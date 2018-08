To máme uprchlíky nechat vyhladovět na moři? Jiří Pehe nastoupil na Babiše. Facku od něho dostala i většina Čechů

Politolog Jiří Pehe se vrátil k nedávnému vystoupení premiéra Babiše v Událostech, komentářích České televize, kde předseda vlády zopakoval, že Česko nepřijme ani jediného uprchlíka. Pehe má za to, že se Babiš chová ostudně. A mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů mu za to bohužel tleská.

Andrej Babiš stále dokola opakuje, že Česko nepřijme ani jednoho uprchlíka. Pokud by Česko uprchlíky přijalo, podle Babiše by tím jen posílilo chuť pašeráků posílat do Evropy další a další lodě s uprchlíky.

Politolog Jiří Pehe má za to, že to není dobrý přístup k řešení migrační krize. EU jako celek se prý snaží krizi řešit a snaží se úspěšně, protože proud migrantů zeslábl, ale někteří uprchlíci se přece jen do Evropy dostanou a o ty je třeba se postarat. Česko by tedy mělo projevit solidaritu s Itálií. Pehe se v komentáři pro server Aktuálně.cz zeptal, co bychom tedy s uprchlíky měli dělat, pokud bychom se důsledně drželi Babišova stanoviska.

„Uprchlíky nechat vyhladovět na moři? Nebo je vracet kamsi do Afriky, ač není jasné v okamžiku, kdy jejich lodě přeci jen doplují do EU, kam? Nahnat je všechny do italských kempů a nechat Italy, ať si nějak poradí? Nebo je rozdělit k azylovému řízení mezi státy, které souhlasí, zatímco my se budeme tvářit, že se nás to netýká?" kladl si otázky politolog.

„Chování českých politiků, nyní zejména Babiše, je ostudné. Většina veřejnosti ovšem přizvukuje. Po výzvě italského premiéra k přijetí několika uprchlíků se na sociálních sítích okamžitě rojily názory, že koneckonců i část z iráckých křesťanů, které jsme prý tak velkoryse přijali, nakonec utekla do Německa," pokračoval Pehe.

Politologovi vadí, že Češi neprojevují dobrou vůli k řešení problémů. Západní politici prý začínají mít plné zuby českých řečí o tom, že pomáháme jinak. Třeba tím, že posíláme policisty na Balkán. Pokud se budeme i nadále chovat stejně, ostatní státy EU si to mohou pamatovat, mohou si pamatovat, že chceme jen brát, ale příliš se nám nechce dávat. A jednou na to můžeme doplatit. Tak to alespoň vidí Pehe.

autor: mp