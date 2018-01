To je síla: Redaktor ČT vymáhal po kandidátovi, aby šel proti Zemanovi. A neuspěl. Musíte vidět

Prezidentský kandidát Pavel Fischer odmítl do druhého kola podpořit svého soupeře Jiřího Drahoše. Velmi tím rozhodil redaktora České televize Davida Borka, který se z něj snažil explicitní podporu všemi možnými způsoby vymáčknout. Několik hodin poté nicméně Fischer Drahoše oficiálně podpořil.

Pavel Fischer je nečekaným překvapením prvního kola prezidentských voleb. Usadil se na třetím místě hned za dvojicí hlavních favoritů a jeho zisk se postupem sčítání výsledků přibližoval k deseti procentům. Stal se proto zajímavým i pro novináře. Redaktor České televize David Borek se z něj snažil vymáčknout, aby jednomu z dvojice Miloš Zeman – Jiří Drahoš udělil do druhého kola podporu. Když kandidát odmítl, zjevně podrážděný redaktor se jej vyptával, jestli má s Jiřím Drahošem nějaký problém.

Redaktoru ČT Davidu Borkovi vyjádřil svou radost z výsledku, kterého dosáhl, ačkoliv byl před volbami minimálně známý. Když poděkoval své rodině a svému týmu, spustil na něj redaktor Borek velmi netrpělivě: „No a co dál, co podpora některého z kandidátů pro druhé kolo?“

Anketa Jak jste spokojeni s výsledky voleb? Velmi spokojen(a) 53% Můj kandidát vypadl, nyní podpořím Miloše Zemana 33% Můj kandidát vypadl, nyní podpořím Jiřího Drahoše 11% Druhé kolo vynechám 1% Zatím nejsem rozhodnut(a), koho ve 2. kole podpořím 2% hlasovalo: 5309 lidí

David Borek v tu chvíli ztratil nervy a začal se kandidáta vyptávat, jakou odpověď na jakou otázku by chtěl Fischer slyšet od Jiřího Drahoše, aby mu vyslovil podporu. Fischer jmenoval několik témat ze zahraniční politiky, která považuje za důležitá, a již velmi nervózní redaktor se jej netrpělivě zeptal, jestli v těchto otázkách má u Jiřího Drahoše nějaký otazník.

Po další odpovědi se moderátor začal vyptávat, jestli v kampani nějak utrpěly Fischerovy vztahy s Jiřím Drahošem a jestli spolu mají nějaký problém. A když ani takto neuspěl, zkoušel to ještě přes ideály Václava Havla, pro kterého Fischer na Pražském hradě v devadesátých letech pracoval. Fischer se už lehce podrážděně ohradil, že jeho nálepkování na havlisty nebo klausovce a dělení společnosti uráží. „Nenuťte mě do této hry vstupovat, je to nepatřičné a nedůstojné role prezidenta,“ vyzval redaktora.

Když definitivně Davida Borka ujistil, že žádnou podporu teď vyslovovat nehodlá, moderátor do kamery kysele oznámil, že velká taktická hra teprve začne a pak diváky uklidňoval, že dokud nejsou výsledky definitivně sečteny, nedají se dělat soudy a závěry.

Jiří Drahoš následně na vlastní tiskové konferenci ujišťoval, že se žádné podpory od nikoho doprošovat nebude. Hned v následující větě ovšem na Fischera apeloval, že prý před prvním kolem několikrát řekl, že Drahoše do druhého kola podpoří.

