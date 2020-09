Tito si zaslouží váš hlas! Hnutí oslovilo krátce před volbami početnou voličskou skupinu držitelů zbraní

reklama

Hnutí LIGA LIBE svým čtenářům radí, podle čeho mají volit v nastávajících senátních volbách. Princip je jednoduchý, mají volit podle toho, zda se dotyčný kandidát vyslovil pro, nebo proti novele zákona o zbraních. Pro návrh se vyslovil například senátor Václav Láska (Sen 21) nebo Ivo Valenta (Soukromníci). Proti se naopak postavil třeba Milan Štěch (ČSSD) nebo David Smoljak (STAN).

Milan Štěch

"Slušně, ale důrazně."

místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vlevo ti, co jsou PRO naši věc, tedy nás podporují (a zaslouží si rozhodně ve volbách nyní vracet naši podporu). A vpravo zase ti, co jsou PROTI naší věci a právu na obranu se zbraní slušných českých občanů (anebo se zdrželi, což je taková mazaná a alibistická finta a ve výsledku úplně totéž jako proti – což dotyční dobře věděli). Ti by zase měli pokud možno skončit v politickém odpadkovém koši,“ píše se na facebooku hnutí.

„Vážení, právě myslivci a střelci se totiž postupně stávají velkou nejen občanskou a společenskou, ale i politickou silou. A je to dobře, neboť naši politici, senátory nevyjímaje, jsou námi voleným servisem. Měli by hájit práva a zájmy velkých skupin občanů, tedy i střelců a myslivců, kterých jsou po republice statisíce. A když nebude námi volený (a námi placený) servis dělat to, co sliboval před volbami, a nebudeme s ním spokojeni? Vyměníme ho! Jen čistá odemokracie v praxi!“ burcuje dále hnutí LIGA LIBE.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senátní volby jsou podle hnutí díky tradičně nízké volební účasti častokrát velmi těsné, proto je potřeba každý hlas. „Můžou to být právě hlasy myslivců a sportovních střelců, zkrátka majitelů zbrojních průkazů a jejich rodin ve volebních okrscích. S tím musejí politici čím dál tím více počítat, neb jsou tito stále více zmobilizovaní a vědí, že mohou špatným rozhodnutím politiků o mnoho přijít,“ vyzývá dále hnutí ve svém příspěvku a apeluje. „Pracujme proto na dané věci ještě dále. Boj o naše práva rozhodně nekončí,“ burcuje.

Senátní volby jsou pro přijetí novely důležité z toho důvodu, že pokud by byla novela schválena v Poslanecké sněmovně, musí se vrátit do Senátu, kde pro něj budou muset hlasovat nutné tři pětiny přítomných senátorů. „A to nebude lehké. Proto každý, kdo se nyní v senátních volbách dostane do senátorské židle a bude pro naši věc (anebo ti, co jsou PROTI, zmizí v propadlišti dějin), bude úžasným počinem, co zvýší rapidně šance na naše vítězství,“ dodává hnutí bojovně.

Psali jsme: Zbavte nás Dienstbiera! Tohle vykládal. Střelci se vložili do boje o Senát LIGA LIBE ve Sněmovně aneb Projednávání nové petice coby podpora "ústavního dodatku" ohledně práva českých občanů na obranu se zbraní... VIDEO Nápady z Bruselu jsou stále hloupější a nebezpečnější. Co je to tam za lidi, chytal se za hlavu Okamura Okamura (SPD): Jsem zásadně PROTI omezování legálního držení zbraní v ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.