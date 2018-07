To jsou věci. Kdo že přijde místo „ministra-opisovatele“? Erik Best to odhalil a my zjistili více

Maláčová, která doposud na MPSV působila jako šéfka odboru rodinné politiky, je členkou ČSSD. Studovala v letech 2002-2007 na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem, kde absolvovala magisterský obor politologie, a později v letech 2014-2016 na Londýnské ekonomické škole, kde vystudovala obor Politická ekonomie. Paralelně se studiem v Londýně od června 2015 řídila pod ministryní Michaelou Marksovou odbor rodinné politiky a politiky stárnutí na MPSV.

Již předtím prošla řadou úřednických pozic ve státní správě, začínala v roce 2007 na ministerstvu pro místní rozvoj, poté v kanceláři Senátu a pak od roku 2014 na Úřadě vlády.

Na úřadě vlády se v sekci EU potkávala se současným tajemníkem pro EU Alešem Chmelařem, který tam pracoval jako Vedoucí oddělení strategií a trendů EU. To ovšem není to jediné, co oba spojuje. Sedmatřicetiletá Maláčová a třicetiletý Chmelař jsou totiž manželi. Mají spolu syna. Manželé spojuje i to, že oba studovali na Londýnské ekonomické škole (Chmelař ještě v Paříži a ve Vídni).