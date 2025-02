To neděláte dobře s těmi Číňany. USA se snaží omezit Číně počet kamarádů

„Nevím, jestli se nám někdy podaří úplně Rusy odtrhnout od blízkých vztahů s Čínou, ale určitě není dobré pro globální stabilitu mít tu dvě spřátelené jaderné mocnosti. Navíc si myslím, že jsme nyní v situaci, kdy se Rusové stali stále více závislými na Číňanech, a to není dobře,“ řekl Rubio v rozhovoru pro Breitbart News.

Rubio zdůraznil, že vztahy mezi USA a Čínou budou určující pro geopolitiku 21. století, a proto by bylo pro Američany lepší, když Rusko nebude čistě závislé na Číně. „Velkým příběhem 21. století budou americko-čínské vztahy. Pokud se Rusko stane trvalým a podřízeným partnerem Číny v dlouhodobém horizontu, budeme čelit dvěma jaderným mocnostem spojeným proti Spojeným státům. To není situace, kterou bychom měli ignorovat,“ prohlásil Rubio, že aktuálně je pro USA výhodnější zlepšit vztahy s Ruskem.

Pokud by totiž pokračovalo sbližování Ruska a Číny, za pár let by už podle Rubia mohlo být nemožné s Ruskem navázat jakékoliv vztahy. „Za deset nebo za pět let, pokud bude tento trend pokračovat, bychom se mohli ocitnout v situaci, kdy, ať už Rusko bude chtít zlepšit své vztahy s USA nebo ne, nebude moci, protože se stane zcela závislým na Číňanech, protože jsme je nyní odřízli. To by pro nás nebyl dobrý výsledek,“ uvedl Rubio.

Trumpova administrativa podle Rubia chce více jednat pomocí zdravého rozumu, což znamená udržovat vztahy se všemi zeměmi včetně těch méně přátelských. „Myslím, že jsme v diplomatických vztazích ztratili pojem vyspělosti a zdravého rozumu. Součástí diplomatických vztahů je schopnost komunikovat a zvládat problémy s ostatními velmocemi na celém světě, aby se zabránilo válce a předešlo se konfliktům. Mít situaci, kdy jsou Rusové trvale podřízeným partnerem Číny a musejí dělat vše, co Čína řekne, není dobré pro Rusko, Ameriku, Evropu ani svět,“ zopakoval americký ministr zahraničí.

Omezení čínského vlivu

Rubiova první zahraniční cesta ve funkci ministra zahraničí vedla do Panamy, kde přesvědčil tamní vládu, aby opustila čínskou iniciativu Pásmo a cesta. Číňané podle něj využívají iniciativu Pásmo a cesta jako nástroj k budování globální hegemonie, přičemž se zmocňují méně bohatých zemí pomocí dluhové diplomacie využívající půjčky a finance jako zahraničněpolitickou a ekonomickou zbraň. V Panamě, kde se nachází Panamský průplav, tato čínská snaha vážně ohrozila americký obchod, protože Panamský průplav je pro Spojené státy z řady důvodů klíčový.

„Panamský průplav postavily Spojené státy a postavili jsme ho proto, že bez něj by nám trvalo celé dny, než bychom se dostali do Tichomoří, a to je pro nás velmi důležitá strategická situace. Bohužel ho Jimmy Carter předal Panamcům a Číňané si postupně vybudovali v této oblasti dva velké přístavy, a to je pro nás bezpečnostní riziko. Protože v době konfliktu by Číňané s těmito přístavy a všemi dalšími chapadly, která v průplavu zřídili, mohli bránit provozu v průplavu. Toho se obáváme,“ vysvětlil Rubio.

Podle Rubia je dobře, že v Panamě aktuálně vládne proamerický prezident, který chce opět navazovat bližší vztahy se Spojenými státy. „Panama se stala první zemí v Latinské Americe, která ukončila iniciativu Pásmo a cesta. Je dobře, že se provádí audit čínských společností, které provozují v Panamě klíčové přístavy. Uvidíme, jak ten audit dopadne, ale myslím, že něco špatného najdou,“ prohlásil Rubio.

Hospodářský koridor IMEC

Spojené státy se snaží bránit čínské iniciativě Pásmo a cesta a přesvědčují další země, aby se k ní nepřipojovaly. Trumpova administrativa nyní pracuje na alternativním hospodářském koridoru Indie–Blízký východ–Evropa (IMEC), který by vytvořil obchodní a diplomatické spojení z Dálného východu přes Blízký východ do Evropy.

„Myslím si, že za prezidenta Trumpa bude uzavřeno více takovýchto velkých dohod,“ uvedl Rubio. „Vím, že vždycky čtete, že prezident Trump je izolacionista. Ne, ne – on není izolacionista. Prezidentu Trumpovi jde o to, aby Amerika byla ve světě opět respektována a aby naše zájmy byly hájeny po celém světě,“ vysvětlil ministr zahraničí.

Spojené státy si totiž podle něj nemohou dovolit být obklopené zeměmi, které si od Číny vzaly půjčky a dluhy je pak vydávají Číně na milost a nemilost. „Čína vám půjčí všechny ty peníze a vy je nemůžete vrátit, takže vám to pak drží nad hlavou a vy s nimi musíte hlasovat v OSN a musíte dělat všechno, co vám řeknou,“ řekl Rubio, že jednoho dne by se Amerika mohla probudit a uvědomit si, že v okolních zemích vyrostly čínské námořní základny.

Aby byl projekt IMEC úspěšný, musejí se prý zapojit i klíčové arabské země jako Saúdská Arábie. „V tomto případě bych řekl, že Saúdové zatím byli dobrým partnerem Spojených států. Korunní princ dělá v této zemi obrovský pokrok,“ pokračoval Rubio.

Právě v Saúdské Arábii se sešla americká a ruská delegace při vyjednávání míru na Ukrajině. „Na tomto setkání se sešli tři teoreticky největší producenti ropy na světě, tedy Spojené státy, Saúdská Arábie a Rusko, a hovořili jsme o energetice a o tom, jak je energie důležitá pro budoucnost,“ nastínil, že výběr lokace pro mírové rozhovory nebyl náhodný.

„Myslím si, že za prezidenta Trumpa budete mít zahraniční politiku síly, která odměňuje naše přátele a prodražuje to našim nepřátelům. Po dlouhou dobu naše zahraniční politika zcela postrádala přemýšlení o národních zájmech. Mysleli jsme si, že naším úkolem je být jakousi globální vládou. Nejsme globální vládou. Jsme vládou Spojených států a naším primárním cílem musí být ochrana našich národních zájmů,“ dodal.

Migrace

Rubio také upozornil na několik dalších úspěchů USA ve vztahu k Panamě včetně zlepšení kybernetické bezpečnosti a kontroly migrace. „Je skvělé, že jsme podepsali kybernetickou dohodu, protože Panama má velké obavy, že Číňané a další země mohli vytvořit kybernetické průniky, které ohrožují stabilitu průplavu,“ vysvětlil Rubio.

„Navíc Panama přijala zpět stovky migrantů, které poslali ze třetích zemí. Migranti si uvědomili, že Joe Biden už není v Bílém domě, a protože nelegální migrace do USA už nebude povolena, udělali obrat a ocitli se zpět v Panamě. Panama nás požádala o pomoc při jejich návratu do vlasti. To je důkaz, že se Trumpova politika osvědčuje,“ dodal Rubio na závěr.

