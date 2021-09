To bylo keců na Letné! Svěrák, Geislerová a Basiková? Teď radši mlčí. Víme proč

reklama

Jistě se na to pamatujete. Červen 2019, zaplněná Letná. Na místě je něco mezi 200 a 300 tisíci lidí, kteří poslouchají projevy známých osobností. Nejprve se demonstranti dočkali hudebníka Tomáše Kluse. Na pódium dorazil oděn do žluté vesty, stejné, jako nosí francouzští demonstranti proti prezidentu Macronovi. „To je neuvěřitelný", začal po fouknutí do mikrofonu. Pak vybalil papír a spustil: „Nemám zvuk. Dejte mi zvuk".

Důvodem demonstrace podle Kluse byl „Voldemortův střet zájmů“. Demonstranty vyzýval, aby vytrvali ve svém úsilí, protože pak nás už prý takové situace nikdy nemusí potkat. Základem demokracie je podle něj „občan s občankou a malými občančaty“. A když takoví budeme, můžeme prý porazit každé zlo. Klus demonstranty chválil, že nejsou lhostejní. „Budeme-li se zajímat o politiku, bude se muset zajímat o nás,“ pobízel. Velikost našeho národa podle něj spočívá v tom, že „nejsme ovce nebo zaměstnanci. A tím může naše srdce Evropy rozbít celý svět“. Pak Klus proslov ukončil a raději lidem zahrál a zazpíval.

Letenskou pláň svým brutálním temperamentem rozpumpovala i herečka Sandra Pogodová. „Fakt, že nám vládne estébák, ukazuje, jak krátkou máme paměť,“ spustila. A ještě přidala na hlase, který začal přeskakovat: „Přeju si, aby v čele státu stál člověk, jehož posláním je probouzet v lidech sklon k pravdě a důstojnosti.“ A výzvu k důstojnosti završila slovy: „My nejsme žádní votlemení hajzlíci, my jsme občani této země.“

O chvíli později vystoupil třeba novinář a publicista Bohumil Kartous, známý také jako mluvčí českých elfů. „Trestně stíhaný premiér svým jednáním vůbec nezakrývá snahu ohýbat jednání justice,“ hřímal Kartous. „Bylo by iluzorní se domnívat, že pan Babiš je jediným zosobněním problémů, zdaleka ne. Pan prezident Zeman otevřeně podporuje zájmy Ruska a Číny, podporuje zájmy několika šmejdů koncentrovaných kolem prezidentské kanceláře, podkopává bezpečnost České republiky,“ zdůraznil Kartous a poukázal i na podle jeho slov klanění se před autoritářskými režimy.

„Je potřeba si uvědomit, že pan Babiš a pan Zeman nejsou příčinou problémů, ale důsledkem,“ míní Kartous. „To, že jste tady, je bytostný projev demokracie. Je třeba si to uvědomit a využít této síly. Nedopusťme, aby se Česká republika stala Maďarskem, které se podařilo Viktoru Orbánovi zdecimovat,“ dodal a vyzval, aby si lidé nenechali znovu ukrást demokracii.

Kolem šesté hodiny na pódium vystoupil Zdeněk Svěrák, aby demonstrantům nejprve zazpíval skladbu z „loupežnické" pohádky Lotrando a Zubejda. Píseň pojednávala o skupině loupežníků představujících se slovy „pod dubem, za dubem, tam tě oškubem".

„Loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese,“ rozmáchl se na pódiu Svěrák. Pak se ještě posluchači dozvěděli, že žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo. A že hlupák je ten, kdo kupuje, protože chytrý si naloupí. „Loupežník je nesmlouvavý, loupení ho strašně baví,“ pokračoval Svěrákův příspěvek protibabišovské demonstraci.

On sám prý na Letné čerpal plnými doušky posilu. Posilu z toho, že se tolik lidí „nenechává opít rohlíkem, natož koblihou“. A dobré je prý také to, že hněv je pozitivní. Dav z demonstrací podle něj vysílá „vzkaz a varování“. Že prý nejsme zaměstnanci, ale občané.

Svěrák ale prý z dějin zjistil, že Češi mají nepěkný národní rys. Odpor jim prý nikdy dlouho nevydrží. „Snadno nás každý uhasí,“ stěžoval si. Měli bychom prý z tohoto pravidla udělat výjimku. „Tohle utkání nebude krátké. Možná budeme muset hrát i v prodlouženém čase,“ varoval. Ten čas možná přichází právě dnes, v předvečer sněmovních voleb 2021.

Další velká demonstrace se na Letné konala 16. listopadu 2019. Pod názvem „Letná 2 – znovu za demokracii!“ ji pořádal opět Milion chvilek pro demokracii. Ještě před demonstrací oběhlo Česko hudební video, které na podporu účasti na Letné nahráli přední čeští zpěváci v čele s Bárou Basikovou. Kromě ní ve videu vystoupil i hudebník Josef Galen, operní pěvkyně Dagmar Pecková, režisér Ondřej Havelka, zpěvačka Marta Jandová či herec a režisér Ivan Trojan. Dobře myšlený videoklip ale u veřejnosti pohořel, což může být jedním z důvodů, proč se letos umělci do žádných větších akcí nepouštějí. Na serveru YouTube má ke dnešku zhruba 118 tisíc zhlédnutí a reakce jsou v drtivé většině negativní – jako „líbí se mi“ označilo klip 1,2 tisíce uživatelů, „palec dolů“ mu ale daly 3 tisíce.

Videoklip je postaven na řadě celebrit, které občanům chtějí vyslat jasný vzkaz, mnohdy i s pomocí transparentů. „Blaničtí rytíři na Hrad,“ stojí na papíru, který před sebou drží zpěvačka Marta Jandová. „Prej bude líp, roky to slibujou, politika je show, nejvíc hlasů dostanou, když šokujou,“ začíná písnička. Jenže, nefungovalo to. Negativní reakce, navíc v takovémto poměru, jsou přitom u aktivit Milionu chvilek na internetu dosti nezvyklé, většinou na sociálních sítích totiž velmi značně převažují jejich příznivci nad odpůrci. Příčinou mohla být i skutečně vyhrocená obrazová podoba, viz níže.

Basiková byla velmi činná již v červnu 2019, tedy okolo první letenské demonstrace. Nejenže na ní vystoupila, ale o několik chvil později své myšlenky rozvinula v rozhovoru pro DVTV s Emmou Smetanou. „Aby prezident této země, i když já ho nevolila a polovina národa taky ne, prostě nebyl vůči nám tak sprostej a arogantní jako dosud," přála si Basiková a vyslovila i přání, aby Andrej Babiš odešel do své rodné země. Lidé mimo Prahu? „Když koncertuju někde daleko za Prahou, čím je to dál od Prahy, tím je to horší. Ti lidé vůbec neznají pravdu, protože jsou obelháváni, a je potřeba prostě jim otevřít oči," míní zpěvačka, která tvrdila, že jí prezident Zeman zakázal vystupovat s Armádou ČR.

Basiková v rozhovoru se Smetanou připomněla boj revolučního roku 1989, kdy šlo zejména o to, vydržet a nepolevit. „Vidím to realisticky, protože jsem zažila osmdesátejdevátej, taky se bojovalo dlouho a báli jsme se, a vyplatilo se to vydržet. Teď si myslím, že se nebojíme. A doufám, že se nám taky vyplatí vydržet. Bude to dlouhá cesta, ale když vydržíme, tak prostě musí to dobro zvítězit nad zlem,“ řekla.

Problém byl podle Basikové v samotných voličích hnutí ANO. „Je to vypočítavost a na druhé straně nevědomost, neinformovanost ze strany voličů ANO,“ řekla umělkyně.

Listopadová chvilkařská demonstrace byla co do uměleckého programu o něco slabší než ta červnová, nicméně i tak se na ní pár celebrit objevilo. Nejprve demonstrantům zapěl písničkář Jaroslav Hutka, konkrétně svůj revoluční song Náměšť. Jan Potměšil hovořil o tom, aby lidé „necouvali předem“ a varoval před „preventivní poslušností“. Dan Bárta vyzval, aby lidé „chránili instituce“, jako jsou soudy nebo nezávislá média. „Přispívejte na dobrou věc,“ vyzvala zase Aňa Geislerová. Každý by si měl najít jednu či dvě neziskové organizace a těm pravidelně posílat peníze.

„Pokud se politici pokusí ovládnout justici, například odvoláním nejvyššího státního zástupce, půjdeme do ulic. Pokud se politici pokusí ovládnout Českou televizi, půjdeme do ulic. Pokud bychom kvůli premiérovu střetu zájmů museli vracet Evropské unii velké peníze, půjdeme do ulic. Pokud by prezident zneužil svou pravomoc a udělil premiérovi milost jen proto, že je to jeho spojenec, tak půjdeme do ulic,“ křičel do mikrofonu na druhé letenské demonstraci lídr tehdejšího Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.

A vše zakončil Ivan Trojan, který nabádal, aby lidé měli odvahu. „Pokud nikdo není ochoten zemřít za svobodu, potom všichni zemřeme v tyranii,“ deklamoval do mikrofonu. Pak jmenoval lidi, kteří svůj život za svobodu obětovali. Od Jana Opletala po Jana Patočku. „Jejich oběť nebyla marná,“ ujistil. Dnes prý sice životy obětovat nemusíme, ale pokud nebudeme ochotni obětovat vůbec nic, budeme mít „demokracii na nic“.

Hnutí v roce 2019 skutečně rezonovalo nejen napříč republikou, ale také mezi známými osobnostmi. Leckdo cítil touhu dát spoluobčanům najevo, co si o vládě Andreje Babiše myslí. Svým podpisem podpořili Milion chvilek například herečka Barbora Poláková, divadelní principál Jan Hrušínský, herec Václav Neužil, známý například z filmu Zátopek, parazitolog Jaroslav Flegr, manželka Tomáše Kluse Tamara, dokumentarista Vít Klusák, v poslední době činný v kauze Andreje Babiše mladšího, hudební kritik Jan Rejžek, herečky Ana Geislerová a Martha Issová, zpěvák Matěj Ruppert, dokumentaristka a poslankyně Olga Sommerová, režišér Václav Marhoul, moderátorka Ester Janečková, novinář Martin Fendrych, houslista Pavel Šporcl, kajakář a olympijský medailista Vavřinec Hradilek, datový vědec Petr Ludwig, herci Pavel Liška a Ivan Trojan, či herečka Iva Pazderková.

Jenže dnes je situace odlišná. Milion chvilek funguje dál, ale již bez své hlavní tváře, Mikuláše Mináře. Tomu nevyšel návazný projekt Lidé Pro, který se snažil rozběhnout spolu s dřívějším šéfem Transparency International CZ, Davidem Ondráčkou. Nynější šéf chvilkařů Benjamin Roll pojal fungování Milionu chvilek o mnoho skromněji, a snaží se spíše nabádat voliče k tomu, aby „volili správně“. A koncem srpna se kvůli tomu na sociálních sítích chvilkaři dostali do problémů, když je kritizovali například Zelení. Ti totiž mezi „vyvolenými“ nejsou.

A letošní politická aktivita celebrit? Výrazně nižší, než na jakou jsme v posledních letech zvyklí. Jedním z nejvýraznějších je letos hudebník Tomáš Klus. Ten opustil pódia demonstrací a vydal novou desku s názvem ČAUČESKO, která názvem naráží na nedemokratický režim komunistického Rumunska a kde v patnácti písních Klus rozvíjí svůj kritický postoj k premiéru Andreji Babišovi a jeho způsobu vládnutí České republice. Z dalších hudebníků jmenujme rockera Petra Koláře, který nazpíval letošní volební hymnu SPD, nebo Ondřeje Hejmu, který si letos po komentování pro XTV zřídil vlastní youtubový kanál „Hejma show“, na kterém se jednou týdně věnuje palčivým politickým problémům konzervativní optikou a v posledních dnech koncertuje na pódiích při kampani koalice TSS (Trikolóra, Svobodní, Soukromníci). Nesmíme opomenout ani písničkáře Jaroslava Hutku, kterého pro změnu s sebou po republice vozí Piráti. V Ústí například zpíval o tom, že v Česku vládne „smrtihlav Andrej.“

Anketa Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by nahradili chybějící pracovní síly u nás? Má 22% Nemá 74% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7541 lidí

Na dotaz „z publika“, koho tedy hodlá volit v následujících sněmovních volbách, Holubová bez zaváhání odpověděla: „Sleduju je už delší dobu. Svůj hlas dám Pirátům a Starostům,“ a dodala: „A pozor!!! Čím dál více si uvědomuji, že je budu volit ráda, neboť jsem si to opravdu zodpovědně promyslela. A zjistila jsem, že tentokrát nevolím menší zlo, ale šanci a naději pro naši zemi.“ Herečka se v diskusi také pěkně obula do současného premiéra Andreje Babiše. Co ji na něm tak odpuzuje? „Já jsem kosmopolita, ale tady mi najednou už fakt vadí, že naši zemi ‚dojí‘ cizinec, przní ji, stejně jako češtinu. A některým Čechům to nevadí?“ ulevila si pohoršeně.

I letos se k politice vyjádřila herečka Aňa Geislerová, kterou v červnu trápila situace v Bělorusku. Když do Česka přijela lídryně běloruské opozice Cichanouská, Geislerová ji přišla podpořit na Staroměstské náměstí na akci Milionu chvilek pro demokracii. Řekla, že nedělat nic znamená přidat se na stranu zla, a to ona nechce. „Já chci, aby bylo jasný, že podporuju Bělorusko v jeho boji za svobodu a za spravedlnost,“ řekla. Vadila jí i práce ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Nutno ovšem říci, že ani jeden z těchto problémů nelze označit za nosné téma letošních voleb.

Jako by se politické strany stavěly k zapojení umělců do letošních voleb opatrně, neboť s výjimkou výše zmíněných hudebníků prakticky žádná známá tvář v kampaních stran výrazněji nevystupuje a ani od celebrit příliš neslyšíme, koho máme volit a koho naopak máme zatratit. V podobném duchu o celé věci hovoří i mediální expert Jiří Mikeš. „Vůbec se jim nedivím, je to příliš riskantní. Dříve to měli jednodušší – měli třeba Havla, to byl miláček levicových intelektuálů, vyhovující mainstreamu. Pak jsme tu měli Klause, to byl elegantní profesor ekonomie, otec přestavby hospodářství. No a Zeman, ten to nepotřeboval, protože tomu fandili obecně v malých městech a na vesnici,“ říká. A přidává důvod, proč jsou věci dnes jiné: „Dneska ten mainstream a kavárna jsou proti Babišovi. Ale ten má na druhou stranu daných těch 25 až 30 procent voličů, tak oni si to tady s tou skupinou lidí nechtějí rozházet. Dále je to v tom, že profesor Fiala ani Pekarová nejsou třeba takoví rétoři a bijci, jako byl například Miroslav Kalousek. A Okamura, tomu fandí národovci, těch mezi umělci zase není tolik, nehledě na to, že je proti nim mainstream.“ Ostatní, jako Hamáček, Majerová Zahradníková, nebo Šlachta, jsou podle Mikeše příliš „malí“ na to, aby se umělcům vyplatilo jim vyslovit podporu.

Roli podle Mikeše hraje i vyhrocená politická bitva a všeobecná veřejná únava ze stavu politiky. „Dnes jdou politici lidem vysloveně na nervy,“ říká Mikeš. Premiéra Andreje Babiše mnozí umělci nemají rádi, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v současnosti raději nijak neangažují. No otázku, zda v tomto rozhodování převažuje finanční zájem, odpověděl Mikeš kladně. „Oni jsou na těch návštěvnících závislí, jestli jim na ty koncerty přijdou. Jsou to lidé, kteří jsou placeni obecenstvem,“ dodává.

