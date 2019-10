To jsou prostě Češi. Absolutní výsměch Gretě, jaký se nedá popsat

Video se odehrává v prostředí soutěže Česko-Slovensko má talent. Tam můžete z ulice dorazit předvést jakoukoliv dovednost a toho využívá i Greta, která s odhodlaným výrazem nastupuje před porotu.

Na úvodní pozdravy a otázky poroty reaguje s němým odporem, chytne se až po dotazu, čím se živí. „Ovládáním lidí,“ odpoví studentka a okamžitě tím zaujme slavného slovenského porotce Slávika. Následuje potlesk, při kterém se Greta na pódiu málem rozpláče.

Porotce Jakub Prachař jí ocení „vy přesně víte, jak to má být, a to se mi líbí“. Načež soutěžící rozjede své slavné řečnické cvičení, začínající slovy „Můj vzkaz je, že vás budeme sledovat“. Následně za pobavených glos jednotlivých porotců postupuje dále svým projevem, který poprvé představila před dvěma týdny na Klimatickém panelu OSN v New Yorku.

Když přes proslulou pasáž o ukradeném dětství dospěje ke slovům „říkáte, že slyšíte a chápete tu naléhavost, ale je vám jedno, jak smutná a rozzlobená jsem“, vybuchne porotkyně Marta Jandová v hlasitý smích a i další členové se zjevně dobře baví.