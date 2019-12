To je náhoda: Petr Nečas obviněn. A zrovna, když to vyšlo najevo... Podívejte se

Nejprve se oba muži vyjadřovali k výroku místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka, jenž uvedl, že Home Credit prostřednictvím zmíněné PR agentury útočí na demokracii v Česku. „Nemůžu podepisovat hysterické výlevy politika, který se snaží upoutat na sebe pozornost. Tato debata běží u nás hystericky nepřiměřeně, když se podíváme na ostatní členské země Evropské unie, tak naprosto neadekvátně, v žádné jiné zemi podobnou hysterii nevidíme. Vidíme ji jenom u nás. Je chyba, že si bereme za rukojmí, nebo někteří si berou za rukojmí svých politických zájmů tuto relaci, která má v podstatě primárně ekonomický rozměr, a je to prostě škoda. Chtělo by to více uměřenosti, více znalostí o konkrétním tématu. To tady postrádám u naprosté většiny aktérů,“ podotkl Nečas.

„Politika má také morální rozměr. Pan Nečas mluvil o jakémsi primárně byznysovém rozměru. Ale já myslím, že tyto věci nelze od sebe oddělovat a je třeba říct, že Čína je prostě zločinný režim. Je to prostě komunistický režim, který potlačuje důstojnost lidí, který se snaží expandovat do světa, který se snaží změnit například pojetí lidských práv, utlačuje práva jedinců, a myslím si, že je to věc, na kterou je třeba myslet, a pokud takovýto režim se snaží proniknout do naší země, snaží se ovlivňovat politiky k tomu, aby vytvářeli lepší obraz o takovémto režimu, tak pak je to samozřejmě problém. A je to ohrožení pro demokracii nejenom u nás, ale vůbec ohrožení celého západního světa,“ vnímá však situaci Hilšer.

Nečas pak následně opětovně žádal, aby se nepoužívaly termíny jako zločinný režim v Číně. „Nechme to na samotných Číňanech,“ zdůraznil Nečas. „Nedovolím si být tak arogantní, že svůj pohled na svět budu vštěpovat 1,4 miliardy lidí, kteří ten pohled mají zcela jiný. Drtivá většina lidí, která tato silácká slova na adresu Číny jaksi pronáší úplně běžně, jako součást koloritu, tak o té Číně ve skutečnosti příliš nevědí. Mají velmi omezené znalosti,“ dodal Nečas.

„Musím se tomu smát. Čína je režim, kde komunističtí pohlaváři naprosto bezostyšně odebírají orgány vězňům a tak dále,“ řekl Hilšer a dostal se do sporu s Nečasem. „Je to věc, která je naprosto jasně prokázaná,“ zdůrazňoval Hilšer.

Nečas následně uvedl, že považuje za úsměvné, že to, co se děje v Číně a obchod s Čínou a ekonomické zájmy některých firem v Číně, ohrožuje demokracii v České republice. „To by ta demokracie byla velmi slabá. A takhle slabá není, to za prvé. Za druhé – já považuji za naprosto přirozené, že firma prostě chrání své ekonomické zájmy. Koneckonců je někdo opravdu tak naivní a myslí si, že například německé firmy, které jsou součástí konsorcia Nord Stream II, že nechrání své ekonomické zájmy ve vztahu k Rusku? Nebo si vážně někdo myslí, že francouzské zbrojařské firmy, které dodávají zbraňové systémy do Saúdské Arábie, nemají zájem na pozitivním pohledu na Saúdskou Arábii ve Francii?“ zeptal se Nečas. On sám pochybuje, že šlo o jakousi propagaci Číny.

„To, že to píše Aktuálně, od něhož to se svým stádním instinktem přebírá většina českých novinářů. O tom, zda je to pravda, to bych o tom velmi pochyboval,“ sdělil Nečas s tím, že on sám se společností PPF nespolupracuje. „Považuji za úsměvné, když se z toho dělá útok na demokracii, kdy takhle silná nadnárodní korporace, kdyby chtěla ovlivňovat nějakou diskuzi na zahraničně politické téma v Česku, tak si přeci nenajme v podstatě druhořadou PR agenturu,“ dodal.

Expremiéra Petra Nečase (ODS) obvinili kriminalisté z křivé výpovědi. Uvedl to server Aktuálně.cz s tím, že Nečas podle policistů lhal v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Chtěl tak krýt svou ženu Janu, dříve Nagyovou. Nagyová figurovala v případu coby hlavní obžalovaná. Zpráva vyšla najevo zrovna v době Nečasovy návštěvy v rozhlase.

V případě, že se celá kauza dostane k soudu, Nečasovi hrozí v případě uznání viny až tři roky vězení. Možná Nečasova křivá výpověď je prověřována kriminalisty od srpna, čekalo se však na dostatek důkazů. A to přišlo nyní – kriminalisté tak mohli někdejšího předsedu vlády obvinit.

Nečas vypovídal v kauze Vojenského zpravodajství jako svědek. Nečas nejprve tvrdil, že o úkolování tajné služby ze strany své milenky Jany Nagyové nevěděl, u soudu však mluvil opačně, uvedl, že si u Nagyové tajnou službu objednal sám.

