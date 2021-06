Tlačte na Bělorusko, soudí mi manžela. Cichanouská vypustila VIDEO plné hrůzy

reklama

Cichanouská popsala, že ode dne, kdy byl její manžel zadržen, se život jejich rodiny zcela změnil. A nejen život její rodiny, ale život tisíců rodin v celém Bělorusku. Sergej prý neviděl vyrůstat své děti. „Neslyšel, když se mě naše pět let stará dcera zeptala, zda si jsem jistá, že otec je stále naživu. Neslyšel, jak jí náš jedenáct let starý syn odpověděl, že otec je držen režimem jako rukojmí,“ vyprávěla opoziční politička.

Nezáleží prý na tom, jaký trest bude pro jejího manžela žádán lidmi, kteří si říkají prokurátoři a jaký rozsudek bude vynesen tím, kdo si říká soudce. „Nejde o soud, ale osobní pomstu od člověka, který se drží u moci pomocí násilí. Sergej řekl, že bude vězněm tak dlouho, jak dlouho to Bělorusové dovolí,“ řekla Cichanouská. Bělorusové jsou nejen ti v zemi, ale i ti, kdo odešli do ciziny. Záleží tedy na všech, jak brzy se naši hrdinové vrátí domů, aby se vybudovala země, kde budeme žít pohromadě.

Na závěr videa požádala diplomaty, aby se zúčastnili soudu, jelikož jejich přítomnost je důležitá. „Žádám o podporu pro rodiny obětí represí, obětí režimu, ale zároveň pro ochránce lidských práv, kteří pracují s politickými vězni. Žádám mezinárodní komunitu o maximální tlak na režim. Vaše práce pomůže ukončit násilí a osvobodit všechny nevinné lidi,“ dodává.

Today, a 'trial' against my husband Siarhei Tsikhanouski has started. I call on the international community to put maximum pressure on the regime. Your work will help to end violence and release all innocent people. pic.twitter.com/LS4MaKoOmQ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 24, 2021

V dalších osmi tweetech informuje o samotném soudu a jeho účastnících. „Můj manžel Sergej Cichanouský je dnes souzen spolu s Mikalai Statkevičem, Ihar Losikem a dalšími blogery a aktivisty. Diplomaté nebyli vpuštěni do soudní síně. Sergejovi hrozí 15 let vězení. Nevím, co od toho čekat, ale spravedlnost určitě ne,“ píše v tweetu, do něhož přidává video s obviněnými.

„Sergej je úspěšný podnikatel. Provozuje reklamní společnost a sní o obnově zanedbaného historického sídla. Když se setkal s nespravedlností a korupcí, založil blog A Country to Live In. Kamkoli přijel, shromáždily se davy lidí. Lidé ho inspirovali ke kandidatuře na prezidenta. Když byl Sergej zatčen a nemohl vyplnit kandidátní listiny, rozhodla jsem se kandidovat místo něj. Věřím, že když je něco důležité pro mého manžela, je to důležité i pro mě. Také jsem chtěla pomoci běloruským lidem, aby měli možnost volby a hlasovali pro kandidáta, kterého obdivují.

Sergej je ve vazbě od 29. května 2020. Od té doby jsem ho neviděla. Neslyšel se jeho dceru ptát: ‚Mami, jsi si jistá, že taťka není mrtvý?‘ a neslyšel odpověď jeho syna: ‚Náš taťka je držen jako rukojmí.‘ Měl dovoleno se mnou mluvit jednou ročně. Minulý říjen, Lukašenko osobně navštívil Sergeje a další politické vězně ve vězení KGB. Představte si, že jste rukojmí, kterému je nabídnuta dohoda – propuštění výměnou za loajalitu. Sergej si stál za svým a nezradil své ideály. Podporuje mě z vězení.

Nahrávku Siarheie zpívajícího píseň Mury inspirovanou L'Estacou poslouchám vždy v nejtěžších a nejdůležitějších chvílích svého života. Poslouchala jsem ji, když jsem musela utéct z Běloruska. Dodává mi sílu překonávat výzvy a držet se svého směru.

Sergeje několikrát zavřeli do káznice na základě absurdních obvinění: Jednou za to, že nebyl oholen. Byl ve vlhkém vězeňském sklepě, kam téměř nedopadalo sluneční světlo. Vězni nedostávají ložní prádlo a teplé oblečení. Často onemocní nemocí covid. Mělo by to být považováno za mučení. Všichni političtí vězni musejí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěni. Nepodílejte se na obchodu s politickými vězni. Měl by se splnit sen Sergeje – sen milionů Bělorusů: Svobodné a spravedlivé volby, které umožní vybudovat zemi, v níž chceme všichni žít,“ dodává bývalá kandidátka na prezidentku.

My husband Siarhei Tsikhanouski is being tried today, together with Mikalai Statkevich, Ihar Losik & other bloggers & activists. Diplomats weren’t allowed into the courtroom. Siarhei is facing 15 years in jail. I don't know what to expect but definitely not justice. 1/8 pic.twitter.com/JmM0Jt4cBH — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 24, 2021

