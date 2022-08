To nejhorší pro Rakušana: Zkusil zase „Babiše“. Výsledek ničivý

Výroky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) k dosazení Petra Mlejnka do čela civilní rozvědky nejasnostem kolem celé kauzy neubírají a mnozí novináři začali poukazovat na to, že se předseda Starostů do svých výpovědí začal zamotávat a v jeho výpovědích se mění například jména osob, od nichž měl dostat k Mlejnkovi reference. S kritikou se setkává také mlčení členů vlády, na což již upozorňují i někdejší koaličníci Starostů. Když Rakušan svedl kritiku na poslance ANO, dostal od senátora Lásky odpověď: Ne, vadí to vašim voličům. A to není vše.

reklama

Anketa Půjdete volit do Senátu? Ano, půjdu 79% V mém obvodu se letos nevolí 11% Nešel (nešla) bych, ani kdybych mohl(a) 10% hlasovalo: 4617 lidí



Pochybnosti totiž neprovází jen samotné rozhodnutí Rakušana Mlejnka jmenovat šéfem rozvědky – k němuž došlo i přesto, že o napojení Mlejnka na Redla ministr velmi dobře věděl – ale také nejasnosti kolem samotných referencí na Mlejnka či dokonce přímo Mlejnkova prověrka.



Upozornění serveru Seznam Zprávy, že se Rakušanem dosazený ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) s Redlem setkával pravidelně a podle výpovědi jednoho z obviněných v kauze Dozimetr lobbistovi předával citlivé informace, ministr vnitra sice přešel vzkazem, že mu „to nevadí“, při další obhajobě svých kroků se ale do věci stále více zamotával.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Další bomba na Rakušana. A zase Redl, osobně. Už to jede

Rakušan totiž původně tvrdil, že mu Mlejnka na post šéfa civilní rozvědky doporučovali minimálně dva lidé, dva jmenovaní vojenští rozvědčíci, na něž se odvolával, však popřeli, že by s ním o Petru Mlejnkovi mluvili a pochybné reference dokonce začala zkoumat i vnitřní inspekce Vojenského zpravodajství.

Psali jsme: Lidé co měli doporučit Mlejnka to popírají. Rakušan: Reference nemám, ale ukázal mi SMS

„Samozřejmě jsem se informoval i v prostředí, kde se Petr Mlejnek pohyboval. Kladné reference mi dali například pánové Opata, Jílek, Bartovský a několik dalších,“ uváděl Rakušan ještě před týdnem.



Jílek však následně jeho tvrzení popřel a podle zjištění Seznam Zpráv reference nepodal ani Bartovský.



„Reference od obou zmiňovaných pánů jsem měl, přestože jsem se jich na něj neptal osobně, v tom není rozpor. Osobně jsem o Petru Mlejnkovi hovořil s již zmíněnými generálem Opatou a generálem Řehkou. Jejich reference byly pozitivní,“ tvrdí Rakušan nyní.

Obhajoba ministra vnitra Rakušana v kauze nového šéfa rozvědky Mlejnka dostává trhliny: nejprve tvrdil, že mu kladné reference dali i dva vojenští špioni. Po nových zjištěních @SeznamZpravy přiznal, že s nimi nemluvil.https://t.co/Yb8IxlCTXL prostřednictvím @SeznamZpravy — Jiří Kubík (@jiri_kubik) August 16, 2022

Pozornost také budí rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) udělit Mlejnkovi prověrku – právě tou Rakušan totiž argumentuje a poukazuje na to, že je šéf civilní rozvědky z hlediska bezpečnostních rizik prověřený. Podle zjištění Aktuálně.cz však Mlejnek aktuální šetření ze strany tajných služeb nepodstoupil.

Aktuálně.cz totiž přineslo informaci, že zpravodajské služby komplexní bezpečnostní šetření k Mlejnkovým kontaktům z byznysového prostředí, kde působil posledních dvanáct let, neprovedly. Jeho stávající prověrka vydaná Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) se popsaných styků s odsouzenými či stíhanými lidmi netýká a Mlejnek prošel pouze kontrolu, zda neprochází rejstříkem trestů, přestupků nebo dlužníků.



Všechny tyto informace budí nové pochybnosti. „Tak si to shrňme. Prověrku dostat neměl, reference nemá a v oboru jeho jméno nikdo neznal. Kdo ho ale znal? BINGO! REDL,“ naznačuje bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta. Právě o dosazení Mlejnka Redlem se spekulovalo i ze strany některých novinářů.

Tak si to shrňme. Prověrku dostat neměl, reference nemá a v oboru jeho jméno nikdo neznal. Kdo ho ale znal? BINGO! REDL. — Robert Šlachta (@RobertSlachta) August 16, 2022

Premiér Fiala se nyní podle Šlachty musí rozhodnout: „Buď Rakušana odvolá, nebo to už nebude jeho vláda, ale Redlova.“

Premiér @P_Fiala se musí rozhodnout. Buď Rakušana odvolá, nebo to už nebude jeho vláda, ale Redlova. — Robert Šlachta (@RobertSlachta) August 16, 2022

Kritika však už ani zdaleka k Rakušanovi nechodí jen z opozice, ale i z koalice. Ovšem z koalice však ne natolik silná, jak by si to podle senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti) situace zasloužila. „To ticho v řadách koaličních členů vlády ke kauze Mlejnek je opravdu špatně. Bohužel tím legitimizují situaci, kdy mezinárodní pověst naší zpravodajské služby upadá do stále většího bahna. Pan Rakušan obhajuje neobhajitelné. Myslím, že je potřeba to říkat nahlas,“ kritizuje Wagenknecht nedávné koaliční partnery Pirátů.

To ticho v řadách koaličních členů vlády ke kauze Mlejnek je opravdu špatně. Bohužel tím legitimizují situaci, kdy mezinárodní pověst naší zpravodajské služby upadá do stále většího bahna. Pan Rakušan obhajuje neobhajitelné. Myslím, že je potřeba to říkat nahlas. https://t.co/0n16pRJu0R — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) August 16, 2022

Když pak Rakušan začal ukazovat, že za jeho kritikou mají být poslanci opozičního ANO, kteří tak dostali zadáno od expremiéra Andreje Babiše, nevydržel mlčet ani senátor Václav Láska (SEN 21).

„Proč teď poslanci ANOfertu tak křičí na nového šéfa ÚZSI? No protože jim to majitel hnutí zadal. Hodně napoví tenhle text Jaroslava Kmenty: ‚Změna od dob Babišovy vlády proběhla zatím pouze na postu policejního prezidenta a ředitele civilní rozvědky ÚZSI…‘“ naznačoval nejprve Rakušan.



Láska, působící v senátním klubu své strany společně s Piráty, jej na to uzemnil. „Nevím, jestli jste si všimnul, že tuhle věc kritizují i vaši voliči a navíc třeba i novináři, které jste si nemohl dříve vynachválit. Je chybou, když z téhle věci děláte jen útok poslanců ANO. To už má trochu blízko k tomu, když dřív jeden pořád křičel ‚Kampaaaaáň‘,“ vzkázal Láska ministrovi vnitra.

Nevim jestli jste si vsimnul, ze tuhle vec kritizuji i vasi volici a navic treba i novinari, ktete jste si nemohl drive vynachvalit. Je chybou, kdyz z tehle veci delate jen utok poslancu ANO. To uz ma trochu blizko k tomu, kdyz driv jeden porad kricel “Kampaaaaan”. — Václav Láska (@VaclavLaska) August 16, 2022

„Vít Rakušan je mistr. V házení klacků pod nohy své i celé vlády. Že je i tak nejlepším politikem, kterého STAN má, říká o hnutí úplně všechno. Po kauze šéfa rozvědky už bude podezřele působit cokoli. Včetně toho, kde si Starostové kupují rohlíky k svačině,“ vyjádřil se pak k současnému stavu Rakušanova hnutí komentátor Petr Honzejk.

Jeho slova potvrzuje i bývalý předseda TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek. „Smutné, pravdivé,“ ohodnotil krátce.

Novinář Tomáš Jirsa se k měnícím se verzím Rakušanovy obhajoby dosazení Mlejnka do čela civilní rozvědky vyjádřil s poukázáním na to, že se ministrovi kauza začíná silně vymykat. „Z fáze ‚máme velký problém‘ se krizovou komunikací dostáváme do fáze ‚ještě si ten problém znásobíme‘,“ podotýká.

Z fáze “máme velký problém” se krizovou komunikací dostáváme do fáze “ještě si ten problém znásobíme”.https://t.co/QLC780XN8f — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) August 16, 2022

A otázky má také předseda ČSSD Michal Šmarda. „V kauze šéfa rozvědky je zajímavá jedna věc. Pan Mlejnek uvádí, že se s panem Redlem scházel, protože se snažil získat zakázky pro firmu Techniserv. Možná by bylo fajn ještě říct, o které zakázky v které konkrétní instituci šlo. Díky moc,“ dotazuje se ministra Rakušana a předsedy vlády Fialy ke schůzkám, které Mlejnek uskutečňoval s Redlem, jenž je soudem prohlášen za nesvéprávného od roku 2008 a nemohl vlastnit firmu ani sám o sobě nesměl rozhodovat.

V kauze šéfa rozvědky je zajímavá jedna věc. Pan Mlejnek uvádí, že se s panem Redlem scházel protože se snažil získat zakázky pro firmu Techniserv. Možná by bylo fajn ještě říct, o které zakázky v které konkrétní instituci šlo. Díky moc.@Vit_Rakusan @P_Fiala — Michal Smarda (@MichalSmarda) August 16, 2022

Mlejnek přitom novinářům tvrdí, že se s Redlem potkával „zhruba jednou až dvakrát ročně“ a prý jeho prostřednictvím „jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu“.

Psali jsme: Lidé co měli doporučit Mlejnka to popírají. Rakušan: Reference nemám, ale ukázal mi SMS Rakušan odrazil odpůrce: Nerezignuji! Dělám to správně Ani jedna dobrá varianta. Okolo prověrky NBÚ se množí otázky Manželka pana Mlejnka má velmi zajímavé podnikání. S potrestaným policejním detektivem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.