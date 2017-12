Tímto chtějí Švédové srazit počet znásilnění: Než budete mít sex, musíte oba vyjádřit jasný souhlas

Každému sexuálnímu kontaktu ve Švédsku by měl nově předcházet explicitní souhlas. Oba partneři by tak měli vyjádřit to, že s aktem jsou skutečně svolní. Píše o tom server Lidovky.cz.