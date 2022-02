Těžké váhy proti Rusku. Kličkové vyslali vzkaz, vezmou do rukou zbraně

Anketa Obejdeme se bez ruského plynu? Ano, ihned 4% Ano, časem 2% Ne 94% hlasovalo: 12751 lidí Podle amerických zdrojů může být cílem Ruska obsadit Kyjev a další klíčová města a dosadit spřátelenou vládu. Do boje se dle agentury Reuters chystá i Vitalij Kličko, starosta Kyjeva, a to se svým bratrem. Kličko ochotu bojovat vyjadřoval již na konci ledna. „Pokud někdo vstoupí na území Ukrajiny, nebudeme mít jinou možnost... budeme bojovat za svou zem,“ řekl dle BBC. S bojem má Kličko své zkušenosti, je bývalý boxer, stejně tak jeho bratr Volodymyr. Pěl let prožili v Československu jako děti sovětského generála. Funkci starosty Kyjeva drží Vitalij Kličko od roku 2014, kdy zároveň vzdal prezidentskou kandidaturu.

"If someone comes to Ukraine, we don't have a choice... we have to fight for our country"



