To já nekupoval. Babiš se ohradil, ukázal na Brusel. A na Blatného

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném nedělním shrnutí „Čau lidi“ odmítl zprávy, že by Česká republika objednávala jehly z Číny, které nejsou vhodné na očkování. Zprávu označil za „dezinformaci“ a ukázal, odkud se jehly měly do Česka dostat. Vyjádřil se též k cenám covidových testů, které podle ministra Jana Blatného (za ANO) vyšly český rozpočet na 25 miliard korun, avšak registry smluv ukazují mnohem nižší částky. Podle premiéra vše bylo „nešťastně komunikováno ze strany Ministerstva zdravotnictví“. A rovněž se zmínil o dodržování opatření. Rád by prý přidal kompetence policii, aby mohla rázněji dohlížet na dodržování restrikcí občany.

reklama

Anketa Chcete Prymulu zpět coby ministra zdravotnictví? Chci 32% Nechci 57% Je mi to jedno 11% hlasovalo: 1007 lidí



Čeští občané mají být podle názoru ministerského předsedy s našimi opatřeními spokojeni, jelikož jsou státy, které je mají mnohem tvrdší. Jmenoval Izrael, oproti němu prý naše restrikce nejsou „drastické“.



Odmítl též, že by za pomalý pokles hospitalizovaných mohla snaha nemocnic získat prostřednictvím obsazení lůžek finance. Babiš poukázal, že příplatky na hospitalizaci v porovnání s rokem 2020 byly upraveny a dnes za standardní lůžko již není žádný. „Minulý rok to bylo 2 331 korun. Za ventilátor jsme snížili úhradu za jeden ošetřovací den z 59 064 korun na 39 967 korun. To je minus dvacet tisíc. Na mimotělním oběhu to zůstává 59 tisíc. Takže prosím vás, neříkejte, že nemocnice by chtěly mít pacienty kvůli penězům. To je fakt nepřijatelné,“ rozčílil se. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zatímco na většině území Česka se epidemická situace zlepšuje, nepříznivý trend vykazuje Karlovarský kraj, ve kterém se kvůli nedostatku lůžek ozývají názory, že by se z příhraničního Chebu mohli pacienti odvézt do Německa. To šéf vlády odmítá. „Je to nesmysl,“ vyjádřil se slovy, že je v České republice dostatek volných lůžek, a pacienti jsou proto transportováni letecky do jiných nemocnic, z nichž jmenoval Plzeň.



Předseda vlády se vyjádřil i ke schválení vakcíny od společnosti AstraZeneca. Přestože se jedná na první pohled o příznivou zprávu, příchod třetí koronavirové vakcíny na území Evropské unie přináší též trpkou příchuť hádek mezi jejím výrobcem a Evropskou komisí o počtu dodaných kusů. „AstraZeneca dostala z evropského rozpočtu dopředu 336 milionů eur a zavázala se, že dodá do konce března přes 100 milionů dávek. Teď říkají, že dodají jenom osm milionů, a vůbec to projednávání bylo velice zvláštní. Dokonce vznikl takový problém, že ve Velké Británii byl odpor, aby vůbec Astra Zeneca to dodala. No a samozřejmě pravděpodobně dodávali hlavně do Velké Británie, kde už je naočkováno, ale to jsou všechny vakcíny dohromady, 8,9 milionu britských občanů,“ shrnuje šéf vlády.



Podle premiéra je tak alespoň dobrou zprávou, že výrobce Pfizer oznámil, že se vrací na původní dodávky. Očekává tak, že se situace bude „skutečně zlepšovat“. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

K jehlám nevhodným k očkování, na něž poukázal Český rozhlas, premiér zopakoval, že nešlo o nákup české strany, nýbrž je koupila Evropská unie. „Prosím vás, my jsme žádné jehly ani stříkačky z Číny nekupovali. Nakoupila to EU. Mě mrzí, že někdo něco napíše, potom to ostatní opakují. Ty jehly byly určené k ředění, ne k očkování. My jsme nakupovali od Chirany, od českých firem. V Číně nakupovala Evropská unie. Ale vzhledem k tomu, že dodavatel nebyl schopen poslat kontejnery, tak většina členských zemí se domluvila, že pošle svá letadla,“ vysvětlil aféru. Psali jsme: Je to jinak, rozčiluje se Babiš kvůli aféře s čínskými jehlami. Objednala je EU

A udeřil též na resort ministra Jana Blatného (za ANO) v rámci komunikace ohledně cen covidových testů. Ministr zdravotnictví Jan Blatný minulou neděli prohlásil, že Česko dosud za testy na koronavirus zaplatilo 25 miliard korun. V registru smluv ovšem mají být kontrakty jen do výše 16 miliard včetně úhrad pojišťoven.



Podle Babiše to bylo „nešťastně komunikováno ze strany Ministerstva zdravotnictví“. „Za rok 2020 to bylo za 7 miliard 134 tisíc 784 korun a tak dále. Za rok 2021 986 milionů korun. Takže celkem je to asi 8,2 miliardy korun,“ tvrdí premiér. doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celé video můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Premiér Babiš: Každý IT systém má nějaké porodní bolesti Babiš: Dostali tolik, kolik by ani nevydělali! To mi píší podnikatelé „Vidíte? Jsem stále naživu!“ Naočkovaný Babiš hecuje národ Co to děláte, vyčetl Babiš lidem po návratu z terénu. A Zaorálek zrudne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.