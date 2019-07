To myslíte vážně? Naši vojáci zemřou, ČR bude agresorem. Analytik odhalil obrovský průšvih

Novela Ústavy, která by umožňovala například poslat v utajení jednotku na osvobození unesených českých občanů, se nelíbí bezpečnostnímu analytikovi Jaroslavu Štefcovi. Míní, že si tímto Česká republika odhlasuje možnost páchat akty agrese, které jdou proti Chartě OSN. „ČR bude v očích napadené země naprosto oprávněně agresorem, navíc vinným zločinem mezinárodního terorismu,“ tvrdí Štefec a ptá se, jak by Česko žádalo o vydání zajatých vojáků.

Jak informoval iRozhlas.cz, poslanci navrhují novelu Ústavy, která by vládě umožnila urychleně vyslat vojáky do zahraničí. Armáda by tak mohla například v utajení poslat jednotku na osvobození unesených českých občanů a Parlament by se misí zabýval až následně. Návrh předkládá skupina poslanců v čele s předsedkyní sněmovního výboru pro obranu Janou Černochovou z ODS. Ta uvedla, že návrh podepsalo 67 poslanců, mezi nimi i premiér Andrej Babiš. „Takové věci se konají v utajení. Nemůžeme s tím jít ven a každému říkat, že někam pošleme jednotku, aby osvobodila naše lidi,“ uvedl. Zákonnou úpravu podpořil letos již při návštěvě jednotky speciálních sil v Prostějově.

Celý článek ZDE

Anketa Je škoda, že dnes odchází z úřadu ministr Antonín Staněk? Je to škoda 94% Není to škoda 3% Je to jedno 3% hlasovalo: 4084 lidí

„Víte, člověk tak nějak chápe, že poslanci jsou také jenom lidé a že je mezi nimi přesně v souladu se zákonem normálního rozdělení stejný podíl schopných lidí, nic nechápajících ignorantů a naprostých pitomců jako ve zbytku populace. Doufal jsem ale, že si za platy a další prebendy, které z daní českých občanů pobírají, aspoň dají tu práci a než budou hlasovat o něčem, co může zásadním způsobem ohrozit bezpečnost jejich donátorů a celé České republiky, seznámí se aspoň se zásadními riziky a dopady, které jejich rozhodnutí může mít. Čekal jsem viditelně moc,“ míní Štefec o poslancích, kteří jsou pro novelu.

Tvrdí, že touto novelou se Sněmovna Parlamentu ČR, jež by měla být garantem a vzorem dodržování zákonů a mezinárodních závazků ČR v oblasti prevence zločinů proti míru, stává obhájcem a spoluviníkem jejich porušování. A dodává, že vzhledem k tomu, že poslance zvolili lidé v Česku, tak se stávají spoluviníky.

„To, co se zřejmě chystají poslanci za nadšeného hýkání války chtivých idiotů skutečně přijmout, je bezprecedentním zásahem nejen do ústavního práva ČR, ale i do práva mezinárodního. Navrhovaná úprava je v přímém rozporu jak s Chartou OSN, tak, a to je velmi podstatné, i s jediným závazným článkem č. 1 Severoatlantické smlouvy,“ říká Štefec.

Podle něj případné uplatnění vládou ČR naplňuje mezinárodně uznávanou definici agrese jako zločinu, zahrnujícího plánování, přípravu nebo organizaci útočného činu, kterým se rozumí vpád nebo útok ozbrojených sil státu na území jiného státu, použití jakýchkoliv zbraní státem proti území jiného státu, blokáda přístavů nebo pobřeží státu ozbrojenými silami jiného státu, vyslání státem nebo jeho jménem ozbrojených band, skupin, příslušníků nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají ozbrojenou sílu proti jinému státu v tak závažné míře, že se to rovná činům vypočteným výše nebo podstatné účasti státu na nich. Dále cituje ze zákoníku, že za zločin agrese je tato sazba: odnětí svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Halasné vytrubování mainstreamu, že hlavním cílem připravované změny Ústavy je možnost posílat české vojáky zachraňovat občany v nesnázích, je obyčejným propagandistickým blábolem, za jehož ubohost by se nejspíš styděl i Joseph Goebbels. Existuje celá řada mezinárodních právních mechanismů ochrany občanů v cizích zemích, a to i v případě, že porušili zásadně „domácí“ zákony. Případné únosy patří do kategorie problémů, které tiše a zpravidla elegantně řeší tajné služby. Tak proč vojáci, proč speciální komanda, proč ty tajnosti?“ ptá se Štefec.

A přidává scénář: „Zkuste uvažovat, co se stane, když speciální vojenské komando, ‚na zapřenou‘ vyslané do cizí země za libovolným účelem, povraždí několik jejích občanů, bude odhaleno, částečně pobito a částečně zajato. Na základě jakého mezinárodního zákona bude vymáháno vydání přeživších ‚bojovníků za svobodu‘ do vlasti?“

Štefec doplňuje, že z pohledu dané země i z pohledu mezinárodního práva budou vyslaní vojáci obyčejnými teroristy, byť v uniformě. „ČR bude v očích napadené země naprosto oprávněně agresorem, navíc vinným zločinem mezinárodního terorismu. Z hlediska skutečného mezinárodního práva, ne toho virtuálního, vyznávaného českými poslanci, je prakticky jisté, že skončí kulkou. V horším případě jako obyčejní bandité a teroristé provazem, nebo stětím. Kdo ponese za jejich činy a jejich smrt odpovědnost? A budou oslavováni jako novodobí hrdinové?“ věští temný osud bezpečnostní expert Štefec.

Psali jsme: Afričan zabil dítě: Celé jinak! ČT uzemnila zprávami z Německa. Už se ví, co s tím Foldyna: V České republice probíhá pokus o státní převrat Černochová (ODS): Ve věci vysílání vojáků do zahraničí v akutních případech máme shodu Analytik Štefec: Lžeme sami sobě. Rusko nás ohrožuje? Jak? Ano, je tu luxusní zboží, ale většina se na něj může jen dívat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas