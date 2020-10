To jsem neřekl! Covidové dusno v ČT: Ministr se přel s Kubalem

reklama

Ministr školství Robert Plaga varoval, že „pokud něco nepřijde, tak na konci října nastane kolaps zdravotního systému“. Pak vykládal, že na vládě viděl matematické modely, a klíčovým opatřením je podle něj omezení sociálních kontaktů. A školství je velkou sociální skupinou.

Pak zabředli s moderátorem Michalem Kubalem do dlouhé debaty o otevírání prvních stupňů základních škol na začátku listopadu. Premiér na tiskové konferenci řekl, že první stupně se 2. 11. otevřou určitě, ostatní rozvolňování bude vázané na pokles reprodukčního čísla na 0,8. Momentálně je 1,5.

Ministr ovšem překvapil tvrzením, že pokud by reprodukční číslo na začátku listopadu stále bylo takové jako je dnes, tak by školy neotevřely. „To nebude jiné cesty, ne lockdown,“ zdůraznil a později několikrát zopakoval Plaga.

Od jakého reprodukčního čísla budou první stupně otevřeny ale nedokázal říct, moderátora s dotazem odkázal na ministra zdravotnictví Prymulu.

Jeho oponentem ve studiu byl Martin Kupka z ODS. Ten na úvod ocenil televizní vystoupení ministra Prymuly. Bylo prý užitečné, že konečně lidé slyšeli v pochopitelné a strukturované podobě, o co jde a co vláda chystá. K takovému vystoupení ale podle něj mělo dojít někdy začátkem září.

Šílenou vizitkou vlády podle něj je, pokud se ministr školství (jak sám řekl) seznámil s matematickými modely až tuto sobotu.

„Od léta voláme po tom, aby vláda seznámila veřejnost i opozici s matematickými modely,“ připomněl místopředseda ODS. Dopadlo to podle něj tak, že vláda tyto modely vytáhla až v situaci, kdy už je pozdě.

I opozice si podle něj uvědomuje vážnost situace a že je třeba zachraňovat lidské životy. Na druhou stranu je třeba i v zájmu občanů upozorňovat třeba na to, že premiér v úterý večer předvedl zcela zmatené vystoupení, které nemělo hlavu ani patu a jeho vyjádření si navzájem odporovala.

Ocenil ale, že „vystoupení ministra Prymuly už nese znaky komunikace obvyklé v jiných státech, třeba v Německu“.

Moderátor se zaměřil na iniciativu ODS k vyslovení nedůvěry vládě a zajímalo jej, zda je k tomu právě teď vhodný moment. Kupka nesouhlasil. ODS podle něj neřekla, že by měla být vyslovena nedůvěra, pouze že by vláda po zvládnutí situace a zrušení nouzového stavu měla požádat o důvěru, přičemž by složila sněmovně účty ze svého jednání za nouzového stavu.

„To, čeho jsme svědky, to je selhání. O tom není sporu,“ zdůraznil. Občany ale ODS vyzvala, aby opatření respektovali a uvědomili si vážnost situace.

Zároveň podle něj měla vláda pomoci některým postiženým profesím a neudělala to.

Plaga se ještě vrátil k předchozí debatě s moderátorem ohledně návratu dětí do škol. „Vy jste si došel pro headline, že Plaga popřel, co řekl Prymula,“ obořil se na Michala Kubala s tím, že to není pravda.

Následovalo edukativní okénko, ve kterém redaktor vědy Daniel Stach vysvětoval, co je to neustále omílané „reprodukční číslo“. Toto číslo v principu ukazuje, kolik lidí nakazí jeden nakažený. Je srozumitelné a pochopitelné - pokud jsme pod 1, máme epidemii pod kontrolou, pokud nad 1, nákaza se šíří.

Má ale několik nevýhod. Především je to nepřesnost vstupních dat, a dále váha jednotlivých parametrů. Navíc je reprodukční číslo vždy pohledem do minulosti a vždy nějakou dobu trvá, než se nakažený člověk dostane do statistik a do matematických modelů. Reprodukční číslo má tedy zpoždění.

Pokud je zavedeno nějaké opatření, trvá týden, než se projeví, a další týden trvá, než se trend objeví v matematických modelech.

„Je to přesný součet nepřesných čísel,“ shrnul redaktor. Proto je férovější, pokud je reprodukční číslo uváděno jako interval, ukazující rozpětí, ve kterém se číslo pohybuje.

Kupka, který se právě chystá ne převzetí Středočeského kraje, věří, že zdravotnický systém to vydrží. „Máme jistou výhodu, že náš zdravotnický systém patří k těm nejlepším v Evropě,“ dodal. Čeští zdravotníci jsou podle něj naladěni tak, aby to zvládli, i když na to „nelze hřešit“. Na zdravotnictví by se podle něj nemělo zapomenout ani po krizi.

„Pojďme se chovat tak, abychom se nedostávali do té nebezpečné situace,“ vyzval pak všechny. Na druhou stranu bychom se měli vyvarovat hysterie a snažit se co nejdříve vrátit k „normálnímu životu“, i když onen „normál“ bude už asi trochu jiný, než doposud.

Dlouhodobé řešení je podle Kupky jasné a lidé se na něm shodují, jen se nepodařilo uvést v život. Je to chytrá karanténa, která skutečně dokáže nákazu izolovat. S tím souvisí třeba i to, aby hygiena dokázala trasovat a měla k tomu nástroje. „Je důležité ta opatření zavádět tak, že budou mít logiku. Že lidé budou vědět proč nastala, co by hrozilo, kdyby se víc uvolňovalo, a tak dále.“

Vzorem je podle něj Německo, které dokázalo i v průběhu léta udržet život víceméně v normálu, ale tam, kde hrozilo šíření, zároveň rychle zakročit.

Plaga připustil, že vláda informace od odborníků měla, ale původně měla mírnější plán. Ten se změnil až v sobotu 10.10. „Ten pátek předtím s těmi dramatickými čísly překreslil tu mapu,“ vysvětloval. „Ten vývoj byl prostě dramatičtější, než ten model,“ dodal.

Pak uznal, že „vláda udělala spoustu komunikačních nedorazů“ a podílela se prý asi i na tom, že lidé uvěřili, že se vir už nevrátí.

Není to ale prý jen vina vlády: „V žádné zemi, jiné evropské, jsem neviděl takovou válku profesorů, která znejisťovala veřejné mínění,“ rozohnil se Plaga a vyzval příslušné akademiky, ať si sáhnout do svědomí, jak se chovali.

Kupka zdůraznil, že na politicích je, aby dávali naději, že se situace zlepší. A netýká se to jen vlády, ale všech politiků.

„Pánové, držme si palce,“ uzavřel Michal Kubal debatu.

