřít diskusi, protože se bojí o své pozice Babiš dostal klacek na Fialu a Rakušana. Migrační pakt schválen, s kvótami Babiš (ANO): Toto je zatím místo, kde můžeme svobodně mluvit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE