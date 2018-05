To myslí ČRo a DVTV vážně? Pak se divte, že lidé už médiím nevěří, varuje europoslanec Zdechovský

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se pustil do českých médií. Nechápe, proč se věnovalo tolik pozornosti petici za odchod Dominika Duky z postu nejdůležitějšího duchovního v zemi, když současně s tím vznikla petice, která vyvolala mnohem větší zájem lidí. Jenže vznikla na podporu kardinála Duky, a to se možná některým českým médiím nehodilo.

Europoslanec Tomáš Zdechovský nechápe, proč se tolik pozornosti věnovalo petici na odvolání kardinála Dominika Duky, kterou zaslalo několik aktivistů papeži Františkovi. Tuto petici podepsalo na šest set lidí, mezi nimi byla i řada nekatolíků. A to je první velký problém. Celý spor je částí médií podáván tak, že se čeští katolíci vzepřeli Dukovi. Jenže to je podle Zdechovského dosti nepřesná interpretace. Řada katolíků se opravdu Duky zastala.

„Když už tedy byla věnována taková pozornost skupince aktivistů (z nichž většina ani nejsou katolíci) a jejich petici podepsalo do teď jen 600 lidí, je namístě se ptát, proč nebylo ve stejné míře informováno i o těch, kdo se kardinála veřejně zastali. Zvláště za situace, kdy v reakci na tuhle petici vznikla také „protipetice“ na podporu kardinála Duky, kterou podepsalo více než 3 600 lidí, tedy zhruba šestkrát více než petici za odvolání!“ napsal Zdechovský v komentáři na blogu iDnes.cz.

„Pokud přišla DVTV (či jiným médiím) celá kauza natolik relevantní, že si pozvala mluvčího petice Jana Bierhanzla, uvítal bych, kdyby byl přizván i zástupce opačného tábora. Jinak budou zcela namístě nařčení z jednostrannosti. Navíc v rozhovoru naprosto chybí kritický přístup k nesmyslům publikovaným v onom dopise. Což o to více zamrzí, když si člověk uvědomí, že třeba právě rozhovory na DVTV jsou mediálními odborníky řazeny mezi jedny z nejlepších počinů současné české žurnalistiky,“ pokračoval Zdechovský.

Bierhanzl dostal prostor také v Českém rozhlase a podle Zdechovského se na příkladu ČRo a DVTV ukazuje, proč lidé přestávají věřit některým českým médiím. Protože informace, které poskytují, nejsou spravedlivé k oběma stranám sporu. Není se pak co divit, že lidé volí např. Tomia Okamuru (SPD), který se vyjadřuje velmi svérázně. Mainstreamová média na to správně upozornila, jenže mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů to nechává v klidu, protože médiím přestávají věřit.

„Milí přátelé kvalitní žurnalistiky. Nedivme se lidem, že volí Okamury, Zemany a Babiše a nevěří pravdě. Pokud totiž pravdu, demokracii a objektivitu nebudeme pouštět do českých médií, budeme mít v České republice stále větší skupinu těch, kteří budou hledat objektivitu a pravdu mimo mainstreamová média. A toho se popravdě bojím daleko více než toho, jaké mají být údajné názory a směřování církve pod vedením kardinála Dominika Duky,“ uzavřel Zdechovský.

