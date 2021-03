To Babiše nepotěší. Bartoš mu dýchá na záda

Premiér Babiš (ANO) jistě nebude rád. Podle průzkumu mu šlape na paty Pirátská koalice. Pozadu nezůstává ani parta, co je SPOLU. Potenciál mají údajně obrovský. Do Sněmovny by prošel ještě Okamura. A jedno velké překvapení nakonec!

Dorazil únorový volební průzkum. Klání o Poslaneckou sněmovnu by podle společnosti Ipsos vyhrálo hnutí ANO s 25,4 % hlasů. Za ním by se umístila koalice Pirátů a STAN s 24,9 % hlasů. Koalice SPOLU, složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by skončila s 20,5 % hlasů na třetí příčce. Obě koalice proti lednu snížily náskok hnutí ANO a mají také větší volební potenciál.

Do Poslanecké sněmovny by se v únoru dostalo také hnutí SPD s 9,4 % a překvapivě i sociální demokracie s 5,5 %. Například podle nedávného průzkumu, zveřejněného agenturou Median, by se ČSSD vůbec do Sněmovny nedostala. Volební účast by dle průzkumu Ipsosu dosáhla 65 % voličů.

První ve volebním potenciálu je koalice Pirátů a STAN. Pokud by ji volili všichni voliči, kteří nad tím alespoň uvažují, získala by 42,4 % hlasů. Koalice SPOLU má nyní potenciál 34,9 % a předstihla tak, z lednového průzkumu druhého v pořadí, hnutí ANO. Volební potenciál hnutí ANO je 33,2 %.

Trikolóra by získala 3,4 procenta, ale současně by Svobodní, se kterými ohlásila koalici, získali 1,8 procenta. Jejich seskupení by tedy dohromady 5 procent překročilo.

Výzkum Ipsos provedla od 15. do 19. února mezi 1000 respondenty ve věku nad 18 let. Výzkum byl prováděn pro koalici SPOLU.

