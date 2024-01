To dlouho nebylo: Válka mezi Piráty a ODS. Je to vůbec vláda?

reklama

K tomu měl poznámku Martin Cvrček, člen mládežnické organizace ODS. „Zelená krajně levicová Gregorová získala 1/3 hlasů… Kdyby získal 1/3 hlasů Zahradil na kongresu ODS, ze všech stran by se slítli členové a podporovatelé (nejen) Pirátů a začali by říkat o ODS, jak je extremistická. Ale tady jsou ticho… Zvláštní, že?“ popíchl Piráty.

Což neušlo pozornosti kolegovi Gregorové, europoslanci Peksovi. „No, a to mudrcové z SPD pro lepší lidi (ano, myslím ODS) nepochopili, že aby prošla prvním kolem volby, musela dostat nadpoloviční většinu hlasů. Nadpoloviční většina Pirátské strany! Měli byste okamžitě na zasedání vlády začít pronášet zaříkávání a rozlévat svěcenou vodu,“ vzkázal. Cvrček se nechal slyšet, že pokud je ODS SPD pro lepší lidi, i když to tak dle něho není, Piráti jsou pro změnu komunisté pro lepší lidi.

Diskuse pak pokračovala. Člen Zelených Petr Hrudka mínil, že pokud ODS hlasuje v lidskoprávních otázkách stejně jako SPD, tak se není čemu divit. „Pokud myslíte manželství pro všechny, tak to není lidskoprávní, ale hodnotová otázka. Já osobně jsem pro. Je ale zcela v pořádku být proti,“ opáčil Cvrček a Peksa se ozval znovu.

„Je to lidskoprávní otázka a vy jste SPD pro lepší lidi. Jestli nechcete být SPD pro lepší lidi, nehlasujte jako SPD. U manželství pro všechny. U eura. U dezinformací. U klimatické politiky. U migrace. U školství, konkrétně u inkluze. ... Témat je hodně, začněte na sobě pracovat co nejdřív,“ vzkázal.

K Peksovým slovům se ozval šéf kanceláře europoslance ODS Vondry, Ondřej Krutílek. „Svět podle Peksy: Kdo není s námi, je proti nám! A kdo není s námi, je fašista a nepřítel. Rozdíl mezi ODS a SPD je naprosto jasný. My děláme jasnou hodnotovou politiku, která mimo jiné bojuje za naše národní zájmy, a to nejen v Evropě. Ale to je něco, o čem pan Peksa nemůže nic vědět, protože už skoro pět let dělá pravý opak,“ vyjádřil se.

O tom, zda je ODS „SPD pro lepší lidi“ nechal hlasovat komentátor pro Týdeník Euro, novinář Petr Fischer. Ještě před touto debatou. Označení „SPD pro lidi, kteří umějí číst“ pak pochází z desátého ledna, kdy ho Peksa našel a retweetnul, což následně vysvětlil v diskusi. Hlasovalo necelých tisíc lidí, nejvíce lidí mínilo, že je toto označení správné.

