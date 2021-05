Testy škodí zdraví. Rakovina. Český vědec vážně varuje

reklama

Čísla pozitivně testovaných jdou dolů a křivka trendového profilu osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19 je více než výmluvná. Nic na tom nezměnilo ani to, že se rozvolňuje.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Právě před čtrnácti dny však před dalším rozvolňováním ve svém typickém stylu varoval evoluční biolog Jaroslav Flegr. Citoval slova ministra průmyslu Karla Havlíčka, že se vláda chce vyhnout dalšímu zavírání. A rozčiloval se: „Fakt? Proto otevřete 10. obchody, ať jsou čísla jakákoli, a proto ke vstupu do provozoven bude stačit 72 hodin staré potvrzení z práce, i když vypovídací hodnota antigenního testu je asi 2 hodiny? Do čehos’ to, Bože, duši dal...“

Havlíček: Dalšímu zavírání se chceme už vyhnout. Fakt? Proto otevřete 10. obchody, ať jsou čísla jakákoli, a proto ke vstupu do provozoven bude stačit 72 hodin staré potvrzení z práce, i když vypovídací hodnota antigenního testu je asi 2 hodiny? Do čehos’ to, Bože, duši dal... — Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) May 3, 2021

Sociolog Vojtěch Bednář se pak optal, jak by to tedy dělal on. „Kdybychom vydrželi ještě14 dnů nerozvolňovat (jen žáky pod ochranou PCR testů jednou týdně či antigenních 3x týdně), tak jsme mohli do konce léta vystačit s respirátory v místnostech. Teď začnou čísla stoupat a za měsíc máme nový lockdown,“ předpověděl.

Kdybychom vydrželi ještě14 dnů nerozvolňovat (jen žáky pod ochranou PCR testů jednou týdně či antigenních 3x týdně), tak jsme mohli do konce léta vystačit s respirátory v místnostech. Teď začnou čísla stoupat a za měsíc máme nový lockdown. — Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) May 3, 2021

zapamatovala TV Nova, která nezapomenula připomenout, že se Flegr mýlil a i přes další a další rozvolnění čísla ani nestoupají, ani nestagnují, ale setrvale klesají. To ale Flegra v prognózách nezastavilo.

„Důležité je si nyní všímat především reprodukčního čísla R, které opět mírně vzrostlo. Zhoršení situace může stále přijít, problém však bude pak řešit to, kde opatření opět přitáhnout. Vláda nenechala mezi jednotlivými rozvolněními dostatečné časové rozestupy. Pokud se tedy situace opět začne zhoršovat, tak nebudeme vědět, co přesně to způsobilo. To považuji momentálně za největší chybu,“ řekl pro komerční televizi parazitolog.

A od včerejška má novou předpověď. „Epidemie polevila a blbcům s titulem otrnulo. A opět začínají hlásat své nesmysly – že těch 30 tisíc lidí nezemřelo na covid, ale s covidem a epidemie skončila, neb jsme se promořili. Kvůli nim zbytečně zemřou další tisíce a v zimě nás čeká další lockdown,“ trvá si na svém.

Epidemie polevila a blbcům s titulem otrnulo. A opět začínají hlásat své nesmysly – že těch 30 tisíc lidí nezemřelo na covid, ale s covidem a epidemie skončila, neb jsme se promořili. Kvůli nim zbytečně zemřou další tisíce a v zimě nás čeká další lockdown. — Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) May 17, 2021

Ale za jeho předpovědi se Flegrovi směje další vědec, fyzik Luboš Motl. „Ten cvok sliboval raketový nárůst covidu před pár týdny (kvůli rozvolnění) a nevyhnutelný návrat k lockdownu. On a další úplně popírají kolektivní imunitu. Česko mělo kolektivní imunitu na původní variantu viru už v prosinci a na nové na začátku března. Jen pozitivně testovaných už je 16 % populace. V reálu už bylo kolektivní imunity dosaženo,“ míní fyzik.

This guy and others completely deny herd immunity. Czechia had the herd immunity to the original variants of the virus in December and to the newer ones in early March. Even the officially positively tested people are ~16% now. Of course the reality is enough for herd immunity — Luboš Motl (@lumidek) May 18, 2021

Nicméně, i on v souvislosti s covidem před něčím varuje. A to před tím, že testovací tyčinky v testových sadách jsou sterilizované za použití ethylenoxidu. Ethylenoxid je přitom karcinogenní a toxický. Tomuto tématu se věnovala i agentura Reuters s odkazem na různá internetem kolující videa. „Jednou z významných součástí dezinfekčního procesu je i to, že pozůstatky EO (ethylenoxidu) jsou z produktu odstraněny a ujištění, že zbytkový obsah EO je zanedbatelný a odpovídá tak mezinárodním standardům,“ ubezpečuje agentura a dodává, že ethylenoxid se na sterilizaci používá už celá desetiletí.

Ovšem Motl si není jist. „Lidé, kteří mají za úkol sterilizovat tyčinky, které se strkají do nosu a do pusy, ethylenoxidem mají také za úkol karcinogenní látku správně vyvětrat a ujistit se, že jí na nich moc nezbyde. Ale jak moc si na tyhle požadavky dávají pozor, co myslíte?“ říká. Podle něho je pro doktory pohodlnější tyto obavy ignorovat. A tak doporučuje, aby se lidé, zvlášť teď, když je covid na ústupu, raději přehnaně netestovali.

