Tihle lidé chtějí válčit s Ruskem... Macron zavelí a Pavel přijme instrukci, obává se Drulák

Politolog a bývalý diplomat Petr Drulák tvrdí, že někteří evropští političtí lídři v čele s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem skutečně uvažují o poslání svých vojáků na Ukrajinu a riskují tak válku s Ruskem. Česká vláda i prezident Petr Pavel by podle Druláka souhlasili, protože jsou to jenom loutky bez vlastních názorů. „My tady mluvíme vlastně o přežití našeho národa, protože tihle lidi chtějí válčit s Ruskem,“ varuje Drulák.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka mluví dlouhodobě o možné mobilizaci, při téměř každé příležitosti společnost připravuje, že se může objevit nějaká forma branné povinnosti. K tomu se přidal i prezident Petr Pavel, který uvedl, že by se měl minimálně udělat průzkum, jak je na tom česká společnost z hlediska bojeschopnosti.

To všechno velmi znepokojuje profesora Petra Druláka, protože to podle něj ukazuje na větší plány mocnějších lidí v pozadí. „To, co se děje, je velmi znepokojivé. Že o něčem začne mluvit generál Řehka nebo generál Pavel, to není náhoda. To nejsou nějací myslitelé, kteří by přicházeli s nějakými nápady, ne, ti dostávají instrukce. Když se podíváme do jiných evropských zemí, tak se to objevuje i jinde, ve Francii, v Německu. Takže je jisté, že existuje nějaká formální skupina v rámci NATO a patrně i neformální, kde spolu tyhle věci probírají a úkol je jasný, připravit společnost na válku,“ má jasno Drulák.

„To zní tak šíleně, že si říkáte, to snad ani nemůže být pravda. Aby středoevropské státy včetně Česka vedly válku s jadernou mocností. Po tom, co vidíme na Ukrajině, jak to tam vypadá a jak to Ukrajinu naprosto zničilo. Tak byste si řekli, že žádný soudný člověk nemůže nic takového chtít,“ říká Drulák v rozhovoru pro Spolek Svatopluk.

Jenže stejně šílené byly myšlenky vakcín proti covidu nebo Green Deal a ty se taky podařilo vcelku jednoduše prosadit. „Na druhou stranu je to elita, která dokázala Evropě nadiktovat Green Deal, kde zase každý soudný člověk ví, že to je nesmysl a že nás to bude ničit. To se vědělo od začátku. Tahle elita také dokázala očkovat zdravé mladé lidi proti covidu, a přitom opět bylo od začátku jasné, že ta vakcína nepřinese žádnou ochranu. Takže ti lidé, kteří jsou dnes u vesla dostávají nějaké noty, které jsou sice šílené, ale oni je uskutečňují,“ varuje Drulák a oceňuje slovenského premiéra Roberta Fica, který už den před summitem v Paříži veřejně prohlásil, že slovenští vojáci na Ukrajinu v žádném případě nepůjdou.

Podle toho, co vyplynulo na povrch, by prý neměly problém poslat do války své vojáky země jako Francie nebo Velká Británie. „Ta už je tam vlastně má, což se ukázalo později, když to naprášil německý kancléř Scholz. A patrně je tam mají i Francouzi. Oni jsou tam takto angažovaní, a to tak, že ti lidé nebojují někde na frontě, ale obsluhují ty sofistikované systémy a učí ukrajinskou armádu to používat. A tímto způsobem by podle mě probíhala i ta další spolupráce, kdyby tam bylo posláno více britských vojáků,“ tvrdí Drulák.

„Dále tuto myšlenku podporoval ten baltský blok, jako Estonsko, Litva, Lotyšsko a Polsko. Tyhle státy jsou připraveny vyslat své vojáky. Naopak jednoznačně proti byly státy jižní. Takže NATO je vlastně teď nějak rozděleno na sever a jih, kde ti lidi na severu se nějak zbláznili nebo jsou tak v zajetí těch anglosaských struktur, že už ani nedovedou sami uvažovat. Takže tady je nesourodé spojení nějakých britských euroskeptiků, francouzských eurofederalistů a polských rusofilů,“ vyjmenovává Drulák bojechtivé země.

Na druhé straně stojí Maďarsko, kde je jasné, že by Orbán nikdy neposlal své vojáky na Ukrajinu, ale stejně i Rumunsko, Bulharsko nebo Řecko. „A ti si zachovávají zdravý rozum. A pak tam byli ti, co se nijak jasně nevyslovili, to byli ti naši politici. Ale já o téhle vládě nemám žádné iluze, ona by taky byla schopna všeho. To vždycky probíhá tak, že se někde na evropské nebo světové úrovni něco domluví a ti naši politici to našemu Parlamentu vlastně už jen oznamují, jak se to dohodlo a že teď už nemůžeme být proti,“ varuje Drulák.

A to se podle něj týká i hnutí ANO, které je také silně prorežimní. „To, jak se chovali při ratifikaci česko-americké obranné smlouvy, kdy říkali, že se jim to sice moc nelíbí, ale hlasovali pro, protože to mají i ostatní státy. Takže ta hrozba je reálná a je potřeba, aby nic takového neprošlo tím Parlamentem. My tady mluvíme vlastně o přežití našeho národa, protože tihle lidi chtějí válčit s Ruskem,“ je přesvědčený politolog.

Pravdivé podle něj nejsou názory, že musíme pomáhat Ukrajině, protože jinak by Vladimir Putin šel dále do Evropy a my bychom byli další na řadě. „To je nesmysl, není to pravda, je to jenom strašení. Putin o Ukrajině mluvil dlouhodobě, že tam jsou nějaké červené linie, které Ukrajina překročila. Vždy mluvil o Ukrajině jako o součásti Ruska, o střední Evropě nebo těchto státech takhle nikdy nemluvil. A navíc on není schopen ovládnout ani celou Ukrajinu, a vlastně ani nechce, protože na západě by měl velké problémy vládnout, byly by tam nějaké partizánské skupiny, a tak je zřejmé, že jeho cíle jsou zaměřené na východ Ukrajiny. A dokud někdo nepřinese jasný důkaz, že chce Putin táhnout na Evropu, tak je to jen strašení a dezinformace,“ dodává Drulák.

