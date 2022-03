To nebude hezké. Co se chystá u Kyjeva. A nejen tam

Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 65% Ne 16% Nevím 19% hlasovalo: 10705 lidí

Ruské síly nadále trpí kvůli špatné logistice, nemají dostatečný přísun jídla, paliva a někdy jim dochází i střelivo. Gady předpokládá, že tento problém se ještě prohloubí, až se začnou pokoušet ve větším měřítku o manévry ve spolupráci s jinými složkami ozbrojených sil. Překvapily ho zejména nedostatky v komunikaci, což pokládá za další dílek do skládačky toho, jak špatně se Rusové na úvodní fázi vojenské kampaně připravili.

Psali jsme: Putin přitvrdí. Změna taktiky na Ukrajině. Britský expert přesně

Pokračuje také shromažďování ruských sil k útoku na Kyjev. „Cílem je obklíčit město a donutit Ukrajince k masivní evakuaci civilistů. Očekávejte bombardování raketami a dělostřelectvem, aby vyděsili obyvatelstvo, ale přímý útok na město zatím ne,“ odhaduje.

Analytik se také věnuje ruskému konvoji, který se objevil ve zprávách. „To, že tento konvoj existuje, nám říká tři věci: Ukrajinci již vyčerpali schopnosti pozemního útoku na delší vzdálenost, jejich letectvo bylo také potlačeno, ruská protiletadlová a protiraketová obrana je na svém místě.“

Short summary of the military situation in Ukraine (March 2) ????

~80 percent of the combat power that ???? had pre-deployed along the ???? has now entered the country (per US DoD). Overall operational picture has seen some change over the past 24 hours (caveat: the fog of war).