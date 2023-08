To Gretu nepotěší. Známý vědec přestal mlčet. A podepsal petici

Již druhý nositel Nobelovy ceny se podepsal pod Světovou klimatickou deklaraci, která říká, že neexistuje žádná klimatická krize. Dr. John F. Clauser, jenž loni získal nejprestižnější mezinárodní vědecké ocenění za fyzikální výzkumy v kvantové mechanice, podpořil dokument vymezující se vůči tomu, co sám označuje za zpolitizovanou „novinářskou pseudovědu“ o údajně hrozící klimatické katastrofě. Tato „pseudověda“ podle něj není založena na faktech a ve svých důsledcích ohrožuje světovou ekonomiku a s ní blahobyt miliard lidí. Pokud vědec dělá svou práci dobře, může ho to zavést do politicky nekorektních oblastí, vysvětluje renomovaný fyzik.

reklama

Světová klimatická deklarace, jejímž hlavním sdělením je konstatování, že naší planetě nehrozí klimatická katastrofa, má dalšího signatáře z řad předních světových vědců. Je jím laureát Nobelovy ceny za fyziku za rok 2022 Dr. John F. Clauser, jenž cenu obdržel za výzkumy v kvantové mechanice. Ten se tak stal již druhým laureátem nejprestižnějšího mezinárodního vědeckého ocenění, který se rozhodl svým podpisem podpořit dokument vymezující se vůči eschatologickému klima alarmismu. Dokument dříve podepsal Ivar Giaever, který je rovněž nositelem Nobelovy ceny za fyziku. Tu získal v roce 1973 spolu s dalšími dvěma vědci za „objevy týkající se tunelových jevů v pevných látkách“.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 1924 lidí

Za Světovou klimatickou deklarací stojí organizace Global Climate Intelligence Group (Clintel) sdružující osobnosti, které se stavějí skepticky k mediálním narativům o blížící se klimatické apokalypse a konci světa. V dokumentu, který zatím podepsalo přes 1 300 vědců, inženýrů a dalších expertů z více než 30 různých zemí, se mimo jiné píše: „Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká. Vědci by měli zejména zdůrazňovat, že jejich výstup modelování není výsledkem magie: počítačové modely jsou navrženy člověkem. Výsledek je pak zcela závislý na tom, co teoretici a programátoři vložili dovnitř: hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení nestability atd. Bohužel v mainstreamové vědě o klimatu není většina těchto vstupů jasně stanovená. Věřit výsledkům klimatického modelu znamená věřit tomu, co tvůrci do modelu vložili. A to je právě problém dnešní diskuse o klimatu, v níž hrají klimatické modely ústřední roli. Klimatická věda degenerovala na diskusi založenou na víře, nikoli na zdravé sebekritické vědě. Měli bychom se osvobodit od naivní víry v nezralé klimatické modely. V budoucnosti musí výzkum v oblasti klimatu klást výrazně větší důraz na empirickou vědu.“

V této deklaraci světově uznávaných vědců se dále dočteme, že „neexistuje žádná klimatická nouzová situace“. Autoři poukazují mimo jiné na to, že oteplování nezpůsobují jen antropogenní, nýbrž i přírodní faktory, přičemž tento proces je navíc pomalejší než apokalyptické modely předvídaly. Vědci podepsaní pod dokument dále jasně konstatují, že neexistuje žádný důkaz, který by nasvědčoval tomu, že „globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo zvyšuje jejich četnost“. Autoři dokumentu se v něm také vyjadřují k mediální démonizaci oxidu uhličitého: „CO2 není znečišťující látkou. Je to plyn nezbytný pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je příznivé pro přírodu, ozelenění Země: další CO2 ve vzduchu podporuje růst globální rostlinné biomasy. Je to také dobré pro zemědělství, které zvyšuje výnosy plodin po celém světě.“ Opatření ke snižování emisí CO2 považují autoři deklarace za nákladná a škodlivá.

Fotogalerie: - Vodácký „Václavák“

Nositel Nobelovy ceny za fyziku a signatář Světové klimatické deklarace Dr. John F. Clauser již dříve poukázal na nebezpečí účelové politizace vědy v otázkách klimatického výzkumu. „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy, které ohrožuje světovou ekonomiku a blahobyt miliard lidí. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Tato pseudověda se následně stala obětním beránkem pro celou řadu dalších nesouvisejících neduhů. Podporovali a rozšiřovali ji podobně pomýlení marketingoví agenti podniků, politici, novináři, vládní agentury a ekologové. Podle mého názoru žádná skutečná klimatická krize neexistuje. Existuje však velmi reálný problém se zajištěním slušné životní úrovně velké části světové populace a s tím související energetická krize. Ta je zbytečně prohlubována tím, co je podle mého názoru nesprávná klimatická věda,“ míní americký fyzik.

„Dejte si pozor. Pokud děláte dobrou vědu, může vás to zavést do politicky nekorektních oblastí. Pokud jste dobrý vědec, budete je sledovat. Mám jich několik, které nebudu mít čas rozebírat, ale mohu s jistotou říci, že žádná skutečná klimatická krize neexistuje a že změna klimatu nezpůsobuje extrémní výkyvy počasí,“ prohlásil letos Clauser na vědecké konferenci Quantum Korea 2023.

Clauserovo rozhodnutí podepsat deklaraci již ocenil prezident Clintelu Guus Berkhout, který působí jako emeritní profesor geofyziky na Technické univerzitě v Delftu. „Je velmi povzbudivé, když jsou vysoce postavení vědci, jako je doktor Clauser, ochotni mluvit o do očí bijícím zkorumpování vědy klimatickým establishmentem,“ uvedl nizozemský vědec.

Psali jsme: „Budeme lítat leda do...“ Jak vysvětlit dětem oteplování. Drsně „Už lidi připravují.“ Umlčování těch, kdo nevěří na oteplování. Pomalu, ale jistě Předtím covid. Teď? Klima. A zavírání. Američan našel znepokojivé souvislosti O víkendu se jim smáli, teď bojovníci za klima přitvrzují. V Mnichově zahořely ohně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama