Tlačenice v pražských senátních obvodech. Skoro všude to zkoušejí prezidentští kandidáti

Neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer už si vybral, ve kterém obvodu bude kandidovat do Senátu. Podle informací serveru Lidovky.cz to bude Praha 2, kde je senátorem Libor Michálek, jenž se prezentuje jako velký bojovník proti korupci. V tomto volebním obvodě bychom se tak mohli dočkat souboje dvou osobností. Jenže to může být i jinak...

Lékař Marek Hilšer se rozhodl, že opravdu bude bojovat o post v horní komoře parlamentu. Učiní tak ve volebním obvodu 26, který zahrnuje Vinohrady a Žižkov. Proč kandiduje právě tady? Prý proto, že se tu cítí v podstatě jako doma.

„Mám k tomu obvodu skoro větší vztah než k místu, kde bydlím. Už jako student jsem tu organizoval akce, které měly vytvořit vztah k oblasti Karlova, Albertova a Praze 2. Myslím, že senátor by měl mít k obvodu vztah, znát ho trochu a mít blízko k lidem, a já to takto vnímám,“ řekl.

Výsledky prezidentských voleb naznačují, že Hilšer není bez šance na zvolení. V prvním kole boje o Hrad získal Hilšer takřka 455 tisíc hlasů – 8,8 procenta všech odevzdaných hlasů. S ohledem na to, že měl ve srovnání s Milošem Zeman či Jiřím Drahošem minimum finančních prostředků, lze říci, že jde o úspěch. V Praze 2 to však Hilšer nebude mít snadné. Svůj senátorský mandát tam vykonává Libor Michálek, který se prezentuje jako velký bojovník proti korupci. Téma boje proti korupci je také jedním z Hilšerových témat, takže může dojít ke střetu dvou kandidátů, kteří si jsou názorově blízcí a pro voliče nemusí být jednoduché si mezi nimi vybrat, pokud postoupí do druhého kola.

Kandidát Michálek se stal senátorem v roce 2012 s podporou Pirátů, lidovců a Zelených. Hilšer vystupuje jako nezávislý kandidát, ale možná bude usilovat také o podporu těchto stran.

Ke zmíněnému souboji však ještě nemusí dojít. Michálek by rád senátorem zůstal, ale i kvůli kandidatuře Marka Hilšera uvažuje o tom, že možná přesídlí do jiného obvodu. Podle všeho by Michálkovo stěhování uvítal i Hilšer.

„Je to z lidského hlediska nepříjemné, ale co se dá dělat. Je tu jeden kandidát, druhý kandidát, ať si rozhodnou voliči, kdo je v tomto ohledu lepší,“ uvedl lékař s tím, že z možného tříštění hlasů nemá obavy.

autor: mp