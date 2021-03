To je záměr! Covid: Klaus viní Babišovu vládu ze skrytého úmyslu

Klaus od počátku epidemie zpochybňuje data. „Bylo to publikováno v celé řadě mých textů i v článcích Jiřího Weigla,“ píše za Institut Václava Klause sám Klaus. Podle něj sem patří debata o počtu zemřelých (úmrtí s covidem nebo na covid), o rozdílu mezi nakaženými a pozitivně testovanými, o rozdílu mezi nakaženými a nemocnými atd. „Patří sem i debata o ošidnosti jakéhokoli mezinárodního porovnávání vzhledem k odlišným definicím jednotlivých pojmů, k lišícím se statistickým systémům, k stále opakovanému míchání absolutních čísel s čísly relativními (alespoň ve vztahu k počtu obyvatel), ke koncepčně chybnému proplétávání stavových a tokových veličin atd.,“ podotkl Klaus.

„Již celý rok to považujeme za obrovský problém, který se velmi nepříznivě projevuje v hodnocení situace v České republice oproti dalším zemím, zejména zemím sousedním. Rychle bylo zapomenuto, že se i ministr zdravotnictví Blatný v lednu prořekl, že maximálně jen asi jedna třetina zemřelých vykazovaných ve spojitosti s covidem zemřela skutečně na covid. Proč to bylo zapomenuto? Proč se to dnes a denně nediskutuje?“ zeptal se exprezident.

„Není to náhodou něčí záměr? Nesnaží se naše vláda maximalizovat počet nakažených, hospitalizovaných a zemřelých, aby vyvolávala strach a pomocí něho ospravedlňovala tvrdost karanténních opatření? Je tento výrok ode mne dezinformace nebo je to moje racionální úvaha?“ ptá se dál.

„Nemyslím si, že je naše vláda (a drtivá většina Parlamentu) součástí celosvětového spiknutí proti svobodě občanů (tím bych je důrazně odlišoval od pánů Gatese, Sorose a Klause Schwaba) a nemyslím si ani to – i když to leckdo říká – že je naše vláda prodlouženou rukou lobbujících farmaceutických firem. Myslím si však, že naše vláda kalkuluje s tím, že horší čísla ospravedlňují snazší mocenské zásahy, že usnadňují vládní kritiku argumentů všech „popíračů“ mého typu, že usnadňují vládnutí a že posilují moc politických elit (obklopených šiky svých poradců, tzv. expertů) nad občany,“ podotkl.

Podle něj je specifickou věcí podivná téměř radost některých našich vládních politiků (ale i opozice), že jsme nejhorší. „Samozřejmě je síla této jejich radosti korelována s tím, dá-li se ukázat, že to, že jsme nejhorší, se dá svést na domácí politické protivníky. Pak se rozbíhá soutěž o to, co nejvíce politických soupeřů obvinit, že způsobili, že je naše země nejhorší. Opozice viní vládu, vláda opozici a ‚lid‘, média všechny,“ dodal.

On sám podle svých slov nevěří příliš vakcínám, a tak jej ani netrápí to, jakou rychlostí se očkuje. „Z 27 členských zemí Evropské unie je Česká republika na 12. místě, tedy lepší než průměr zemí EU, zatímco pod průměrem jsou např. Francie, Itálie, Německo, ale i třeba Belgie a Nizozemsko,“ poznamenal však k očkování a pozastavil se nad tím, že občané dostávají úplně jiné zprávy. „Má někdo zájem na vytváření úplně jiného pocitu? Obávám se, že ano. A je to velmi smutné. Ono sebepoškozování se vůči ostatním zemím je jednou z charakteristických vlastností jistého ‚antičecháčkovství‘ těch našich lepších a pomazaných. Setkávali jsme se s tím celá tři desetiletí, hned po listopadu 1989. Zůstává to s námi stále,“ uzavřel Klaus.