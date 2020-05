To chvilkaře zklame! Xaver vytáhl projev o situaci v ČT. A radoval se

Moderátor Luboš Xaver Veselý na svém Facebooku sdílel videa s názory na jeho zvolení do Rady České televize, po němž sršely stovky reakcí. Ty zřejmě přijdou i nyní, o ostrá slova totiž není nouze. „Zajímalo by mě, kde to ten demokrat vzal. Sám propaguje organizaci, která sídlí v zahrádkářské kolonii a dělá si z koncesionářů výstavní penisy,“ zaznělo na jednom z videí k šéfredaktorovi reportážní publicistiky České televize Marku Wollnerovi. A přišlo i na radu, jak můžete „instantně zklamat“ nějakého chvilkaře bojujícího za pravdu“.

Ve shrnutí videotvůrce Františka Kubáska zaznívá, že právě Xaver a Lipovská „velmi vadí“. „To víte, tajná volba je pro slunka demokracií jen do té doby, dokud se volí podle nich,“ zazní.



Problém s novými radními má i spolek Milion chvilek pro demokracii. „Ten sdílel fakt, že všichni tři nově zvolení byli doporučeni v takzvaném kádrovacím dopise poslancem ANO Stanislavem Berkovcem, avšak v tomto případě se jedná o dezinformaci. Všichni působí v dopise jako neutrální. A to dokonce s výhradami proti jejich volbě,“ pokračuje Kubásek s tím, že na nepravdu mělo spolek upozornit několik komentujících na sociálních sítích, ale i tak nebyl status upraven. „Až uvidíte nějakého chvilkaře bojujícího za pravdu, tak ho můžete tímto instantně zklamat,“ dodává.



„S volbou radních ČT opět přihlížíme rozkladu další instituce, která má chránit nezávislost médií,“ tvrdí spolek a chystá se na nový protestní pochod. Ten odstartuje 9. června v 18:00 na Staroměstském náměstí. Účastníci odtud mají zamířit před sídlo vlády ve Strakově akademii. Psali jsme: Minářovy protesty jsou zpět. Tentokrát budou Chvilky demonstrovat proti chaosu za pandemie

Kubásek se věnoval i šéfredaktorovi reportážní publicistiky České televize Marku Wollnerovi. Ten krátce po volbě nových radních ČT zveřejnil varovný post na Twitteru. „Zažil jsem v Radě ČT duo Baumruk – Fibingerová, které se v Reportérech ČT pokoušelo cenzurovat reportáže o ODS a ČSSD,“ pohrozil novým radním. „Ani tehdy jsem si pokusy o cenzuru nenechal vnutit. Můžu vás jen ujistit, že s tím nehodlám na stará kolena začínat,“ dodal a skončil zvoláním „ví vil sí“, což je počeštěný výraz připisovaný ministryni Aleně Schillerové, jejíž angličtina byla v rámci 168 hodin řádně omývána.

Zažil jsem v Radě ČT duo Baumruk-Fibingerová, které se v Reportérech ČT pokoušelo cenzurovat reportáže o ODS a ČSSD. Ani tehdy jsem si pokusy o cenzuru nenechal vnutit. Můžu vás jen ujistit, že s tím nehodlám na stará kolena začínat. Ví vil sí. — marek wollner (@MarekWollner) May 27, 2020

Celé video můžete zhlédnout zde:



Na dalším z videí Xaver Veselý reagoval s poznámkou, že jde zřejmě o nejobjektivnější analýzu situace, byť v něm není moc chválený. „Šílené je, že podobně objektivní pohled nenacházím v oficiálních médiích. Kde je problém?“ dotázal se.



Video se věnuje například sporům ohledně financování České televize a samotným novým radním.



„Luboš Xaver Veselý, Hana Lipovská a Pavel Matocha byli zvoleni do Rady ČT, a víte co? Mně to vůbec nevadí – a to jsem volič opozice a Xavera označuju za demagoga. Kolikrát totiž překrucuje a manipuluje (viz kauza Kubera), ale jeho pohled na Českou televizi je rozumný. Berte to s nahledem, neřešte nálepky, ale realitu. Opozice (až na výjimky) straší tím, co může být, a točí bezzubé argumenty (porušení zákona, pakt ANO a KSČM, pakt Babiš a Zeman). Rada ČT není v troskách a Česká televize je pořád taková, jaká byla. Počkejme, jak bude nová rada fungovat, a pečlivě ji hlídejme. To prospěje opozici i České televizi,“ myslí si tvůrce vystupující pod přezdívkou Starojda.



Video s názory tohoto tvůrce můžete zhlédnout zde:



Právě na rozpočet ČT má namířeno především nová radní, ekonomka Hana Lipovská. Ta během své páteční tiskové konference také prozradila, co pro ni bude při práci radní stěžejní, a nevynechala ani financování.



„Pro mě osobně je zásadní otázkou zjistit ekonomickou kondici ČT a já sama říkám, že ji v tuto chvíli prozkoumanou nemám,“ prozradila Lipovská s tím, že chce zjistit, zda nemá ČT nějaké ekonomické problémy, které by omezovaly její nezávislost. „Budu chtít vidět smlouvy, které jsou v registru smluv začerněné, a budu chtít vědět, jestli toto začernění má smysl. A chci v první řadě dokonale poznat ekonomickou kondici ČT, protože teprve pak je možné něco dělat. Zajímá mě to nejen jako koncesionáře, ale také jako analytika,“ zdůraznila.

A k větší otevřenosti České televize chce směrovat instituci i Veselý. „Rada ČT nesmí ze zákona zasahovat ani do programu, ani do výroby. To považuji za svaté. Co Rada ČT může, je diskutovat. A k diskusi je spousta věcí. Například hospodaření, programová skladba a řada dalších věcí. Rád se účastním diskuse a rád se nechám přesvědčit o tom, že v České televizi je všechno v pořádku,“ zdůraznil. Sám má konkrétně připomínky ke smlouvám České televize a také k platům zaměstnanců. Fotogalerie: - Druhé čtení rozpočtu

„Opravdu musí být jasno, jestli odměny přes dva miliony korun pro generálního ředitele a x desítek milionů pro další manažery z peněz koncesionářských poplatníků jsou důležité,“ řekl též pro server iDNES.cz

„Nikdy jsem neřekl, že podezírám Českou televizi z toho, že krade nebo něco podobného. Mnohokrát jsem ale řekl, že začerněné smlouvy jsou podezřelé. Občané-koncesionáři si nezaslouží, aby ředitel takto důležité instituce řekl, že ještě nejsou lidé zralí na to, aby znali platy lidí v České televizi. Občané nejsou hlupáci, jsou to mimo jiné moji diváci a já se jich v tomto budu zastávat,“ poodhalil též Xaver Veselý pro Aktuálně.cz. s tím, že by chtěl otevřít diskusi.

Ve středeční tajné volbě ze šestice kandidátů neuspěli psycholog Ivan Douda, filmový kritik a teoretik Zdeněk Holý a předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma.

