Těžko po Babišovi můžeme chtít, aby svým odstupem reagoval na sdělení dvou novinářů, oponoval Takáčovi v ČT Grospič

„Je to puč Palermo,“ tak premiér Andrej Babiš označil svou poslední kauzu, ve které jeho syn mluvil o únosu na Krym. Informace, které přinesly zprávy Seznamu, premiér odmítá s tím, že jde o naplánovanou akci. Odmítá tak i výzvy opozičních stran k rezignaci. Do středečního Interview přišel na toto téma promluvit místopředseda KSČM Stanislav Grospič. Odpovídal například na otázky, zda komunisté podpoří Babišovu vládu, až se bude v Parlamentu hlasovat o jejím pádu, a zda jsou pro ně tato nová zjištění o Babišově kauze důležitá.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se už dnes s premiérem sešel a ptal se jej prý na fakta ohledně kauzy. Konkrétně na to, nakolik jsou informace, které zveřejnily Seznam Zprávy, relevantní a zda mohou znamenat nějaký posun v kauze Čapí hnízdo či v jeho pozici v čele vlády.

Babiš prý na to podle Grospičových slov sdělil pouze to, co je již v médiích obecně známo. „Řekl, že s tím opravdu nemá nic společného a že je to věc vykonstruovaná a záměrně takto připravená,“ upřesnil s tím, že premiér plánuje nějaké právní kroky a bude to vše směřovat k tomu, aby celá věc byla veřejnosti jasně vysvětlena.

„Nyní budeme celou věc nadále pečlivě sledovat. A s Babišem nás pak čeká ještě jedna schůzka v případě, že by došlo k nějakému posunu na politické scéně,“ pokračoval a dodal, že strany, které dnes tvoří koalici, se rozhodnou, zda tento scénář, jak jej prezentoval premiér, skutečně přijmou, a na tom základě rozhodnou, zda budou žádat o to, aby vláda obstála, nebo přišla nějaká změna.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 21772 lidí

Na otázku moderátora Daniela Takáče, jestli mají pocit, že Babišova syna k opuštění Česka někdo nutil, poslanec odvětil, že tato informace od Slonkové a Kubíka zazněla, ale je to věc, která budí pochybnosti ve své věrohodnosti. „Hodnověrné by bylo, kdyby k takovému závěru došly orgány činné v trestním řízení,“ uvedl s tím, že teď tak čekají na vyjádření těchto orgánů a jejich sdělení, nakolik je tato informace hodnověrná.

Grospič pak pokračoval s tím, že bohužel neví, co obsahuje spis, jenž je veden na kauzu Čapí hnízdo. To, co pak proniká ven, lze podle poslance považovat pouze jen za spekulace z různých zdrojů. Na to Takáč ale namítl, že to není spekulace. Všichni prý věděli, kde se Babišův syn nachází, jak dnes oznámil sám premiér. „Vy jste ten spis viděl, vy jste si ho vyžádal. Jak zprávu OLAF, tak i vyšetřovací spis jste viděl, když jste rozhodovali o vydání Babiše,“ uhodil na Grospiče moderátor, kterého očividně zaskočil. „Tak já musím teď odpovědět šalamounsky. Jako člen mandátního a imunitního výboru nemohu hovořit o tom, co v něm je, ale ano, viděl jsem ho,“ přiznal poslanec.

Na opakovanou přímou otázku, jestli tedy věděl, že se nachází Andrej Babiš mladší ve Švýcarsku, Grospič reagoval slovy, že na to už nemůže odpovídat, jelikož ctí to, že je vázán mlčenlivostí s tím, s čím se v této kauze seznámil. „Premiér mluví, je v jiné rovině. Není členem mandátního a imunitního výboru,“ řekl.

„Měl jste k dispozici i informace, jestli tam Babišova syna někdo unesl, nebo neunesl?“ nepřestával se zajímat moderátor. Poslanec se snažil odpovědět opět vyhýbavě. Takové informace prý podle něj zazněly až nyní ze zprávy, kterou si redaktoři Slonková a Kubík tajně nahráli. „Tyto informace jsem skutečně jinak ve sdělovacích prostředcích nezaznamenal. Dále jen opět odpovím, že jsem vázán mlčenlivostí,“ nechtěl poslanec více prozradit, zda s tím byl srozuměn ještě před reportáží Seznamzpráv.cz.

Ať už věděl Grospič cokoli, prý přistoupili k tomu, že doporučili vydání Babiše. „A tak jste s tímto vědomím zvedl ruku pro vládu Andreje Babiše?“ otázal se Takáč. „Se znalostí té věci a s tím, že ctíme presumpci neviny, a na základě politické dohody jsme pak umožnili vznik vlády, nic jiného,“ řekl.

JUDr. Stanislav Grospič KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanec v zápětí připustil, že věc vnímá jako vážnou. Pokládá si sám otázku stejně jako většina opozičních politiků, proč tak dlouho policie pracuje a prověřuje jisté věci. Pokud by se kauzy potvrdily, tak by z toho prý Babiš měl vyvodit svou odpovědnost. „Pokud se ale cítí nevinen, tak je na něm, aby v politické rovině nyní přesvědčil své partnery,“ odpověděl Grospič na otázku, jestli by měl Babiš rezignovat.

Doplnil také svůj názor, že dlouhodobě asi není udržitelné, aby byl předsedou vlády člověk, který je spojen s podezřením, že nechal svého syna unést do zahraničí. „Na druhou stranu musíme ctít presumpci neviny. Pokud toto zaznělo pouze z novinářského zdroje a stále se k tomu nevyjádřily orgány činné v trestním řízení,“ připomněl Grospič a dodal, že své rozhodnutí ohledně rezignace, či nerezignace by Babiš měl spojit s vyjádřením orgánů činných v trestním řízení.

„Těžko po něm můžeme teď chtít a vynucovat nátlakem, aby svým odstupem reagoval na sdělení dvou novinářů, kteří tajně natočili výpověď jeho syna,“ řekl na závěr s tím, že co se týká okamžité rezignace, záleží na Babišovi, jestli takový tlak nyní unese, či bude ještě schopen vše důvěryhodně v krátké době objasnit.

Psali jsme: Babiš strávil mezi poslanci ČSSD půl hodiny a pak odjel pryč. Novinářům neřekl ani slovo Prezident Zeman dnes předal tenistce Kvitové medaili za zásluhy Odhad Kubáčka v ČT: Vláda ANO a ČSSD bude pokračovat. A důležitá věc, Hamáček je ministr vnitra, takže... Premiér Babiš: Na energetiku máme se Spojenými státy podobný názor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab