Ticho o pokusu odstranit prezidenta? Zeman rýpl do novinářů a zve na autogramiádu

Před více než dvěma měsíci autoři Luboš Procházka a Radim Panenka slavnostně uvedli na trh knihu Spiknutí – pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR, která popisuje kritické období podzimu 2021. Tehdy byl prezident republiky Miloš Zeman v Ústřední vojenské nemocnici a skupina politiků se pokusila ho zbavit ústavních pravomocí.

Kniha na základě množství přímých svědectví, zákulisních informací či právních a lékařských dokumentů mapuje tehdejší děje a popisuje, co všechno se mělo v politickém zákulisí dít, zatímco se prezident Zeman zotavoval.

Spiknutí se během krátké doby po uvedení na trh stalo knižním bestsellerem a dlouhé týdny se úspěšně drží na předních příčkách žebříčků prodejnosti, jak uvádějí data Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

V prodejnách je momentálně druhý dotisk knihy. „Velice se na setkání se čtenáři těším. Dělá mi velkou radost, že je o knihu Spiknutí stále velký zájem,“ uvedl exprezident Zeman po svém návratu z Bratislavy, kde se účastnil inaugurace nové hlavy státu.

„Budu velmi rád, když lidé vyjádří svůj názor na toto knižní dílo teprve tehdy, co si ji přečtou,“ řekl Miloš Zeman pro ParlamentníListy.cz.

Reakce českých novinářů na odhalení, které kniha přináší, podle něho potvrzují, že autoři v knize věrně popisují, co se ve skutečnosti před dvěma a půl roku dělo.

Fotogalerie: - Spiknutí

„Pokud novináři nerecenzovali obsah této knihy, je to vlastně pochvala pro autory, protože kdyby ve vaší knize novináři našli nějaké nepravdy nebo odchylky od reálných faktů, zcela určitě by to nadšeně napsali a tu knihu by napadli. Vzhledem k tomu, že tohle nemohli udělat, tak o knize mlčí. Knihu pokládám za hlubokou analýzu politického hyenismu, kterému se v tomto případě podařilo zabránit,“ upozornil bývalý prezident.

Na středeční autogramiádu, která je volně přístupná veřejnosti se zájmem o podpis knihy Spiknutí, pozval Zeman také herečky a své blízké přítelkyně Jiřinu Bohdalovou a Jaroslavu Obermaierovou. Účast přislíbila i bývalá sekretářka pěti amerických prezidentů Eliška Hašková-Coolidge, která minulý týden přiletěla z USA do Prahy.

„Jsme rádi, že se podařilo ve spolupráci s knihkupectvím Luxor setkání se čtenáři a zájemci o naši knihu Spiknutí uspořádat. Vzhledem k třaskavosti tématu jsme očekávali, že zájem o knihu bude významný, přesto jsme pozitivně překvapeni. Držet se dva měsíce na čelných příčkách žebříčku prodeje v konkurenci množství populárních titulů a autorů je velký úspěch. Ve středu odpoledne se rádi se všemi zájemci setkáme a spolu s panem prezidentem knihu podepíšeme,“ popisují autoři Luboš Procházka a Radim Panenka.

Oceňují, že událost osobně podpoří nejen hvězdy českého herectví. „Vážíme si toho, že nás dorazí podpořit Jiřinka Bohdalová a Jaroslava Obermaierová. Neméně vděčni jsme také Elišce Haškové Coolidge, která si nenechala ujít slavnostní uvedení knihy v dubnu v Arcibiskupském paláci a dorazí i nyní. Hlavní aktér celého příběhu, který v knize Spiknutí popisujeme, bývalý prezident republiky Miloš Zeman se na setkání s lidmi velice těší. Nelze vyloučit, že na autogramiádě bude možnost zmínit některé důležité aspekty, které vydání knihy provázely,“ slibují autoři.

Akce bude přístupná veřejnosti v 1. patře Paláce knih Luxor na Václavském náměstí v Praze mezi 16.00 a 17.30. Zájemcům organizátoři doporučují, aby dorazili s mírným časovým předstihem.