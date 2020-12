To je smrt! Snad se Babiš pochlapí. Premiér u Moravce dostal pořádně naloženo

reklama

„Ta parlamentní noc nám ukázala, že může projít úplně cokoliv,“ upozornil Grolich hned v úvodu pořadu, kde si stěžoval, jak moc ANO, ODS, SPD a komunisté poškodili kraje změnou daní z příjmů a dalších změn. Pokud už stát tak tvrdě zasáhl do rozpočtů obcí a krajů, měl by jim to, podle Grolicha, kompenzovat změnou rozpočtového určení daní.

Holiš kontroval, že v ekonomické krizi se nachází celý stát; že i kraje se musejí podílet na jejím řešení. „Pokud teď někdo křičí ‚vládo, dej‘, pak taky potom bude křičet ‚vládo, to ty jsi nás zadlužila‘,“ pravil zlínský hejtman Holiš. Zlínský kraj podle jeho názoru situaci zvládne a nebude rozpočtové provizorium. „Půjdeme do toho, co nám doporučuje vláda a jdeme do toho rizika,“ doplnil Holiš s tím, že i Zlínský kraj se tedy zadluží.

„Pan kolega Holiš nemůže říkat nic jiného, protože by šel proti návrhu svého premiéra Andreje Babiše. Já neznám jinou vládu, která by si v krizi podřezávala příjmy,“ rozčílil se hned poté Netolický, podle kterého jde Pardubický kraj do rozpočtového provizoria.

„Já už jsem nešťastný, tak jsem požádal pana premiéra, který neustále do televize říká, čeho všeho dosáhl v rozpočtové politice, tak ať přijede a sestaví nám rozpočet,“ rozjel se Netolický s tím, že chce od premiéra slyšet, kde má vzít peníze na to, co musí kraj občanům zajišťovat. Babiš na jeho výzvu zatím neodpověděl. „Ale já věřím, že se pochlapí a že přijede, protože já se těším, jak budeme diskutovat o rozpočtu kraje, který máme připravený, ale který je v tuto chvíli cárem papíru,“ pokračoval Netolický.

„My máme připravený rozpočet, ale není to standardní rozpočet. My jsme ho nazvali hra o přežití,“ přisadil si Grolich s tím, že jestli projdou všechny dnes prosazované daňové změny, tak Jihomoravský kraj čeká rozpočtová smrt. „To, že jsme schválili rozpočet, tak to neznamená, že jsme v pohodě. To např. znamená, že my vůbec nebudeme opravovat silnice,“ uvedl Grolich.

Když se znovu dostal ke slovu Netolický, obrátil se na Holiše a sdělil mu, že se asi pojede podívat do Zlínského kraje, protože by rád věděl, z čeho kraj zaplatí dluh více než půl miliardy korun, který si sám uložil na bedra. „Vy ty dluhy musíte splácet, a z čeho to budete splácet?“ ptal se Netolický.

Grolich dal Netolickému za pravdu a upozornil, že kraje si, na rozdíl od státu, nemohou vydávat vlastní dluhopisy, takže zdroje na splácení dluhů musí hledat jinde. A problém opravdu tkví v tom, kde je hledat.

Netolický vidí jedinou cestu v tom, že kraje získají více peněz z daní, které sdílejí se státem.

Holiš vysvětloval, že Zlínský kraj vezme např. peníze, které byly původně určeny na výstavbu nové nemocnice v kraji, kterou prosazoval exhejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Netolický upozornil, že po vzniku krajů stát přehodil na kraje péči o silnice druhých a třetích tříd, aniž by jim ale k tomu dal i dost prostředků. „To je to neustálé žebrání,“ zlobil se Netolický s tím, že vláda by měla v této věci jednat férověji.

Grolich poté upozornil, že kraje získávají od státu finanční prostředky bez ohledu na velikost kraje, na počet obyvatel daného kraje. A když se tyto příspěvky přepočítají na hlavu, vyjde z toho, že Kraj Vysočina dostává přes 11 tisíc na občana, zatímco Jihomoravský kraj získává něco přes 6 tisíc. „Dodnes mi nikdo nevysvětlil, proč má jeden člověk poloviční hodnotu než druhý,“ rozčiloval se před kamerami jihomoravský hejtman.

Netolický vysvětloval, že tyto peníze jsou přidělovány i podle hustoty silnic v jednotlivých krajích. Uznal však, že tento systém lze změnit i s ohledem na počet obyvatel.

Když se debata blížila k závěru, pánové se shodli, že zákon o centralizaci hygienické služby musí být ještě přepracován. Stejně tak je prý zapotřebí lépe propracovat pokyn k opakovanému testování na covid v domech sociálních služeb. Netolický upozornil, že v domech chybí řádně proškolený personál, který by prováděl testy na covid tak, jak je třeba je dělat. Holiš ale všechny ujišťoval, že se všechno nakonec zvládne.

Moravce to rozesmálo.

